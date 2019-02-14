Как по запаху определить, что двигатель вот-вот сломается

Конечно, вы можете испытать судьбу и продолжить движение если вы не прочь перебрать мотор. Но можно и обойтись малой кровью.

Странный, излишне плотный белый цвет и совсем необычный запах выхлопа уже привели вас к вопросу о необходимости открыть капот. Автомобиль заглушен, легким движением руки извлечем масляный щуп, призванный показать уровень масла в двигателе: на нем вместо прозрачного и чистого смазочного материала, нечто бурое, неприглядного вида и со следами пены, будто от душистого мыла. В принципе, этого уже достаточно, чтобы захлопнуть моторную «дверь» и вызывать такси — ехать на автомобиле в таком состоянии не стоит. В моторное масло попал антифриз.

Подтвердить нелицеприятные догадки можно сразу тремя способами: открутить крышку маслосъемной горловины, на которой будет еще больше эмульсии — той самой пены, которая появляется от проникновения охлаждающей жидкости в смазку мотора.

Следующий пункт — расширительный бачок. Если там недостача, а также масляные пятна — то вы на верном пути диагностики. Дальше — свечи. Если хотя бы одна из них влажная и с характерным антифризу запахом, то можно смело вызывать эвакуатор — автомобиль немедленно должен показаться на глаза опытному мотористу.