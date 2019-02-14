Как по запаху определить, что двигатель вот-вот сломается

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Появление белого дыма из выхлопной трубы, а также странный запах выхлопа с «нотками» охлаждающей жидкости, должен привести опытного водителя сначала к масляному щупу, а потом и к пробке маслозаливной горловины. Следы белой пены? Дальше ехать нельзя!
Ефим Розкин

Конечно, вы можете испытать судьбу и продолжить движение если вы не прочь перебрать мотор. Но можно и обойтись малой кровью.

Странный, излишне плотный белый цвет и совсем необычный запах выхлопа уже привели вас к вопросу о необходимости открыть капот. Автомобиль заглушен, легким движением руки извлечем масляный щуп, призванный показать уровень масла в двигателе: на нем вместо прозрачного и чистого смазочного материала, нечто бурое, неприглядного вида и со следами пены, будто от душистого мыла. В принципе, этого уже достаточно, чтобы захлопнуть моторную «дверь» и вызывать такси — ехать на автомобиле в таком состоянии не стоит. В моторное масло попал антифриз.

Подтвердить нелицеприятные догадки можно сразу тремя способами: открутить крышку маслосъемной горловины, на которой будет еще больше эмульсии — той самой пены, которая появляется от проникновения охлаждающей жидкости в смазку мотора.

Следующий пункт — расширительный бачок. Если там недостача, а также масляные пятна — то вы на верном пути диагностики. Дальше — свечи. Если хотя бы одна из них влажная и с характерным антифризу запахом, то можно смело вызывать эвакуатор — автомобиль немедленно должен показаться на глаза опытному мотористу.

Причин такой неприятности может быть несколько, причем каждая связана исключительно со строением ДВС: охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам внутри двигателя, «рубашке охлаждения», но эти артерии имеют разрывы на местах сочленения элементов мотора — блока и ГБЦ.

Для герметизации этого соединения используется прокладка, которая чаще всего и становится причиной попадания антифриза в моторное масло. Изнашиваясь, она начинает пропускать, позволяя одной жидкости смешиваться с другой. Результат — эмульсия и повышенный износ. Саму прокладку, к слову, тоже можно сразу же заказывать — ее следует заменить в любом случае.

Другая, более серьезная причина — деформация головки блока цилиндров, которая может возникнуть из-за аварии, так и вследствие перегрева двигателя. Перекосить ГБЦ может по разному, но обычно этот приобретенный недостаток «лечится» шлифовкой и правильной затяжкой болтов крепления динамометрическим ключом. Если у мастера такого ключа нет, то он, вероятно, занимается шиномонтажем, а не ремонтом моторов. Впрочем, для шиномонтажа ключ, который «знает» усилие, в теории тоже нужен.

И, наконец, третий вариант — самый дорогостоящий. В головке блока может быть трещина на одном из каналов, из которой «льет» охлаждающая жидкость. Из-за неправильной эксплуатации, физического контакта или времени такая хворь может приключиться с каждым двигателем. Тут уже простой полировкой и заменой прокладки не обойтись: в зависимости от ситуации, можно будет либо заварить «брешь», либо придется искать деталь на замену.

Самая важная мысль, которая должна прийти в голову автовладельцу в момент, когда болезнь двигателя замечена и диагностирована звучит просто: чем раньше мотор разберут, тем дешевле обойдется ремонт. Если продолжить ездить на автомобиле в таком плачевном состоянии, то потребуется замена вкладышей, а также шлифовка, либо замена коленвала и распредвала. Владельцев автомобилей с V-образными моторами в этот момент сильно тряхнет — сумма инвестиций умножается на два.

Вовремя заметить проблему, определить глубину поражения и обратиться к опытному мастеру для решения — это и есть профессионализм, который часто путают с умением резко жать на педаль газа и бешено крутить рулем. Увы, такие вещи не преподают в школах. Узнать о них можно лишь дорогой ценой: либо профильный ВУЗ, либо собственный, потом и кровью да потраченным временем наработанный, жизненный опыт. Второй путь дороже, но и ценится выше.

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14 февраля 2019
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