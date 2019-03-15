5 неожиданно полезных применений «Кока-Колы» в автомобиле

Испокон веков ничего так не увлекало россиян, как эксперименты и опыты. Найти новое применение хорошо знакомой вещи — это целое достижение, история, которая обречена стать достойным украшением пирушки и праздничного застолья.

Сливки с «кока-колы» в лице чистящего средства для унитаза, универсальной заглушки для дачных столбов и воронки для заливной горловины, сняли давно. Теперь пришло время применить газировку в «детейлинге».

Давно уже подмечено, что одним из ингредиентов сладкой воды является ортофосфорная кислота, которая, помимо пищевой добавки Е338, является еще и неплохим растворителем. Способным, к слову, не только удалять ржавчину, но и образовывать на обработанном месте защитный слой. Приятного аппетита!