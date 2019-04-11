Как с помощью обычного носка и кофе начисто вымыть подстаканники в авто

Когда в машине приходится жить, простаивая много времени в пробках или путешествуя, то постепенно салон — простите — загаживается. Грязь забивается в самые труднодоступные уголки — в салазки кресел, под коврики, остается на ворсе возле порогов, попадает в складки и швы сидений, но больше всего она раздражает в подстаканниках.
Вынимать крошки вперемешку с пылью — то еще удовольствие. И хорошо, если есть время и средства на влажную уборку на мойке. А если нужно прибраться здесь и сейчас — за пять минут до появления того или той, которым хочется посвятить все свое время, да что там — жизнь! Вы же не хотите, чтобы совместная поездка на машине рассказала о вас больше, чем хотелось? Если так, тогда этот простой лайфхак для вас.
Да, за пять минут коврики можно быстренько вытряхнуть, предварительно смахнув на них крошки с сидений. Грязь на ворсе можно свалить на погоду (главное, чтобы ваше первое свидание не случилось в пустыне). Но как любимой объяснить грязь и липкие остатки утреннего кофе в подстаканниках?
Не переживайте, в этой ситуации вам помогут носки или носовой платок, немного воды и, собственно, тот самый бумажный стакан из-под утреннего кофе.
Схема сборки приспособления для мытья подстаканников проста: надеваете носок (если платок, то оборачиваете) на стакан, смачиваете конструкцию в воде, вставляете в подстаканник и с остервенением вращаете стакан с носком в подстаканнике до появления на дне подстаканника первоначального блеска.
Главное не забывайте поглядывать в сторону подъезда, откуда должны появиться он или она. В вашем конфетно-букетном периоде будет много неловких моментов. И пусть первым будет отнюдь не мытье подстаканника носком.
Кстати, если вы еще не знаете, как разогреть прямо в салоне авто пиццу и прочую еду, то мы подскажем — все подробности здесь.