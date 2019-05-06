Как узнать, что в вашей машине установлена «прослушка»

Прослушивающее устройство, портативный видеорегистратор, GPS-приемник — все это по необходимости может быть тайным образом установлено в салоне вашего автомобиля не только оперативными спецслужбами, но и конкурентами по бизнесу, подозрительным начальником, мошенниками с целью шантажа, ревнивой женой или мужем.

Различных способов спрятать подобное оборудования в недрах автомобиля используется масса, и далеко не все они требуют много времени и серьезного вмешательства в техническую часть машины.

Но факт остается фактом — поскольку научно-технический прогресс развивается с космической скоростью, подобную электронику можно легко и быстро установить, но обнаружить становится все сложнее и сложнее. Чем профессиональнее шпионы и дороже техника, тем труднее ее найти.

В любом случае, если у кого-то имеются веские основания предполагать, что его прослушивают или снимают, лучше обратится к специалистам в этой области, предлагающих свои услуги в Сети.