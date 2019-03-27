Заказываем панихиду: Ford официально подтвердил, что покидает Россию

О планах «Форда» уйти из России портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. Почему же так произошло, можно узнать здесь. Ну а теперь эти сведения подтвердили и официальные представители марки.

Ford Sollers объявил о реструктуризации бизнеса — компания ограничится на нашем рынке лишь сборкой и реализацией одной-единственной модели — Ford Transit.

— Новая структура Ford Sollers соответствует стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России, — прокомментировал ситуацию исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов Ford Motor Company Стивен Армстронг.