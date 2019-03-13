Что чаще всего ломается в машине весной

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Для каждого сезона характерны свои болячки, и лучше всего об этом знают пенсионеры и водители. Первые в силу возраста страдают сами, а вторые вынуждены периодически подлечивать своих железных «питомцев». Конечно, самым экстремальным сезоном для эксплуатации автомобиля считается зима, но, как говорится, у весны свои специфические заморочки, о которых напоминает портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Если в снежный сезон главный враг для любой техники — это сильные морозы, то с наступлением мартовских оттепелй основной проблемой для автотранспорта становится повышенная влажность. Кроме того, для первой стадии весны характерны резкие перепады температур, к чему также капризны узлы, механизмы и различные материалы, из которых изготовлены комплектующие.

Не секрет, что больше всего от высокой влажности страдает металл, и против коррозии самого надежного средства в мире пока не придумали. Так что весной кузов автомобиля в этом отношении уязвим не меньше, чем зимой.

К тому же для этой поры характерно половодье, и машины практически все это время «живут» в лужах. Причем их глубина бывает такая, что зачастую автомобили в буквальном смысле захлебываются в воде. Чаще всего это происходит из-за промокшей электропроводки, а также от жидкости, попавшей в выхлопную систему.

Но самое неприятное, что может произойти в луже, это если вода проникнет через воздухозаборник в цилиндры двигателя. Избыток жидкости приведет к скачку давления, который спровоцирует сокрушительный удар поршня.

Причем, чтобы двигатель вышел из строя, достаточно попадания воды в один из цилиндров. Все это грозит дорогостоящим капитальным ремонтом мотора.

Поэтому следует соизмерять уровень воды лужи и максимальную глубину преодолеваемого брода вашей машины. У различных моделей этот параметр разный, но средняя высота, на которой расположен воздухозаборник у большинства современных авто — 40—50 см. Уровень лужи легче всего измерять по колесу — если она глубже, чем ⅔ диаметра колеса, лучше ее объехать.

​В любом случае вместе с колесами первыми в автомобиле мокнут тормозные колодки. Это нельзя считать серьезной неприятностью, однако не лишним будет напомнить, что просушиваются они нескольким плавными манипуляциями педалью тормоза, иначе снизится эффект торможения.

В машинах с механической трансмиссией слегка подмокший диск сцепления также не считается большой проблемой, потому что он просушится, как правило, сам собой, только не стоит перегружать его сверх меры. Нестрашно, если уровень воды коснется нижней части мотора и коробки переключения передач — в исправном состоянии они герметичны. Тем не менее, в весеннюю пору при форсировании луж водителю необходимо быть предельно внимательным.

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14 марта 2019
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