Как гаишники штрафуют за повторное нарушение ПДД

До сих пор многие водители забывают о предусмотренном законом статусе «повторного нарушения» и удивляются суровости наказания за безобидную провинность на дороге. А особенно часто происходит путаница с определением срока, когда оно действует — с момента вступления постановления протокола в юридическую силу или с факта оплаты штрафа.
Представьте, что, например, как-то прошлой зимой инспектор ГИБДД оформил на вас протокол о правонарушении за проезд на желтый сигнал светофора. На следующий день вы честно заплатили 1000 рублей штрафа и благополучно об этом забыли. И вдруг на днях вас в очередной раз «ловит» сотрудник ДПС и объявляет, что за поворот под только что потухшую зеленую стрелку вас намерены наказать на 5000 «деревянных» или лишить «прав» на полгода (статья 12.12.3 КоАП РФ).
На вас находит стресс и шок, появляется желание проснуться, но закон неумолим: повторное совершение однородного административного правонарушения, совершенного в течение года со дня вступления в законную силу предыдущего постановления, является отягчающем обстоятельством (статья 4.3 КоАП РФ).
Напомним, что нарушителю отводится десять дней для возможности оспорить вынесенную меру наказания. Поэтому протокол о правонарушении вступает в юридическую силу только на одиннадцатые сутки после даты его оформления. Если же вам прислали этот документ по почте, то десять дней стартуют со дня получения письма.
Так что, прежде чем добросовестно платить штраф сразу же на следующий день после получения протокола, имейте в виду, что срок повторного нарушения стартует только через девять дней. А вот при задержке расчета по штрафу в течение этого времени, срок повторного нарушения наступит только после его оплаты. Если вернете этот должок через год, значит смело плюсуйте к нему еще один год.
Не стоит думать, что в промежутке времени между вступлением в силу протокола и оплатой штрафа вы можете вновь игнорировать тот же пункт ПДД, не боясь отягчающих обстоятельств. В течение этого срока такое нарушение будет также считаться повторным. То есть, чем дольше вы будете медлить с оплатой штрафа, тем продолжительнее окажется для вас время риска.
Та же ситуация обстоит в случае с лишением «прав» — отсчет срока стартует со дня возврата гражданину водительского удостоверения. Но при этом, если его поймают за то же нарушение до этой даты, оно будет считаться повторным.
Напомним, что, например, санкции в виде года лишения в/у и штрафа размером в 5000 рублей предусмотрены за повторное превышение скорости движения на более, чем 60—80 км/ч; очередной выезд на встречную полосу на дороге с односторонним движением, а также за повторный выезд на трамвайные пути встречного направления.