Какие сюрпризы готовит водителям ГИБДД в 2019 году

Руководитель российской Госавтоинспекции Михаил Черников выдал в «эфир» сразу несколько тезисов, которые, судя по всему, будут занимать верхние строчки в новостных лентах в течение всего 2019-го года.

ЕЗДА БЕЗ «ПРАВ» РАЗОРИТ

Первая тема касается твердого настроя руководства ГИБДД повысить штрафы для водителей. Прежде всего, ведомство твердо намерено добиться увеличения суммы штрафа за повторную езду без «прав». Сейчас он составляет 5000−15 000 рублей. ГИБДД хочет ужесточить наказание до 20 000–30 000 рублей (альтернатива — административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов).

Превышение на 20 км/ч подорожает

Также г-н Черников считает необходимым повысить штрафы за минимальное на данный момент превышение скорости:

— Если на дороге разрешена скорость в 60 км/ч, а водитель едет со скоростью 80 км/ч, то в итоге его ожидает штраф в размере 250 рублей. Подобные нарушения растут год от года, надо рассмотреть вопрос о превентивном воздействии на граждан, чтобы они не нарушали ПДД, — переживает генерал.