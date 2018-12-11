Зачем водители заливают в систему охлаждения двигателя «Кока-колу»

Среди прочих народных средств, якобы эффективно прочищающих систему охлаждения двигателя, водители выделяют всем известный напиток Coca-Cola. Они утверждают, что применение заморской газировки совершенно безопасно для автомобиля, чего, увы, не скажешь о человеческом организме. Насколько это смелое заявление соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Практически все механизмы и агрегаты автомобиля нуждаются в периодической очистке. Система охлаждения мотора — не исключение, хотя некоторые водители почему-то думают, что в нее по определению никак не может попасть ничего лишнего. А как же накипь, образующаяся от обычной воды, залитой в расширительный бачок? А «вредности» отработанного тосола? А пыль, грязь и мертвые насекомые, проникающие в систему через соты радиатора? Вот-вот.
Одни автовладельцы, заботящиеся о состоянии своей машины, доверяют очистку системы охлаждения мастерам автосервисов. Другие, дабы сэкономить, приобретают в магазинах автозапчастей специальные средства и обслуживают механизмы самостоятельно. Третьи же — те, что не готовы тратиться даже на автомобильную химию — бегут в продуктовый супермаркет за дешевой «Кока-колой».
Уже ни для кого не секрет, что «Кола», как и другие газировки, пагубно влияет на организм человека, и потому использовать ее по назначению крайне не рекомендуется. Зато она полезна в хозяйстве — ее активно применяют для очистки сильно загрязненных поверхностей. Напиток прекрасно справляется с поставленными задачами, благодаря ортофосфорной, лимонной кислотам и другим элементам, знакомым нам по таблице Менделеева.
Следуя примеру находчивых домохозяек, и автолюбители пустили «Колу» в дело. Чаще всего водители прибегают к напитку, когда нужно придать былой лоск хромированным элементам кузова или прочистить систему охлаждения. В последнем случае автовладельцы рекомендуют использовать Coca-Cola Zero (та, что без сахара), предварительно «освободив» жидкость от газов.
Итак, каков же порядок действий при очистке системы охлаждения «Колой»? В инструкции, составленной экспериментаторами, сказано, что в расширительный бачок нужно залить четыре двухлитровые бутылки напитка. Далее надобно завести автомобиль и проехать на нем порядка 50—100 километров. По результатам вояжа следует слить жидкость и удивиться, как много грязи оседало в трубках системы.
Однако если вы решитесь на подобное безумие, будьте готовы к тому, что в лучшем случае газировка всего-навсего окрасит все детали в свой карамельный цвет. В худшем — в расширительном бачке «поселится» пенка, вывести которую будет крайне непросто, а в трубках появится характерный налет, чреватый дальнейшими проблемами.
Важно помнить, что ортофосфорная кислота, если что-то пойдет не по плану, может нанести непоправимый вред пластиковым, резиновым и алюминиевым элементам охлаждающей системы. И потому для очистки механизмов лучше все-таки использовать специальную химию, цена которой не превышает возможных затрат на ремонт авто, сломавшегося в результате сомнительного эксперимента.