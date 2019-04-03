Hyundai представила руль с сенсорными экранами

В мире современных технологий, где автостроителей можно назвать одними из основных двигателей прогресса, всевозможные кнопки в салоне постепенно уходят в небытие: их все больше стараются заменить сенсорными экранами, давно переставшими считаться признаком премиального авто. Компания Hyundai решила пойти дальше и создала мультифункциональный руль, заменив кнопочное управление дисплеями.
Разработчики Hyundai представили рулевое колесо с парой настраиваемых дисплеев. Впрочем, ничего революционного, но, согласитесь — решение необычное. Чтобы персонализировать руль, достаточно через экран мультимедийки зайти в нужное меню и задать только востребованные функции.
Стоит отметить, что это не первые попытки бренда сделать рулевое колесо удобнее: первые разработки начались в 2015 году, когда корейцы оснастили «баранку» двумя сенсорными панелями вместо клавиш. Теперь же на их место встали экраны, чьи настройки можно менять по усмотрению. Правда, привычные подрулевые переключатели поворотников, головного света остались на своих местах.
В разработке так называемого виртуального кокпита корейские инженеры не ограничились рулем. Марка представила цифровую «приборку» нового поколения с трехмерным экраном. Эффект объема создается за счет двух мониторов, наложенных друг на друга.
Все эти технологические новшествами ребята из Hyundai уже примерили на конкретный автомобиль: счастливцем оказался компактный и недорогой i30. Правда, сейчас эту модель российским потребителям бренд не предлагает. Не исключено, что авто все же вернется на отечественный рынок, но лишь в «заряженном» варианте N: в начале года в базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на автомобиль в кузове хетчбэк и с 275-сильным мотором.