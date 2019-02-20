Как раз и навсегда избавить фары и фонари авто от запотевания

Борьба длинною в век подошла к концу: найден по-настоящему действенный способ забыть о запотевшей светотехнике. Да, проблема эта достаточно серьезная, и относиться к ней стоит соответственно.

Если просто «махнуть рукой» и продолжить эксплуатацию, то очень скоро начнет давать сбой электрика, а отражатели покроются паутиной ржи и перестанут выполнять свою работу в полном объеме. Свет постепенно начнет мигать и пропадать, чтобы в какой-то момент окончательно потухнуть, оставив шофера один на один с темной дорогой. Обидно, опасно, и достаточно дорого: фара современного авто может стоить и под 300 000 рублей.

Качественное и бюджетное решение — это превентивное обслуживание. В корпусах фонарей сверлили отверстия, чтобы вода стекала, заливали гигроскопическую жидкость — обычно «тормозуху», подкладывали в корпус мягкую ткань, перебирали фары с последующей герметизацией. Не помогали ничего: через несколько недель, а, порой, и дней, световые приборы начинали потеть. Знакомая история?