«АнтиГелик» от Mercedes и другие громкие новинки Шанхайского автосалона-2019 для России

БЕЛЫЙ КВАДРАТ

Вопреки ожиданиям поклонников «Гелендвагена», маленького G-класса, увы, не случилось. Ничего общего с «Геликом» новый кроссовер Mercedes-Benz GLB не имеет. Ну разве что первую буковку в названии. А сколько шуму-то было… Впрочем, новость о выпуске якобы маленького «Квадрата» в Daimler не распространяли. Это дело рук заморских СМИ, придумавших повод для «хайпа».

Между тем, новый кроссовер с внедорожными повадками Mercedes-Benz GLB немцы выкатили лишь в статусе концепта. Но в серию он обернется совсем скоро — во второй половине года. Новинку отличают самобытный дизайн, пусть и не без корпоративных ноток, зубастые покрышки и «люстра» на крыше. В основу компактного автомобиля легла архитектура MFA, знакомая нам по новому А-классу. Гамма моторов включает в себя бензиновые движки, самым мощным из которых является 300-сильный агрегат.

А еще «Мерседес» представил в Шанхае AMG-версию А-класса в кузове «седан». Полноприводный А35 4MATIC получил 306 сил «дури», а его пиковая скорость ограничена электроникой на отметке в 251 км/ч.