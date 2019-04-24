Как надежно спрятать деньги и драгоценности в машине

Многие из водителей, заскочив, например, в «Бигмачную» или тому подобный элитный ресторан, складывают сдачу в подстаканник и другие ниши для хранения вещей, где они дребезжат до следующего «фастфуда». Ну или попрошайки на светофоре.

Суммы, как правило, незначительные, но, порой, для мелкого воришки или бездомного бродяги даже лишняя сотня рублей может сделать погоду. А нерадивому владельцу останется на память дыра в стекле и чек из автосервиса с уже значительной суммой. За тот же демонтаж разбитого стекла, уборку салона и установку нового окошка.

И хорошо, если дело обойдется лишь заменой стекла. Добираясь до денег в подстаканнике, злоумышленник, попутно, может исцарапать осколками салон, возможно, дорогостоящего автомобиля. И тогда наведение порядка влетит владельцу в ту еще «копеечку».

Поэтому лучше убирать все ценные вещи с глаз долой. Будь то мелочь, видеорегистратор или даже обычный шнур для зарядки мобильного телефона. И отнюдь не в бардачок.