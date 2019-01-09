Как зимой сэкономить на незамерзайке

Пустой бачок омывателя в разгар дальней поездки посреди зимнего ненастья — явление знакомое для большинства водителей. Стекло грязное, мыть его не чем, а ближайшие признаки цивилизации за тридевять земель. Что делать, чтобы этого не случилось, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Вряд ли имеет смысл в очередной раз напоминать водителям, что, отправляясь в «дальнобойный» маршрут зимой необходимо с запасом затариться незмерзающей жидкостью — бесполезно. Проще рассказать о том, как ее можно сэкономить, пока она еще плещется на дне заветного пластикового резервуара. Все-таки речь идет о безопасности дорожного движения.
Как это ни странно, жидкость в бачке омывателя кончается не сразу, и для многих водителей это будет настоящим сюрпризом. К тому же современный автопром в этом смысле о нас уже позаботился, установив в некоторые модели соответствующие датчики, предупреждающие о низком уровне незамерзайки.
Хотя грамотный «водила» всегда определит запас омывайки по интенсивности струи. Иными словами, при желании почти всегда можно распознать минимальный запас драгоценной жидкости, который можно рационально использовать на оставшемся пути до ближайшей АЗС или магазина автозапчастей.
Минимальная доза
Если водитель не привык экономно пользоваться стеклоочистителями, ему придется немедленно научится это делать и тщательно дозировать подачу незамерзайки на лобовое стекло в самых ничтожных количествах. Ведь многие привыкли уже при малейшем загрязнении устраивать ему неоправданно обильный душ, но на самом деле при наличии качественных «дворников» жидкости для необходимого результата требуется совсем немного.
Зачем нужен омыватель фар
При наличии функции омывателя фар, логичным будет ее вовсе отключить, и чем раньше вы это сделаете, тем больше незамерзайки сэкономите. Некоторые машины для этого оборудованы специальной кнопкой. В других моделях омыватель фар не срабатывает, если они выключены, поэтому, чтобы экономно помыть стекло, вам придется заранее вырубать ближний свет. Еще один вариант предполагает автоматическое включение этой функции при каждой третьей или пятой подаче жидкости на лобовое стекло. Чтобы парализовать эту опцию, достаточно удалить из блока соответствующий предохранитель (главное его не перепутать).
Самый распространенный и сравнительно безопасный вариант — бросить на лобовое стекло под работающие «дворники» охапку снега. Конечно, это временный способ решить проблему, и в грязную погоду придется останавливаться чуть ли не через каждые двести-триста метров. Между тем, остановка на улицах и проспектах мегаполиса стала непозволительной роскошью, да и найти чистый белый снег на городской обочине тоже большая проблема.
Вода или водка
Если по пути не предвидится ни АЗС, ни магазина автозапчастей, то проще в ближайшем населенном пункте найти любую продуктовую торговую точку и раскошелиться на дешевую водку. Но учтите, что оставив потом припаркованную машину на морозе ниже 22 градусов, велик шанс, что этот напиток замерзнет в бачке омывателя. Так что в лютую стужу заливайте «беленькую» по минимуму, чтобы израсходовать все по пути.
То же самое касается воды — при температуре до минус пяти можно смело залить простую минералку без газа, так как при горячем работающем моторе она не замерзнет. Но стоит автомобиль зашлушить, и через некоторое время влага внутри бачка и шлангов превратится в лед, поэтому заливайте ее в ограниченных количествах.
Дедовский способ
Эффективность этого метода измеряется в пропорции 50 на 50. То есть в половине случаев он может и не сработать — все зависит от степени и характера загрязнения дороги и качества «дворников». Многие водители предпочитают врубить стеклоочистители в максимальном режиме и ждать, пока стекло не очистится. Но когда это случится — вопрос открытый. К тому же от сухого трения быстрее изнашиваются стеклоочистители, что вредно для электромтора.
Что делать нельзя
Еще один далеко не самый лучший способ с точки зрения безопасности — подстроиться на ходу под грузовик или автобус, чтобы с помощью брызг из-под чужих колес очистить стекло. Этого делать не стоит, ведь сокращая дистанцию с другим участником движения, риск столкновения увеличивается в разы. А это прямое нарушение ПДД, так что рисковать таким образом не следует.