3 верных способа охладить салон автомобиля в жару

С наступлением летнего сезона перед многими водителями встает вопрос, как уберечь салон автомобиля от нагрева. Передняя панель, кожаные кресла и руль — все это сильно нагревается, теряет внешний лоск и даже деформируется. Как спасти от перегрева машина, простаивающую на солнце длительное время?
Справедливости ради стоит заметить, что если переднюю панель вы никогда не трогаете, а садиться в кресло в одежде все же не так горячо, то дотронуться до раскаленного руля голой рукой — то еще удовольствие. Есть способы избавиться от этой проблемы.
Конечно, лучшее решение — это стоянка в тени. Но если на офисном паркинге с деревьями, как, впрочем, и местами проблемы, то встаем там, где получится и не забываем про второй способ охладить салон.
Он заключается в том, чтобы, не дотрагиваясь до руля, завести автомобиль и дать ему время, чтобы климатическая установка охладила салон. Но что делать, если ехать нужно сейчас же? В этом случае используем альтернативные уловки.
В любом автомагазине продаются специальные солнцезащитные коврики с блестящей поверхностью, которая отражает тепло. Цены на них варьируются от 200 до 700 рублей. И это, пожалуй, максимальная защита салона от нагрева.
Впрочем, если вы все время забываете заскочить в автомагазин, а то и вовсе не желаете тратиться, есть самый дешевый, но тоже действенный, способ сохранить руль в комфортной зоне температуры, даже когда на улице под +30.
Просто поверните руль на 180 градусов, в результате чего его верхняя (хватовая) часть окажется снизу — в положении менее подверженном нагреванию. А как только вам понадобится отъехать по делам, на встречу или домой, просто выворачиваете руль в его стандартное положение и наслаждаетесь приятно прохладной половинкой руля.