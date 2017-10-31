Зачем нужно регулярно лить спирт в бензобак

Вода постоянно попадает в топливный бак, хотя и в небольших количествах, но постоянно — вместе с воздухом при заправке, например. При перепадах температуры она конденсируется и оказывается в топливе. Особенно интенсивно такой процесс идет в межсезонье, в дождливую погоду, с периодическими переходами температуры воздуха через нулевую отметку. Итогом может стать появление слоя воды на дне топливного бака. Поскольку топливный насос засасывает бензин или дизтопливо с именно вблизи дна, то попадание воды в его магистраль становится боле чем вероятным. Зимой она там вполне может замерзнуть и мотор заглохнет. Что же делать, чтобы предотвратить подобного рода проблемы? Поскольку вода не смешивается с бензином и дизтопливом, ее нужно как-то заставить это сделать. После этого она может быть благополучно всосана в двигатель и, в конечном счете, выброшена наружу через выхлопную трубу.

Напрашивающийся выход — побежать в магазин и купить какой-нибудь чудодейственной автохимии, этикетка пузырька которой обещает гарантированное изгнание воды из топливной системы. На практике же выясняется, что подавляющее большинство такого роде патентованных средств предназначены для профилактического применения, поскольку с помощью стандартного 500-милилитрового (к примеру) флакона подобной химии можно «изгнать» не более пары сотен грамм воды.