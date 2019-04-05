Как исключить ошибки при замене антифриза

Весной и осенью принято делать диагностику и чистить радиатор, и, в случае выхода этого самого радиатора из строя, актуальным становится и вопрос замены ОЖ. Так какой антифриз надо заливать в систему охлаждения своего автомобиля, чтобы потом не кусать локти? И есть ли варианты просто долить другую ОЖ в течение сезона без риска получить серьезные проблемы?

Охлаждающая жидкость несет ответственность за температуру двигателя, важнейший аспект безопасной и продолжительной работы автомобиля. Она не должна замерзать, расслаиваться при постоянном нагреве и охлаждении. А также должна препятствовать образованию отложений и ржавчины в системе. Антифризы делятся по технологиям входящих в них пакетов присадок. Общепринятой и повсеместно используемой стала классификация Volkswagen с индексами G11/G12/G12+/G12++.

Антифриз G11 защищает детали от коррозии толстым слоем силикатов (как накипь в чайнике), но при этом ухудшается теплопроводность. Также G11 плохо сочетается с алюминием. Поэтому для алюминиевых радиаторов разработали антифриз G12 с присадками в виде органических кислот для борьбы с очагами коррозии. Если у G11 срок службы достигал 120 000 км, то у G12 — уже 200 000–250 000 км. Теплоотводящие свойства у него значительно лучше, да и с алюминиевыми радиаторами он обходился бережно. В антифризе G12 присадки начинают работать, когда коррозия уже началась.