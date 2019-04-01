Можно ли заливать в двигатель просроченное моторное масло

На самом же деле на свойства моторного масла влияет не столько время, сколько условия хранения. Так, смазку необходимо держать в герметичной упаковке в хорошо вентилируемом помещении при температуре около 15—20 градусов. Важно, чтобы на емкость не попадали прямые солнечные лучи и не воздействовали какие-либо вибрации. Также масло нужно держать подальше от отопительных приборов и оберегать от перепадов температур.

Если масло — оригинальное, не поддельное — хранилось правильно, то по истечению срока годности оно не утратит своих свойств. Однако прежде, чем заливать его в двигатель, следует провести небольшой визуальный тест. Количество осадков на дне канистры не превышает допустимую норму, жидкость однородная и одноцветная (ничем не отчается на вид от свежего масла), отсутствуют помутнения и пузырьки? Значит, все в порядке.

Конечно, по возможности лучше не «кормить» двигатель просроченным маслом — особенно, когда вы не уверены, что жидкость хранилась с соблюдением всех условий. Однако если деваться некуда — иной смазки под рукой нет, а ближайший магазин находится за тридевять земель — то воспользуйтесь им. Главное — следите в последующие недели за уровнем и состоянием масла и не затягивайте с плановой заменой жидкости.