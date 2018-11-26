Что чаще всего ломается в машине зимой

Мороз не только пагубно влияет на здоровье человека, автомобили также дают сбои при низких температурах. Как минимум, это может быть безобидный «насморк», но более серьезные хвори также не исключены.

Гидравлика

Даже самые морозоустойчивые растворы при низких температурах густеют и становятся более вязкими. Гидравлика теряет свои свойства и наносит тем самым непоправимый вред важнейшим механизмам, узлам и агрегатам, которые нередко выходят из строя именно зимой. Это касается масла в двигателе и коробке переключения передач, тормозной и охлаждающей жидкости в соответствующих системах, смазки шарниров подвески, содержимого амортизаторов и гидроусилителя, и, конечно, электролита в аккумуляторе. Поэтому в холодной машине все гидравлические системы, непрогретые до рабочих температур, работают с колоссальной нагрузкой, и это надо учитывать каждым морозным утром, садясь за руль. Особенно опасно, когда техническая жидкость старая и некачественная.