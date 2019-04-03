Hyundai представила руль с сенсорными экранами

Разработчики Hyundai представили рулевое колесо с парой настраиваемых дисплеев. Впрочем, ничего революционного, но, согласитесь — решение необычное. Чтобы персонализировать руль, достаточно через экран мультимедийки зайти в нужное меню и задать только востребованные функции.

Стоит отметить, что это не первые попытки бренда сделать рулевое колесо удобнее: первые разработки начались в 2015 году, когда корейцы оснастили «баранку» двумя сенсорными панелями вместо клавиш. Теперь же на их место встали экраны, чьи настройки можно менять по усмотрению. Правда, привычные подрулевые переключатели поворотников, головного света остались на своих местах.