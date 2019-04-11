Как с помощью обычного носка и кофе начисто вымыть подстаканники в авто

Вынимать крошки вперемешку с пылью — то еще удовольствие. И хорошо, если есть время и средства на влажную уборку на мойке. А если нужно прибраться здесь и сейчас — за пять минут до появления того или той, которым хочется посвятить все свое время, да что там — жизнь! Вы же не хотите, чтобы совместная поездка на машине рассказала о вас больше, чем хотелось? Если так, тогда этот простой лайфхак для вас.

Да, за пять минут коврики можно быстренько вытряхнуть, предварительно смахнув на них крошки с сидений. Грязь на ворсе можно свалить на погоду (главное, чтобы ваше первое свидание не случилось в пустыне). Но как любимой объяснить грязь и липкие остатки утреннего кофе в подстаканниках?

Не переживайте, в этой ситуации вам помогут носки или носовой платок, немного воды и, собственно, тот самый бумажный стакан из-под утреннего кофе.