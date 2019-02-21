Почему нельзя заправлять машину «на 500 рублей»

Водители бывают двух типов. Одни на бензоколонке просят кассира залить в машину определенное количество литров топлива. Другие предпочитают измерять заливаемый бензин или «дизель» в рублях. И требуют плеснуть «на 300», «на 500», «на 1000» и так далее.
Максим Строкер

«На литры» топливо сейчас считают преимущественно те, кто использует для оплаты банковские карты. В этом случае не важно, с какими «копейками» окажется списываемая сумма: не придется искать по карманам мелкие деньги и кассир не высыпет вам в виде сдачи кучу монеток.

А «на столько-то рублей» заправляются обычно граждане, расплачивающиеся наличными. Им удобней отдать на кассе купюру и, опять таки, не морочиться с мелочью. Но в этом случае отсутствие сдачи и нужды держать в кармане разменные монеты достигается исключительно за счет автовладельца и с небольшой, но неучтенной прибылью для АЗС.

Верней — для ее персонала. Происходит это следующим образом. Допустим, человек желает заправить в свою машину бензин АИ-95 на сумму в 500 рублей. Для многих горожан, перемещающихся на самых массовых моделях авто такая сумма — наиболее комфортна по разным причинам. Итак, он отдает «пятисотку» кассиру и возвращается к машине, стоящей у топливораздаточной колонки.

Мало кто задумывается, но на самом деле эта самая колонка, помимо прочего, является измерительным прибором, от меряющим требуемые объемы жидкости (топлива то есть). Как и у любой измерительной аппаратуры к нее есть своя погрешность.

Так, современные колонки отмеряют бензин с точностью до 10 мл — 0,01 литра. И вот, вы платите 500 рублей. Сейчас цене 95-ого равна 46 рублям за литр. Можно найти и подороже, и подешевле, но для упрощения объяснений примем вышеуказанную стоимость литра. По идее, на за 500 рублей в бак должно попасть 10,86956 литра бензина. Но колонка физически может налить либо 10,86 литров (меньше оплаченного), либо 10,87 литров — то есть больше.

Благотворительностью ни одна АЗС заниматься не будет, поэтому произойдет недолив в размере 0,00956 литра (практически 0,01 литра). То есть порядка 40 копеек с 500 рублей автовладелец подарит бензоколонке. И в кассовом чеке, скорее всего, будет пробито 499 рублей 60 копеек.

Через расположенную в бойком месте АЗС за день может пройти около сотни машин, которые заправляются «на рубли». С каждой по 40 копеек — персоналу на чай и бутерброды вполне хватит. Мелочь, а приятно.

АЗС, бензин, дизельное топливо
22 февраля 2019
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