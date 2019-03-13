Что чаще всего ломается в машине весной

Если в снежный сезон главный враг для любой техники — это сильные морозы, то с наступлением мартовских оттепелй основной проблемой для автотранспорта становится повышенная влажность. Кроме того, для первой стадии весны характерны резкие перепады температур, к чему также капризны узлы, механизмы и различные материалы, из которых изготовлены комплектующие.

Не секрет, что больше всего от высокой влажности страдает металл, и против коррозии самого надежного средства в мире пока не придумали. Так что весной кузов автомобиля в этом отношении уязвим не меньше, чем зимой.

К тому же для этой поры характерно половодье, и машины практически все это время «живут» в лужах. Причем их глубина бывает такая, что зачастую автомобили в буквальном смысле захлебываются в воде. Чаще всего это происходит из-за промокшей электропроводки, а также от жидкости, попавшей в выхлопную систему.

Но самое неприятное, что может произойти в луже, это если вода проникнет через воздухозаборник в цилиндры двигателя. Избыток жидкости приведет к скачку давления, который спровоцирует сокрушительный удар поршня.