Как раз и навсегда избавить фары и фонари авто от запотевания

Нет в России такого автовладельца, который ни разу в своей автомобильной карьере не столкнулся с проблемой запотевших фар. Перепады температуры и повышенная влажность, мелкие аварии и просто износ автоматически приводят к тому, что в корпусе осветительного прибора появляется вода. Как этого избежать?
Борьба длинною в век подошла к концу: найден по-настоящему действенный способ забыть о запотевшей светотехнике. Да, проблема эта достаточно серьезная, и относиться к ней стоит соответственно.
Если просто «махнуть рукой» и продолжить эксплуатацию, то очень скоро начнет давать сбой электрика, а отражатели покроются паутиной ржи и перестанут выполнять свою работу в полном объеме. Свет постепенно начнет мигать и пропадать, чтобы в какой-то момент окончательно потухнуть, оставив шофера один на один с темной дорогой. Обидно, опасно, и достаточно дорого: фара современного авто может стоить и под 300 000 рублей.
Качественное и бюджетное решение — это превентивное обслуживание. В корпусах фонарей сверлили отверстия, чтобы вода стекала, заливали гигроскопическую жидкость — обычно «тормозуху», подкладывали в корпус мягкую ткань, перебирали фары с последующей герметизацией. Не помогали ничего: через несколько недель, а, порой, и дней, световые приборы начинали потеть. Знакомая история?
Самое простое решение этой дилеммы долгое время благополучно лежало на полке в каждом доме и ждало своего часа. Барабанная дробь… И избавиться от воды в фарах поможет обычный силикагель, который можно найти в любой обувной коробке в каждом российском шкафу. Тот самый бумажный пакетик с шариками, который избавляет туфли и кроссовки от неприятного запаха и влаги.
Силикагель — гидрофильный сорбент — используется во множестве отраслей промышленности, потому что прекрасно впитывает влагу и способен работать при очень высокой температуре. То, что нам нужно! Однако «обувной» вариант требует доработки: бумажная упаковка со временем высохнет и развалится, а шарики раскатятся по всей площади фонаря.
Поэтому прежде, чем приступать к инсталляции, конструкцию необходимо доработать: берем несколько пакетиков силикагеля, не менее четырех, и распределяем их наполнитель в новые «емкости». Лучшим вариантом будет небольшой мешочек из пластиковой сетки с достаточно мелким «окошком», чтобы гранулы геля не просыпались. Нет ничего подобного под рукой? Ничего страшного, подойдет и обыкновенная марля.
Полученный продукт нужно закрепить внутри корпуса фары или фонаря, чтобы он не мешал работе устройства и не развалился от постоянной тряски. Поэтому лучшим вариантом будет приклеить мешочек на тыльной стороне пластикового корпуса с помощью двусторонней липкой ленты. Сделать это можно даже не снимая фары!
Малый объем вещества и размер «вложения» не будет столь продуктивен: воду он впитает, но сделает это медленно. Большой — не влезет в свободную полость и будет мешать работе «света», может повредить проводку при размещении.
Выбрав «золотую середину» и сделав один раз «хорошо», можно решить проблему с водой на долгие годы. Практика показывает, что такой несложный «тюнинг» способен бороться с запотеванием в течение пяти лет.