Зачем нужно регулярно лить спирт в бензобак

Если игнорировать наличие воды в бензобаке, а какое-то ее количество там есть всегда, в один прекрасный момент может замерзнуть топливная система машины. Как предотвратить появление этой проблемы?
Максим Строкер

Вода постоянно попадает в топливный бак, хотя и в небольших количествах, но постоянно — вместе с воздухом при заправке, например. При перепадах температуры она конденсируется и оказывается в топливе. Особенно интенсивно такой процесс идет в межсезонье, в дождливую погоду, с периодическими переходами температуры воздуха через нулевую отметку. Итогом может стать появление слоя воды на дне топливного бака. Поскольку топливный насос засасывает бензин или дизтопливо с именно вблизи дна, то попадание воды в его магистраль становится боле чем вероятным. Зимой она там вполне может замерзнуть и мотор заглохнет. Что же делать, чтобы предотвратить подобного рода проблемы? Поскольку вода не смешивается с бензином и дизтопливом, ее нужно как-то заставить это сделать. После этого она может быть благополучно всосана в двигатель и, в конечном счете, выброшена наружу через выхлопную трубу.

Напрашивающийся выход — побежать в магазин и купить какой-нибудь чудодейственной автохимии, этикетка пузырька которой обещает гарантированное изгнание воды из топливной системы. На практике же выясняется, что подавляющее большинство такого роде патентованных средств предназначены для профилактического применения, поскольку с помощью стандартного 500-милилитрового (к примеру) флакона подобной химии можно «изгнать» не более пары сотен грамм воды.

Если в баке плещется хотя бы пара-тройка литров «аш-два-о», приобретая такое средство, вы озолотите торговую точку. В интернете встречаются советы использовать для промывки топливной системы от воды и льда ацетон. Его использовать крайне не рекомендуем: он не только растворит многолетние отложения на дне бензобака и стенках топливных магистралей, которые засорят форсунки. Ацетон может еще и растворять резину и пластик, присутсвующих в конструкции самих топливопроводов. Неплохо смешивает воду с бензином изопропиловый спирт. Но его достаточно сложно найти в продаже. Поэтому оптимальным и бюджетным средством убрать воду из бака можно считать спирт этиловый.

Заметим, что лить водку в бензобак точно бессмысленно — только увеличите количество воды в нем. Растворить воду и смешать ее с бензином в состоянии лишь почти чистый спирт, например 95-процентный медицинский. Его, при желании, можно купить по 1000 рублей за 5-литровую канистру. Эмпирически установлено, что для гарантированного удаления 0,5 литра воды из бака требуется порядка 1,5 литров медицинского спирта. Поэтому в преддверии зимы, если вы подозреваете наличие воды в топливной системе, очень полезно влить туда пару литров этилового спирта и сразу вслед за этим заправить пол-бака топлива на АЗС. После этого очень желательно отправиться в дальнюю поездку, чтобы сразу же «выжечь» перемешанную благодаря дорожной тряски смесь воды, спирта и бензина. Подобные концентрации спирта в топливе абсолютно безвредны для мотора, а потому подобную операцию можно повторить неоднократно.

бензин, ремонт, дизельное топливо
31 октября 2017
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