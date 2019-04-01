Можно ли заливать в двигатель просроченное моторное масло

Одни автовладельцы, слепо доверяющие производителям и сервисменам, убеждены, что просроченное моторное масло способно вывести из строя силовой агрегат, а потому по истечению срока годности его следует утилизировать. Другие водители с этой точкой зрения не согласны: мол, никакого вреда двигателю устаревшая смазка нанести не может. Как же обстоят дела на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Моторное масло представляет собой сложную смесь (правильнее — соединение), состоящую, как известно, из основы и присадок. А потому ни чуть не удивительно, что оно имеет свой срок годности, на который во многом влияет как раз таки состав, в частности — количество и тип добавок. Минеральным смазкам производители, как правило, отводят порядка трех лет жизни, синтетическим — до пяти. Дата производства и точный срок службы всегда указывается на упаковке.
По мнению некоторых «экспертов», моторное масло, пролежавшее в гараже дольше положенного, использованию не подлежит. Объясняют они это тем, что со временем смазка меняет свои эксплуатационные свойства: по истечению срока годности многократно повышается ее зольность, увеличивается или уменьшается вязкость, «теряются» присадки и так далее. В общем, заливать просроченное масло в двигатель — говорят знатоки — опасно, ведь есть риск попасть на «капиталку».
На самом же деле на свойства моторного масла влияет не столько время, сколько условия хранения. Так, смазку необходимо держать в герметичной упаковке в хорошо вентилируемом помещении при температуре около 15—20 градусов. Важно, чтобы на емкость не попадали прямые солнечные лучи и не воздействовали какие-либо вибрации. Также масло нужно держать подальше от отопительных приборов и оберегать от перепадов температур.
Если масло — оригинальное, не поддельное — хранилось правильно, то по истечению срока годности оно не утратит своих свойств. Однако прежде, чем заливать его в двигатель, следует провести небольшой визуальный тест. Количество осадков на дне канистры не превышает допустимую норму, жидкость однородная и одноцветная (ничем не отчается на вид от свежего масла), отсутствуют помутнения и пузырьки? Значит, все в порядке.
Конечно, по возможности лучше не «кормить» двигатель просроченным маслом — особенно, когда вы не уверены, что жидкость хранилась с соблюдением всех условий. Однако если деваться некуда — иной смазки под рукой нет, а ближайший магазин находится за тридевять земель — то воспользуйтесь им. Главное — следите в последующие недели за уровнем и состоянием масла и не затягивайте с плановой заменой жидкости.