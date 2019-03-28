Почему очень важно при покупке шин обращать внимание на дату производства

А проверяете ли вы дату изготовления шин при их покупке? А зря… Портал «АвтоВзгляд» настоятельно рекомендует вам это делать всякий раз, когда встает вопрос о смене резины, будь то летняя или зимняя. И вот почему.
Мирон Горин

Правда в том, что свежесть покрышки влияет на ее характеристики. Иными словами, даже если новые шины пролежали на складах, к примеру, 3—5 лет, они все еще пригодны к эксплуатации. Но никому нет дела до того, что свойства резиновой смеси, из которой изготавливают шины, со временем меняются: эластичность, мягкость и прочие показатели, что ведет к раннему истиранию, появлению дефектов, грыж и трещин при вводе шин в активную эксплуатацию.

Доказано, что меняется в худшую сторону и сцепление с дорогой. Добавим к этому не всегда правильную транспортировку, погрузку-разгрузку и хранение новых шин. В общем, чем новее резина, тем она лучше и, главное — безопаснее.

Проверить дату изготовления шин очень просто. Для этого даже не нужно упрашивать продавца показать вам документы на реализуемую продукцию. Обратите внимание на цифры, подчеркнутые красным.

На шинах разных производителей перед этими цифрами могут стоять цифра и буквы, но это к делу не относиться. Вам нужны четыре последних цифры, заключенные в овал — тот, что виден на самой шине. Первые две цифры обозначают номер недели, в которую была произведена шина, а вторые — год. К примеру, шина на фото произведена в 27 неделю 2018 года.

При выборе шин, особенно когда продавец дает существенную скидку, рекомендуем обращать внимание на год ее выпуска. От этого может зависеть ваша безопасность и безопасность ваших близких.

Ко всему прочему, если чувствуете изменения в поведении автомобиля, то также стоит подумать о покрышках, вспомнив дату их производства и срок активной эксплуатации (некоторые производители рекомендуют менять резину раз в четыре сезона). Вполне возможно, что установленным шинам на вашем авто давно пора на пенсию.

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28 марта 2019
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