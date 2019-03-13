В России сотни новых машин начали оснащать алкозамками

Пионером массовой установки на машины алкозамков стала одна из отечественных пивоваренных компаний. Ее автопарк пополнили 300 новеньких авто, оснащенных такими устройствами. Мотор каждого из них можно запустить лишь после того, как водитель «дунет в трубочку».

— Для компании важно быть уверенной, что сотрудники, управляющие этим автотранспортом, осуществляют поездки безопасно, — уверяет официальный пресс-релиз.

Однако в нем ничего не сказано о возможности для нетрезвого водителя фирмы попросить пройти за него алкотест непьющего коллегу. Или приложиться к бутылке уже после запуска двигателя.