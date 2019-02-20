Серебряная свадьба: тест-драйв Toyota RAV4 25th Anniversary

Кто бы мог подумать, что популярному японскому кроссоверу уже четверть века? Да, уже на протяжении 25 лет он весьма успешно обхаживает своих возлюбленных — вне зависимости от пола, возраста и особенностей характера. В чем секрет идеальных отношений, узнаем на диване «свадебного» Toyota RAV4.
Да, немногие на своем веку справляют серебряную свадьбу! Еще бы, ведь четвертак — весьма солидный срок, и не расторгнуть этот брак смогут лишь те, кто по-настоящему друг другу верен, не доставляет хлопот и не подводит в трудную минуту, лишь только радуя и помогая.
Типичный пример — кроссовер Toyota RAV4, который давно бы утратил любовь потребителей, если бы не его достоинства. Японский автомобиль умеет служить верой и правдой — не в последнюю очередь благодаря 25-му кадру «зомбоящика» с грамотно навязанным имиджем надежности. Результат налицо — модель стабильно входит в ТОП-5 кроссоверов на российском рынке.
Справедливости ради стоит сказать, что в заморских странах уже вовсю «юзают» Toyota RAV4 нового, пятого по счету поколения. Нам же — пока не заслужили — по-прежнему доступен кроссовер четвертой генерации. Но зато какой: юбилейный и со сложным названием — 25th Anniversary. Сказав это вслух во дворе, вы явно заставите соседа задуматься о своей никчемности.
Для пущей солидности не забудьте показать ему шильдики на кузове авто, отсылающие в прошлое на два с половиной десятка лет назад. Если после этого ваш сосед не станет злейшим врагом, то не надейтесь — в лучшего друга он тоже не превратится. Зато какая гордость на душе, аж пальцы на ногах встают. Не так ли? По крайней мере, до первого страхового случая. Ну или пока тот самый сосед не прикупит себе «Мерседес».
Чем же отличается RAV4 25th Anniversary — нет, не от Mercedes-Benz, а от обычного RAV4? Названием — угадали. А еще? Конечно, дизайном. Точнее, украшательствами в дизайне. Экстерьер стал сильно чернее: бамперы получили гладкие, как кожа Сергея Зверева после операции, накладки глянцевого черного цвета. Такой же окрас достался рейлингам на крыше и корпусам боковых зеркал.
Изюминкой или даже черносливом стали модные колесные диски 18-го диаметра, выдержанные в темных тонах. Стильно? Ну во всяком случае, не как у всех!
А что же внутри? Салон праздничного «Равчика» тоже почти не изменился. За исключением лишь мелких штрихов в отделке интерьера. Но зато обзавелся новым мультимедийным комплексом на базе «Яндекс.Авто». Платформа объединила в один букет сразу несколько популярных сетевых сервисов, включая карты и навигатор, выстраивающий оптимальные маршруты с учетом пробок.
Головное устройство мгновенно заводит дружбу со смартфонами, отражая их содержимое на 8-дюймовом штатном дисплее. Многоцветный экран не только реагирует на нажатия, но и слушается голосовых команд. Правда, мультимедиа не всегда корректно воспринимает полученную от водителя информацию.
А вот модем с бесплатным интернетом, доступным обитателям салона RAV4 25th Anniversary в течение года, работает отменно. Главное — не отвлекаться за рулем на «Ютубы» и прочие Инстаграмы.
На ходу полноприводный кроссовер — все тот же забияка. Да, с мотором о 180 «скакунах» он резвый настолько, что невольно задумываешься, а не кокаин ли вместо бензина в топливном баке? Каждая из шести скоростей «автомата» знает свое дело — слаженная работа агрегатов делает автомобиль азартным и динамичным.
Правда, не менее задорными кажутся и крены: в глубоких виражах машину стаскивает — только в путь! Да и раскачка на неровностях дорожного полотна — это по-прежнему про RAV4. Зато кроссовер уверенно поглощает ухабы и рытвины, пусть остатки дорог и вызывают вибрации организмов, присевших на втором ряду.
Реакции рулевого управления — прозрачны, заточить поострее штурвал было бы не лишним. Хотя вряд ли c тем, что подобные нюансы можно считать недостатками, согласятся восемь с половиной миллионов человек, отдавших свой выбор этой модели.