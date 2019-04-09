Как быстро разогреть пиццу и другую еду в автомобиле

Когда закончил работу пораньше, то домой хочется попасть до пробок. Но на телефон вам уже поступают заказы от семьи — купить курицу, хлеба, колбасы, рыбы, а детям пиццу. Проведя, добрый час в супермаркете, вы прыгаете снова в автомобиль, и понимаете, что пробки уже успели подрасти. И если рыба, мясо и колбаса смогут полежать часок-другой в сумке, прижавшись друг к другу и сохраняя тем самым холод, то пицца от такого соседства, скорее всего, остынет раньше времени. Если бы не этот лайфхак.

Догадывались ли вы, что пиццу можно подогреть не только в микроволновке? Если чувствуете, что стоять в пробке неизбежно придется, то сохранить пиццу горячей для своих детишек поможет ваш собственный автомобиль.