Что чаще всего ломается в машине зимой

Лютая стужа пока не грянула, но зима постепенно вступает в свои права и на носу уже декабрь. Тем автовладельцам, кто еще не успел подготовить свою «ласточку» к холодному сезону, еще не поздно это сделать, в связи с чем портал «АвтоВзгляд» напоминает, какие «органы» в автомобиле чаще всего простужаются в зимнюю пору.
Мороз не только пагубно влияет на здоровье человека, автомобили также дают сбои при низких температурах. Как минимум, это может быть безобидный «насморк», но более серьезные хвори также не исключены.
Гидравлика
Даже самые морозоустойчивые растворы при низких температурах густеют и становятся более вязкими. Гидравлика теряет свои свойства и наносит тем самым непоправимый вред важнейшим механизмам, узлам и агрегатам, которые нередко выходят из строя именно зимой. Это касается масла в двигателе и коробке переключения передач, тормозной и охлаждающей жидкости в соответствующих системах, смазки шарниров подвески, содержимого амортизаторов и гидроусилителя, и, конечно, электролита в аккумуляторе. Поэтому в холодной машине все гидравлические системы, непрогретые до рабочих температур, работают с колоссальной нагрузкой, и это надо учитывать каждым морозным утром, садясь за руль. Особенно опасно, когда техническая жидкость старая и некачественная.
Резина
Напомним, что не только покрышки и стеклоочистители изготовлены из резины. Этот материал применяется в сайлентблоках подвески, чтобы гасить колебания между деталями. Из резиновой смеси изготавливаются защитные пыльники и прокладки для обеспечения герметичности в узлах и агрегатах, а также патрубки, задействованные в различных гидравлических системах автомобиля.
На сильном морозе резина теряет свою прочность и эластичность, а если она уже старая и изношенная, на ней возникают опасные трещины. Как следствие — потеря герметичности и выход из строя гидравлических систем, узлов, механизмов и агрегатов.
Как известно, салон каждого автомобиля оформляется с помощью пластиковых элементов, а этот материал на морозе становится чрезвычайно ломким. Поэтому, всякий раз, бодро прыгая морозным утром за руль, вам следует быть аккуратным в обращении с подрулевыми переключателями, ручками дверей, рычагами ручных регулировок кресел и прочими мелкими элементами из пластмассы. Отправляясь в холодном автомобиле в путь, не удивляйтесь, почему вдруг на каждой мало-мальской кочке и ямке заиндевевший салон в разных углах разражается звонким скрипом. К тому же по той же причине в сильный мороз легко ломаются подкрылки и брызговики.
ЛКП
Чем больше энергии и усилий мы вкладываем в работу скребком, чтобы освободить кузов автомобиля от спрессованного снега и мерзлых наслоений, тем серьезнее вред для его лакокрасочного покрытия. На нем образуются сколы и микротрещины, которые со временем становятся очагами коррозии. Поэтому лучше не портить кузов и вообще забыть про скребок — пусть лед на ЛКП оттает сам собой. Кстати, это касается и стекла, которое тоже лучше не царапать, а набраться терпения и отогреть его с помощью печки.