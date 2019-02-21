Почему нельзя заправлять машину «на 500 рублей»

«На литры» топливо сейчас считают преимущественно те, кто использует для оплаты банковские карты. В этом случае не важно, с какими «копейками» окажется списываемая сумма: не придется искать по карманам мелкие деньги и кассир не высыпет вам в виде сдачи кучу монеток.

А «на столько-то рублей» заправляются обычно граждане, расплачивающиеся наличными. Им удобней отдать на кассе купюру и, опять таки, не морочиться с мелочью. Но в этом случае отсутствие сдачи и нужды держать в кармане разменные монеты достигается исключительно за счет автовладельца и с небольшой, но неучтенной прибылью для АЗС.

Верней — для ее персонала. Происходит это следующим образом. Допустим, человек желает заправить в свою машину бензин АИ-95 на сумму в 500 рублей. Для многих горожан, перемещающихся на самых массовых моделях авто такая сумма — наиболее комфортна по разным причинам. Итак, он отдает «пятисотку» кассиру и возвращается к машине, стоящей у топливораздаточной колонки.