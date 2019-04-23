3 верных способа охладить салон автомобиля в жару

Справедливости ради стоит заметить, что если переднюю панель вы никогда не трогаете, а садиться в кресло в одежде все же не так горячо, то дотронуться до раскаленного руля голой рукой — то еще удовольствие. Есть способы избавиться от этой проблемы.

Конечно, лучшее решение — это стоянка в тени. Но если на офисном паркинге с деревьями, как, впрочем, и местами проблемы, то встаем там, где получится и не забываем про второй способ охладить салон.

Он заключается в том, чтобы, не дотрагиваясь до руля, завести автомобиль и дать ему время, чтобы климатическая установка охладила салон. Но что делать, если ехать нужно сейчас же? В этом случае используем альтернативные уловки.