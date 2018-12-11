5 машин, где раньше времени ломается ГРМ

Как известно, в качестве привода газораспределительного механизма (ГРМ) используется цепь или зубчатый ремень, соединяющий коленчатый и распределительный валы двигателя. При покупке автомобиля, особенно подержанного, желательно иметь представление о ресурсе этого элемента и не забывать о его плановой замене. Любая проблема с ГРМ грозит вылиться в дорогостоящий ремонт. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять популярных моделей, которые, согласно отзывам механиков и автовладельцев, грешат ненадежным приводом этого механизма.
Ресурс всех элементов ГРМ напрямую зависит от качества моторного масла. Чем мощнее двигатель, тем меньше срок службы его привода, поэтому на малолитражных силовых агрегатах с турбонаддувом он выходит из строя раньше, чем в атмосферниках аналогичного объема.
В любом случае, долговечность цепного механизма в значительной степени зависит и от характера эксплуатации автомобиля, а также от манеры езды. Наш рейтинг составлен на основе опыта автомехаников и отзывов автолюбителей на автомобильных форумах.
УАЗ Патриот
Отечественные внедорожники УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Хантер» оснащаются бензиновыми двигателями семейства ЗМЗ-409, которые грешат ограниченным сроком службы цепи и натяжителя ГРМ. Зачастую их ресурс заканчивается на 40 000 — 50 000 километров.
Ни для кого не секрет, что многие осведомленные владельцы новых ульяновских «вездеходов», не дожидаются проблем с приводом ГРМ, и предпочитают сразу менять штатную цепь на усиленную двухрядную.
Популярные кроссоверы Volkswagen Tiguan предыдущего поколения в начальных комплектациях оснащались 122-сильным мотором 1.4 TSI с турбонаддувом. Наверняка многим владельцам этих версий знакомы капризы привода ГРМ, характерные для этого силового агрегата.
Даже при небольшом износе цепь имеет привычку проскальзывать и перескакивать на нижней звезде коленвала. С этой проблемой инженеры Volkswagen боролись продолжительное время, в результате продолжительность жизни привода увеличилась с 60 000 километров у старых вариантов до 120 000 у новых.
Skoda Octavia
Эксплуатация трудолюбивой «рабочей лошадки» Skoda Octavia прошлых поколений также частенько омрачается аналогичной проблемой, поскольку начальные версии оснащались все тем же турбомотором 1.4 TSI.
Такие машины отличались великолепными динамическими характеристиками и в то же время умеренным расходом топлива, но долговечность привода ГРМ оставляла желать лучшего.
С указанными неполадками сталкиваются и владельцы подержанных Audi A3 предыдущих поколений, заряженных 1,2-литровыми турбомоторами 1.2 TFSI мощностью 105 л. с. Эти силовые агрегаты страдают той же болезнью, а плюс ко всему для них характерна еще одна неприятность — раньше срока выходит привод маслонасоса.
Цепь соскакивает или рвется уже на 60 000 километрах.
SsangYong Actyon
Ненадежными натяжителями ГРМ «прославилась» бензиновая 2,0-литровая «четверка» мощностью 149 л. с. которой заряжен корейский кроссовер SsangYong Actyon второго поколения. Цепь растягивается, перескакивает и рвется уже при пробеге 70 000 километров.
Напомним, что это единственный силовой агрегат, которым комплектуется SsangYong Actyon на российском рынке, а следовательно все владельцы корейской модели рискуют столкнуться с указанными проблемами.