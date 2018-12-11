Зачем водители заливают в систему охлаждения двигателя «Кока-колу»

Практически все механизмы и агрегаты автомобиля нуждаются в периодической очистке. Система охлаждения мотора — не исключение, хотя некоторые водители почему-то думают, что в нее по определению никак не может попасть ничего лишнего. А как же накипь, образующаяся от обычной воды, залитой в расширительный бачок? А «вредности» отработанного тосола? А пыль, грязь и мертвые насекомые, проникающие в систему через соты радиатора? Вот-вот.

Одни автовладельцы, заботящиеся о состоянии своей машины, доверяют очистку системы охлаждения мастерам автосервисов. Другие, дабы сэкономить, приобретают в магазинах автозапчастей специальные средства и обслуживают механизмы самостоятельно. Третьи же — те, что не готовы тратиться даже на автомобильную химию — бегут в продуктовый супермаркет за дешевой «Кока-колой».