Как узнать, что в вашей машине установлена «прослушка»

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У каждого человека есть индивидуальное пространство, куда он вправе никого не пускать. Но даже тот, кому совсем нечего скрывать (как ему кажется), никак не застрахован от тайного и несанкционированного вторжения в личную жизнь. Кстати, автомобиль наряду с жилищем, считается одним из самых подходящих мест для установки шпионского оборудования.
Иван Флягин

Прослушивающее устройство, портативный видеорегистратор, GPS-приемник — все это по необходимости может быть тайным образом установлено в салоне вашего автомобиля не только оперативными спецслужбами, но и конкурентами по бизнесу, подозрительным начальником, мошенниками с целью шантажа, ревнивой женой или мужем.

Различных способов спрятать подобное оборудования в недрах автомобиля используется масса, и далеко не все они требуют много времени и серьезного вмешательства в техническую часть машины.

Но факт остается фактом — поскольку научно-технический прогресс развивается с космической скоростью, подобную электронику можно легко и быстро установить, но обнаружить становится все сложнее и сложнее. Чем профессиональнее шпионы и дороже техника, тем труднее ее найти.

В любом случае, если у кого-то имеются веские основания предполагать, что его прослушивают или снимают, лучше обратится к специалистам в этой области, предлагающих свои услуги в Сети.

Имейте в виду, что для сканирования современных «жучков» необходимо соответствующее оборудование, с которым нужно уметь работать. Максимум, что в такой ситуации может попытаться сделать простой обыватель — самостоятельно осмотреть с фонариком все укромные и потайные уголки, коих в машине найдется несметное количество.

Но чтобы в современном автомобиле отличить установленные устройства от штатного оборудования, необходимо иметь углубленное представление о его технической части. Только тогда можно смело вскрывать обшивку салона и искать «жучки».

Именно салон чаще всего для этого используется, хотя шпионские «штучки» прячут и в моторном отсеке,и на кузове и в багажнике. В всяком случае именно в пределах видимости водителя устанавливаются миниатюрные видеокамеры, которые обывателю найти проще всего.

В этом отношении пригодится профессиональная статистика: чаще всего микрокамеры тщательно прячут и маскируют на рулевой колонке, зеркале заднего вида, в области торпедо и в обивке потолка или стоек. Прослушивающие устройства в салоне устанавливается обычно в сидениях и под декоративной обшивкой.

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6 мая 2019
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