Как гаишники штрафуют за повторное нарушение ПДД

Не стоит думать, что в промежутке времени между вступлением в силу протокола и оплатой штрафа вы можете вновь игнорировать тот же пункт ПДД, не боясь отягчающих обстоятельств. В течение этого срока такое нарушение будет также считаться повторным. То есть, чем дольше вы будете медлить с оплатой штрафа, тем продолжительнее окажется для вас время риска.

Та же ситуация обстоит в случае с лишением «прав» — отсчет срока стартует со дня возврата гражданину водительского удостоверения. Но при этом, если его поймают за то же нарушение до этой даты, оно будет считаться повторным.

Напомним, что, например, санкции в виде года лишения в/у и штрафа размером в 5000 рублей предусмотрены за повторное превышение скорости движения на более, чем 60—80 км/ч; очередной выезд на встречную полосу на дороге с односторонним движением, а также за повторный выезд на трамвайные пути встречного направления.