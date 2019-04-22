«АнтиГелик» от Mercedes и другие громкие новинки Шанхайского автосалона-2019 для России

ОКНО В ЕВРОПУ
Китайская компания Geely претерпела очередной ребрендинг. Азиаты не только сменили логотип, но и поменяли стилистическую концепцию. Их новые продукты готовятся к атаке на Европу.
На Шанхайском автосалоне автостроитель показал умопомрачительного дизайна седан с концептуальным названием PreFace. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» бывший художник Volvo, а ныне шеф-дизайнер Geely Питер Хорбери, автомобиль вобрал в себя все лучшие технологии машиностроения, и даже больше. Правда, пока это всего лишь прототип, намекающий на то, какими будут машины китайской марки в ближайшем будущем. Но путь от концепта к серии ребята из КНР проходят довольно быстро.
А еще входящая в состав Geely Group китайско-шведская марка Lynk&Co объявила о выходе на новые рынки, в том числе и российский. Линейка бренда представлена тремя моделями с сиволичными индексами 01, 02 и 03. Если первопроходец оказался действительно самобытным, то в двух последних случаях дизайн перекликается с Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.
И это не повод для недовольства: скорее, наоборот. Особенно учитывая тот факт, что по цене китайские автомобили будут сильно уступать моделям-вдохновителям. Турбомоторы, неординарный дизайн, роботизированные трансмиссии с парой сцеплений и огромный букет премиальных опций — вот какими будут машины Lynk&Co.