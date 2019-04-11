Как за пару минут избавить салон автомобиля от женских волос и шерсти животных

Мы тоже любим кошек и собак, но шерсть, которая остается от пушистых друзей, порой, становится преградой на пути нашей дружбы. Ковры, диваны, кровать — шерсть любимого питомца будет преследовать повсюду, даже если вы ежедневно вычесываете его.

Святая святых — тряпичная обивка автомобиля — так же не выдерживает напора шерстяных комочков. А ведь домашние животные любят дачу, гулять и путешествовать, как полноправные члены семьи. В результате все покрывается плотным слоем шерсти, который очень трудно очищается.

Но, не спешите отказываться от предложенного вам симпатичного щенка «Водолаза». Мы поможем справиться с проблемой шерсти, и при помощи этого лайфхака вернем вам любовь к четвероногим. Вот только не факт, что вернем любимую девушку, даже несмотря на то, что выпавших с ее головы волос на креслах было гораздо меньше.