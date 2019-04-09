Как быстро разогреть пиццу и другую еду в автомобиле

Когда закончил работу пораньше, то домой хочется попасть до пробок. Но на телефон вам уже поступают заказы от семьи — купить курицу, хлеба, колбасы, рыбы, а детям пиццу. Проведя, добрый час в супермаркете, вы прыгаете снова в автомобиль, и понимаете, что пробки уже успели подрасти. И если рыба, мясо и колбаса смогут полежать часок-другой в сумке, прижавшись друг к другу и сохраняя тем самым холод, то пицца от такого соседства, скорее всего, остынет раньше времени. Если бы не этот лайфхак.
Догадывались ли вы, что пиццу можно подогреть не только в микроволновке? Если чувствуете, что стоять в пробке неизбежно придется, то сохранить пиццу горячей для своих детишек поможет ваш собственный автомобиль.
Для этого вам понадобится пассажирское сиденье с функцией подогрева и, собственно, сама пицца. Включите подогрев подушки кресла на максимальный уровень. Затем, не доставая пиццу из коробки, положите на сиденье. Для верности коробку лучше придавить чем-то увесистым, но только так, чтобы не продавить крышку. В противном случае вкусную начинку пиццы детям и вам придется слизывать с картона.
А нужно лишь создать легкое давление, чтобы дно коробки более плотно и большей площадью оказалось прижато к сиденью. Ведь функция обогрева во многих машинах работает от датчика веса. Да и это банально быстрее и эффективнее поможет подогреть съестное. Далее подогрев кресла будет создавать дополнительное тепло, а ваша любимая пицца сохранит свежесть и вкус до самого дома.
Кстати, система работает и наоборот, когда кресла оснащены системой охлаждения. Помимо еды, к примеру, можно остудить и пыл разгоряченной спутницы.