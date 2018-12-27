Какие сюрпризы готовит водителям ГИБДД в 2019 году

Обычно на пресс-конференциях по итогам уходящего года чиновники в основном надувают щеки по поводу своих успехов и достижений. А начальник ГУ ОБДД МВД РФ Михаил Черников на подобном мероприятии в конце 2018-го предпочел рассказать о будущем. О том, что его ведомство готовит автомобилистам в наступающем году.
Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников выдал в «эфир» сразу несколько тезисов, которые, судя по всему, будут занимать верхние строчки в новостных лентах в течение всего 2019-го года.
ЕЗДА БЕЗ «ПРАВ» РАЗОРИТ
Первая тема касается твердого настроя руководства ГИБДД повысить штрафы для водителей. Прежде всего, ведомство твердо намерено добиться увеличения суммы штрафа за повторную езду без «прав». Сейчас он составляет 5000−15 000 рублей. ГИБДД хочет ужесточить наказание до 20 000–30 000 рублей (альтернатива — административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов).
Превышение на 20 км/ч подорожает
Также г-н Черников считает необходимым повысить штрафы за минимальное на данный момент превышение скорости:
— Если на дороге разрешена скорость в 60 км/ч, а водитель едет со скоростью 80 км/ч, то в итоге его ожидает штраф в размере 250 рублей. Подобные нарушения растут год от года, надо рассмотреть вопрос о превентивном воздействии на граждан, чтобы они не нарушали ПДД, — переживает генерал.
НЕШТРАФУЕМЫЙ ЛИМИТ ОТМЕНЯТ
Напомним, что ранее Михаил Черников высказывался также и об отмене существующего сейчас «нештрафуемого» превышения скоростного режима на 20 км/ч. Надо полагать, что ведомство желает произвести эту отмену одновременно с повышением размеров штрафов за превышение скорости.
ЖЕЗЛОМ ПО АВТШКОЛАМ
Еще одно ужесточение коснется не столько самих водителей, сколько тех, кто их обучает — автошколы. ГИБДД не нравится нынешний уровень подготовки начинающих шоферов, несмотря на то, что аварии с их участием после недавней реформы автошкольного образования уже упало на 20%. Поэтому, за аварии водителя со стажем менее 2-х лет ГИБДД хочет дополнительно штрафовать еще и автокурсы, его подготовившие.
По такой логике, кстати, следует «до кучи», наказывать и того госавтоинспектора, который выдавал «права» начинающему аварийщику.
В 2019 году автовладельцев ждет также появление специальных колл-центров ГИБДД — для записи на прием в регистрационное подразделение ГИБДД.
ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
— Население, к сожалению, не всегда имеет доступ к интернету и зачастую, не зная об электронных системах, приходит в подразделения в «живую очередь». В колл-центр можно будет позвонить, продиктовать, к примеру, VIN-номер автомобиля, мы сформируем заявление и определим место, где гражданину комфортно и удобно предоставить госуслугу, — пояснил глава ГИБДД. По его словам, в 2019 году такая опция появится во всех регионах.
КАК БУДУТ МЕНЯТЬ ПДД
Кроме того, генерал Черников разъяснил озвученное им ранее предложение ввести мораторий на изменения в ПДД. Планируется создать межведомственную рабочую группу при правительстве. Она должна будет изучать все предложения по поправкам в ПДД и предлагать их к рассмотрению «пачками», но не чаще чем раз в год.