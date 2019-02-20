Серебряная свадьба: тест-драйв Toyota RAV4 25th Anniversary

Да, немногие на своем веку справляют серебряную свадьбу! Еще бы, ведь четвертак — весьма солидный срок, и не расторгнуть этот брак смогут лишь те, кто по-настоящему друг другу верен, не доставляет хлопот и не подводит в трудную минуту, лишь только радуя и помогая.

Типичный пример — кроссовер Toyota RAV4, который давно бы утратил любовь потребителей, если бы не его достоинства. Японский автомобиль умеет служить верой и правдой — не в последнюю очередь благодаря 25-му кадру «зомбоящика» с грамотно навязанным имиджем надежности. Результат налицо — модель стабильно входит в ТОП-5 кроссоверов на российском рынке.

Справедливости ради стоит сказать, что в заморских странах уже вовсю «юзают» Toyota RAV4 нового, пятого по счету поколения. Нам же — пока не заслужили — по-прежнему доступен кроссовер четвертой генерации. Но зато какой: юбилейный и со сложным названием — 25th Anniversary. Сказав это вслух во дворе, вы явно заставите соседа задуматься о своей никчемности.