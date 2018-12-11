5 машин, где раньше времени ломается ГРМ

Ресурс всех элементов ГРМ напрямую зависит от качества моторного масла. Чем мощнее двигатель, тем меньше срок службы его привода, поэтому на малолитражных силовых агрегатах с турбонаддувом он выходит из строя раньше, чем в атмосферниках аналогичного объема.

В любом случае, долговечность цепного механизма в значительной степени зависит и от характера эксплуатации автомобиля, а также от манеры езды. Наш рейтинг составлен на основе опыта автомехаников и отзывов автолюбителей на автомобильных форумах.