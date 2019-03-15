5 неожиданно полезных применений «Кока-Колы» в автомобиле

Фото: АвтоВзгляд
Перестав быть праздничным лакомством и дефицитным продуктом, «кока-кола» обрела множество новых, порой неожиданных функций в России. О новых методах применения напитка в автомобиле расскажет портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Испокон веков ничего так не увлекало россиян, как эксперименты и опыты. Найти новое применение хорошо знакомой вещи — это целое достижение, история, которая обречена стать достойным украшением пирушки и праздничного застолья.

Сливки с «кока-колы» в лице чистящего средства для унитаза, универсальной заглушки для дачных столбов и воронки для заливной горловины, сняли давно. Теперь пришло время применить газировку в «детейлинге».

Давно уже подмечено, что одним из ингредиентов сладкой воды является ортофосфорная кислота, которая, помимо пищевой добавки Е338, является еще и неплохим растворителем. Способным, к слову, не только удалять ржавчину, но и образовывать на обработанном месте защитный слой. Приятного аппетита!

Хром со льдом

Одним из самых популярных лайфхаков является очистка хромированных деталей с помощью легендарной газировки. Потребуется фольга и литр напитка: лист пищевого «сплава» нужно хорошенько помять и обмакнуть в «коку», а потом хорошенько пройтись по хромированным деталям и щильдикам. Наслоения грязи и реагентов, мутные пятна и подтеки ржавчины мгновенно уйдут, оставляя автолюбителю шикарный внешний вид и приятный сладкий запах.

Ржавый коктейль

Одним из лучших средств по очистке аккумуляторных клемм от налета и ржавчины тоже стала «кока-кола». Отключаем батарею от бортовой сети автомобиля и делаем компресс из куска ткани, вымоченном в напитке: такой метод позволит быстро и безболезненно убрать следы окислений и гарантирует корректную работу АКБ.

Чернее черного

Поможет «кока» и в восстановлении внешнего вида покрышек: со временем резина выгорает и теряет былой черный цвет. Не беда! После мойки нужно натереть баллоны «живительной влагой», которая не только вернет им лоск и блеск, но и создаст на резине защитный слой, который будет препятствовать возникновению пятен и следов грязи.

Жукомой

Пришедшая весна скоро насытит все без исключения загородные трассы полчищами насекомых, которые будут ежесекундно врезаться в автомобили, создавая на поверхности непробиваемый и трудно смываемый слой из останков. И тут на помощь вновь придет «кока-кола»: смывать следы загородного турне нужно не растворителем, который повредить тонкий лакокрасочный слой, а остатками выдохшейся газировки! Просто нанесите «коку» на пострадавшие детали и лобовое стекло, дайте несколько секунд «откиснуть» и смойте чистой водой! Насекомых как не бывало!

Кстати, Coca-Cola неплохо справляется и со следами «птичьих концертов», которые по утрам могут неприятно порадовать автомобилиста, хранящего авто во дворе. Более того, «колой» можно качественно помыть двигатель и безболезненно для покрытия убрать следы битума.

Бой с ржавчиной

Но самое крутое применение напитка — откручивать прикипевшие и приржавевшие болты! Чтобы закисший крепеж поддался, нужно вымочить тряпочку в «коле» и намотать на предмет мучений так, чтобы жидкость постепенно попадала в соединение. Ортофосфорная кислота разъест ржавчину и окислы, и болт поддастся!

Одним словом, не спешите выкидывать выдохшиеся остатки напитка. Coca-Cola достойна занять место на полке рядом с настоящими легендами гаражей: WD-40 и синей изолентой!

ремонт, техническое обслуживание
15 марта 2019
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