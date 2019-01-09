Как зимой сэкономить на незамерзайке

Вряд ли имеет смысл в очередной раз напоминать водителям, что, отправляясь в «дальнобойный» маршрут зимой необходимо с запасом затариться незмерзающей жидкостью — бесполезно. Проще рассказать о том, как ее можно сэкономить, пока она еще плещется на дне заветного пластикового резервуара. Все-таки речь идет о безопасности дорожного движения.

Как это ни странно, жидкость в бачке омывателя кончается не сразу, и для многих водителей это будет настоящим сюрпризом. К тому же современный автопром в этом смысле о нас уже позаботился, установив в некоторые модели соответствующие датчики, предупреждающие о низком уровне незамерзайки.

Хотя грамотный «водила» всегда определит запас омывайки по интенсивности струи. Иными словами, при желании почти всегда можно распознать минимальный запас драгоценной жидкости, который можно рационально использовать на оставшемся пути до ближайшей АЗС или магазина автозапчастей.