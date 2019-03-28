Почему очень важно при покупке шин обращать внимание на дату производства

Правда в том, что свежесть покрышки влияет на ее характеристики. Иными словами, даже если новые шины пролежали на складах, к примеру, 3—5 лет, они все еще пригодны к эксплуатации. Но никому нет дела до того, что свойства резиновой смеси, из которой изготавливают шины, со временем меняются: эластичность, мягкость и прочие показатели, что ведет к раннему истиранию, появлению дефектов, грыж и трещин при вводе шин в активную эксплуатацию.

Доказано, что меняется в худшую сторону и сцепление с дорогой. Добавим к этому не всегда правильную транспортировку, погрузку-разгрузку и хранение новых шин. В общем, чем новее резина, тем она лучше и, главное — безопаснее.

Проверить дату изготовления шин очень просто. Для этого даже не нужно упрашивать продавца показать вам документы на реализуемую продукцию. Обратите внимание на цифры, подчеркнутые красным.