Как за пару минут избавить салон автомобиля от женских волос и шерсти животных

Фото: АвтоВзгляд
Надоели разбросанные по салону волосы любимой? Да еще и той, что возит с собой собачку или кота? Есть способ быстро и эффективно очистить интерьер после таких поездок. Инструкция к действию — в рекомендациях портала «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Мы тоже любим кошек и собак, но шерсть, которая остается от пушистых друзей, порой, становится преградой на пути нашей дружбы. Ковры, диваны, кровать — шерсть любимого питомца будет преследовать повсюду, даже если вы ежедневно вычесываете его.

Святая святых — тряпичная обивка автомобиля — так же не выдерживает напора шерстяных комочков. А ведь домашние животные любят дачу, гулять и путешествовать, как полноправные члены семьи. В результате все покрывается плотным слоем шерсти, который очень трудно очищается.

Но, не спешите отказываться от предложенного вам симпатичного щенка «Водолаза». Мы поможем справиться с проблемой шерсти, и при помощи этого лайфхака вернем вам любовь к четвероногим. Вот только не факт, что вернем любимую девушку, даже несмотря на то, что выпавших с ее головы волос на креслах было гораздо меньше.

  • Фото: buzzfeed.com
  • Фото: buzzfeed.com

Для того чтобы удалить собачью шерсть с автомобильных сидений вам понадобится вода, распрыскиватель и силиконовый скребок (ракель) для удаления лишней влаги после мойки автомобиля.

Далее, разбрызгиваете воду на сиденья, немного ждете и счищаете шерсть с обивки скребком. Шерсть будет сваливаться в комочки, которые легко собрать руками, а кресла приобретут свой первозданный вид.

Впрочем, есть и другие способы сделать так, чтобы человек и котопёс навсегда остались друзьями. Например, купить специальный вкладыш для перевозки домашних животных на заднем ряду. Он спасет салон автомобиля не только от шерсти, но и от когтей животного. Так же можно купить резиновый коврик в багажный отсек и отгородить его от заднего ряда специальной клеткой.

Правда, транспортировать четвероногих в машине нужно правильно. А то можно нарваться на штраф ГИБДД. Не верите? Подробнее — здесь.

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11 апреля 2019
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