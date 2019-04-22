«АнтиГелик» от Mercedes и другие громкие новинки Шанхайского автосалона-2019 для России

Фото и видео: АвтоВзгляд
Традиционно Шанхайский автосалон порадовал калейдоскопом новинок: от космических концепткаров в до супертехнологичных электромобилей. Не обошлось и без мировых премьер. С самыми актуальными из них познакомился портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Удлиненные седаны и кроссоверы, прототипы самопилотируемых машин, предтечи автомобилей будущего и роскошные азиатки — вот, что привлекает внимание гостей Шанхайского моторшоу со всей планеты.

Китайский авторынок является самым крупным на земле. Даже малоизвестные локальные бренды умудряются продавать тут не менее 300 000 машин в год. Что уж там говорить про грандов мировой автомобильной индустрии. Не зря именно здесь столь часто проходят ключевые премьеры. Какие из них заинтересуют нашего брата, выяснил портал «АвтоВзгляд».

БЕЛЫЙ КВАДРАТ

Вопреки ожиданиям поклонников «Гелендвагена», маленького G-класса, увы, не случилось. Ничего общего с «Геликом» новый кроссовер Mercedes-Benz GLB не имеет. Ну разве что первую буковку в названии. А сколько шуму-то было… Впрочем, новость о выпуске якобы маленького «Квадрата» в Daimler не распространяли. Это дело рук заморских СМИ, придумавших повод для «хайпа».

Между тем, новый кроссовер с внедорожными повадками Mercedes-Benz GLB немцы выкатили лишь в статусе концепта. Но в серию он обернется совсем скоро — во второй половине года. Новинку отличают самобытный дизайн, пусть и не без корпоративных ноток, зубастые покрышки и «люстра» на крыше. В основу компактного автомобиля легла архитектура MFA, знакомая нам по новому А-классу. Гамма моторов включает в себя бензиновые движки, самым мощным из которых является 300-сильный агрегат.

А еще «Мерседес» представил в Шанхае AMG-версию А-класса в кузове «седан». Полноприводный А35 4MATIC получил 306 сил «дури», а его пиковая скорость ограничена электроникой на отметке в 251 км/ч.

ОКНО В ЕВРОПУ

Китайская компания Geely претерпела очередной ребрендинг. Азиаты не только сменили логотип, но и поменяли стилистическую концепцию. Их новые продукты готовятся к атаке на Европу.

На Шанхайском автосалоне автостроитель показал умопомрачительного дизайна седан с концептуальным названием PreFace. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» бывший художник Volvo, а ныне шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери, автомобиль вобрал в себя все лучшие технологии машиностроения, и даже больше. Правда, пока это всего лишь прототип, намекающий на то, какими будут машины китайской марки в ближайшем будущем. Но путь от концепта к серии ребята из КНР проходят довольно быстро.

А еще входящая в состав Geely Group китайско-шведская марка Lynk&Co объявила о выходе на новые рынки, в том числе и российский. Линейка бренда представлена тремя моделями с сиволичными индексами 01, 02 и 03. Если первопроходец оказался действительно самобытным, то в двух последних случаях дизайн перекликается с Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.

И это не повод для недовольства: скорее, наоборот. Особенно учитывая тот факт, что по цене китайские автомобили будут сильно уступать моделям-вдохновителям. Турбомоторы, неординарный дизайн, роботизированные трансмиссии с парой сцеплений и огромный букет премиальных опций — вот какими будут машины Lynk&Co.

КУПЕ НА ПЯТЕРЫХ

Volkswagen представил новое сочинение на тему Teramont — кроссовер обзавелся литерой Х. Если подробнее, то новинка получила купеобразный кузов и сильно похудела. Вот, что значит дань трендам — теперь и немцы ударились в метаморфозы с «паркетниками», укоротив свой флагманский семиместный SUV на 13 с лишним сантиметров. Отныне «Терамонт» берет не больше пяти человек на борт, а крыша упирается в макушки задних пассажиров. Удобно? Не факт! Зато красиво и модно.

Автомобилю достались новая пятая дверь, иные задние крылья, бамперы и оптика. В салоне появились посвежевшие материалы отделки и парочка новых опций. А вот по части техники изменений никаких.

Кроме того, в Шанхае состоялась презентация кроссовера Volkswagen ID. Roomz, козыряющего неординарным дизайном и системой автопилотирования. Вот только вряд ли этот электрокар заинтересует россиян.

ВДЫХАЯ ВДОХНОВЕНИЕ

Свежий спортивный седан от японцев — Infiniti Qs Inspiration, что переводится, как «вдохновение». Автомобиль пока пусть и концептуальный, но зато какой. Никаких движков внутреннего сгорания — зеленые технологии и электрификация. Хитрый прищур фар головной оптики, подсвечивающиеся шильдики, 22-дюймовые колесные диски и распашные двери — оригинальный дизайн не оставит равнодушными даже самых отъявленных скептиков.

Внутри — огромная виртуальная панель приборов, интерактивная подсветка и квадратный руль! Разумеется, в серийном воплощении автомобилю достанется традиционного вида «баранка», а рождение товарного образца уже не за горами.

Интересно, а чем вдохновлялся Lexus, явивший на свет первый в своей истории минивэн под названием LM? Похоже, что не только дизайном отталкивающей взгляды Toyota Alphard, но и обильным количеством выпитого саке.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

Флагманский кроссовер Chery — переднеприводный cемиместный Tiggo 8. Экстерьер автомобиля выполнен в соответствии с современными трендами автостроения, он весьма индивидуален и привлекателен. Двухсекционная решетка радиатора, узкие противотуманки, поджарый силуэт — строгий и стильный образ. А еще и спортивный — не в последнюю очередь благодаря новому турбомотору 1.6 TGDI мощностью 197 сил, агрегатированному с 7-ступенчатым «роботом» и двумя мокрыми сцеплениями. По заявлениям китайцев, пятиметровый «снаряд» поедает всего 7,4 литра на сотню километров.

В пути обитателям салона будет удобно и комфортно за счет очень качественных материалов отделки, роскошного букета опций и трех дисплеев, заменивших собой панель, консоль и интерфейс климатической установки. Эволюция налицо.

А еще спустя чытере с лишним года на рынок возвращается седан Chery Arrizo GX, призванный отобрать клиентов у отечественной LADA Vesta. Азиаты обещают много «люкса» за «мало денег». А в техническом плане — турбодвижок, выдающий под 150 сил, и вариатор, умеющий имитировать переключения передач.

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22 апреля 2019
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