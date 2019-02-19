Чем обычный ручник лучше электронного

Не секрет, что с помощью механического ручника можно дозировать силу торможения, и это часто используют при маневрах пилоты спортивных автомобилей. А вот аналогичная электронная функция такую возможность не предоставляет.

Как известно, все уличные «дрифтеры» активно применяют классический ручник, чтобы уменьшить радиус разворота на скользкой поверхности. Электронный стояночный тормоз, как правило, срабатывает гораздо медленнее, чем обычный, поэтому при маневре довольно сложно угадать нужный момент, когда следует нажать кнопку. С первого раза это сделать вовремя вряд ли получится. С другой стороны, подобные «выкрутасы» стритрейсеров-самоучек на дорогах общего пользования чреваты ДТП и ни к чему хорошему не приводят.

Что касается действительно экстренных ситуаций, в случае отказа штатной тормозной системы механический ручник позволит хоть как-то замедлить движение и смягчить всю тяжесть последствий. А вот электронная функция на высокой скорости может просто не сработать.