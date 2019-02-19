Чем обычный ручник лучше электронного

Не исключено, что в будущем почти все серийные автомобили будут оснащаться кнопкой электронного стояночного тормоза, который в мировом автопроме получил название EPB (Electronic Parking Brake). Хотя, согласитесь, с трудом представляется классический заряженный спорткар без привычного рычага между передними сидениями.
Не секрет, что с помощью механического ручника можно дозировать силу торможения, и это часто используют при маневрах пилоты спортивных автомобилей. А вот аналогичная электронная функция такую возможность не предоставляет.
Как известно, все уличные «дрифтеры» активно применяют классический ручник, чтобы уменьшить радиус разворота на скользкой поверхности. Электронный стояночный тормоз, как правило, срабатывает гораздо медленнее, чем обычный, поэтому при маневре довольно сложно угадать нужный момент, когда следует нажать кнопку. С первого раза это сделать вовремя вряд ли получится. С другой стороны, подобные «выкрутасы» стритрейсеров-самоучек на дорогах общего пользования чреваты ДТП и ни к чему хорошему не приводят.
Что касается действительно экстренных ситуаций, в случае отказа штатной тормозной системы механический ручник позволит хоть как-то замедлить движение и смягчить всю тяжесть последствий. А вот электронная функция на высокой скорости может просто не сработать.
Кроме того, расположение рычага обычного стояночного тормоза между передними сиденьями доступно для пассажира, в то время как кнопка EPB зачастую прячется слева от руля. В этом случае, если водителю вдруг стало плохо и машина покатилась, пассажиру будет труднее до нее дотянуться, чтобы предотвратить столкновение.
Механический ручник срабатывает вне зависимости от наличия электричества в бортовой сети. А вот отключить электронный стояночный тормоз, если в автомобиле разрядился аккумулятор, уже невозможно, и без тока ее уже не сдвинешь.
Еще одно преимущество обычного ручника, которое отсутствует у электронного, заключается в том, что с его помощью можно легко зафиксировать машину в нужном положении. Такая возможность окажет полезную услугу и обеспечит раскачку при выезде автомобиля, застрявшего в сугробе или мокром грунте. EPB не всегда способен заблокировать машину в текущем положении. В конце концов, ремонт классического ручника обходится дешевле, чем настройка его электронного родственника.