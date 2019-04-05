Как исключить ошибки при замене антифриза

Весной и осенью принято делать диагностику и чистить радиатор, и, в случае выхода этого самого радиатора из строя, актуальным становится и вопрос замены ОЖ. Так какой антифриз надо заливать в систему охлаждения своего автомобиля, чтобы потом не кусать локти? И есть ли варианты просто долить другую ОЖ в течение сезона без риска получить серьезные проблемы?
Охлаждающая жидкость несет ответственность за температуру двигателя, важнейший аспект безопасной и продолжительной работы автомобиля. Она не должна замерзать, расслаиваться при постоянном нагреве и охлаждении. А также должна препятствовать образованию отложений и ржавчины в системе. Антифризы делятся по технологиям входящих в них пакетов присадок. Общепринятой и повсеместно используемой стала классификация Volkswagen с индексами G11/G12/G12+/G12++.
Антифриз G11 защищает детали от коррозии толстым слоем силикатов (как накипь в чайнике), но при этом ухудшается теплопроводность. Также G11 плохо сочетается с алюминием. Поэтому для алюминиевых радиаторов разработали антифриз G12 с присадками в виде органических кислот для борьбы с очагами коррозии. Если у G11 срок службы достигал 120 000 км, то у G12 — уже 200 000–250 000 км. Теплоотводящие свойства у него значительно лучше, да и с алюминиевыми радиаторами он обходился бережно. В антифризе G12 присадки начинают работать, когда коррозия уже началась.
Изначально G11 выпускали зеленого цвета, а G12 — красного. Если смешать эти составы между собой, то их присадки могут выпасть в осадок в результате химической реакции. Так появился миф «о конфронтации ОЖ разных цветов», который заставил производителей задуматься о возможности создания универсального антифриза, который подойдет любому автомобилю и не будет вызывать реакцию при доливе в любой расширительный бачок.
Но об этом чуть позже. Затем появились гибридные ОЖ: решили смешать органические и неорганические присадки, сократив защитный слой до минимума, и поручив «органике» нейтрализовывать появляющиеся очаги ржавчины в результате разрушения «неорганического» слоя.
Смешав органику с еще меньшим количеством неорганики, создали лобридный антифриз (G12++). Защитный слой в наличии, а теплопроводность еще лучше. Лобридные антифризы являются самыми современными с точки зрения эксплуатационных свойств.
С точки зрения экологичности наиболее современный антифриз — G13. Можно сказать, что он «вечный» и не требует замены, но сейчас мало распространен на рынке.
Антифризы группы G12 могут быть смешаны между собой без вреда для системы охлаждения.
Но как смешать без последствий с G11?
Новая эра отечественных антифризов
В России появилась совершенно новая отечественная охлаждающая жидкость — Мультифриз. Он создан по гибридной технологии, которая позволяет смешивать состав с любыми антифризами от G11 до G12++, и способна пройти без замены до 200 000 км. Добиться таких результатов удалось компании «Обнинскоргсинтез», за несколько лет испытаний на совместимость с использованием собственных компонентов и присадок, позволяющих Мультифризу работать с различными ОЖ.
В результате в магазинах автозапчастей появился антифриз, который рассчитан для работы в самых современных двигателях, успешно защищает систему охлаждения от коррозии, увеличивает срок службы узлов и агрегатов, и позволяет восполнять недостаток любых антифризов в системе охлаждения. Более того, Мультифриз совместим к пластиковым изделиям, а многие современные патрубки систем охлаждения созданы из эластомеров, поэтому подходит для всех типов двигателей внутреннего сгорания: от легковых автомобилей до спецтехники.