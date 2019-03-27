Заказываем панихиду: Ford официально подтвердил, что покидает Россию

Фото: АвтоВзгляд
Как и предполагали эксперты портала «АвтоВзгляд», американская марка Ford оставит Россию без легковых машин, включая кроссоверы. Об остановке их производства и продаж официально сообщили представители российского офиса.
Вячеслав Василенко

О планах «Форда» уйти из России портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Почему же так произошло, можно узнать здесь. Ну а теперь эти сведения подтвердили и официальные представители марки.

Ford Sollers объявил о реструктуризации бизнеса — компания ограничится на нашем рынке лишь сборкой и реализацией одной-единственной модели — Ford Transit.

— Новая структура Ford Sollers соответствует стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России, — прокомментировал ситуацию исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company Стивен Армстронг.

По собственным данным портала «АвтоВзгляд», дилеры полностью распродадут запасы произведенных автомобилей до сентября.

Хочется надеяться, что Ford Sollers продолжит исполнять все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей. А уж как оно там будет — скоро узнаем.

Кстати, буквально вчера стало известно о том, что из России уходит еще одна автомобильная марка — немецкая smart. Подробнее о том, из-за чего автостроители сломя голову бегут из нашей страны можно узнать здесь.

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27 марта 2019
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