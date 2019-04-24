Как надежно спрятать деньги и драгоценности в машине

Фото: АвтоВзгляд
Где спрятать «заначку», чтобы ее не нашли ни воры, ни жена? Дома под ковром, в подушке или книгах — ответ неправильный. О бабушкиных тайниках знают даже дети. Не то, что теща. Связываться с сейфом станет далеко не каждый. Да и зачем, если есть автомобиль.
Мирон Горин

Многие из водителей, заскочив, например, в «Бигмачную» или тому подобный элитный ресторан, складывают сдачу в подстаканник и другие ниши для хранения вещей, где они дребезжат до следующего «фастфуда». Ну или попрошайки на светофоре.

Суммы, как правило, незначительные, но, порой, для мелкого воришки или бездомного бродяги даже лишняя сотня рублей может сделать погоду. А нерадивому владельцу останется на память дыра в стекле и чек из автосервиса с уже значительной суммой. За тот же демонтаж разбитого стекла, уборку салона и установку нового окошка.

И хорошо, если дело обойдется лишь заменой стекла. Добираясь до денег в подстаканнике, злоумышленник, попутно, может исцарапать осколками салон, возможно, дорогостоящего автомобиля. И тогда наведение порядка влетит владельцу в ту еще «копеечку».

Поэтому лучше убирать все ценные вещи с глаз долой. Будь то мелочь, видеорегистратор или даже обычный шнур для зарядки мобильного телефона. И отнюдь не в бардачок.

Diply.com

А уж для тех, кто вынужден прятать «заначку» от жены и тещи, наш лайфхак подойдет как нельзя кстати. Для тайника понадобится любая небольшая баночка из-под жевательной резинки или конфет, которая была бы плоской и могла поместиться в подстаканник.

Затем берем кусок черной ткани (можно взять ткань с коврика для компьютерной мыши), подходящей по структуре к резиновому вкладышу на днище подстаканника или само резиновое покрытие. Приклеиваем его поверх баночки. Ваш идеальный тайник для заначки готов.

Можно сделать два тайника, если подстаканники вашего автомобиля сдвоенные — в этом случае даже ваша вторая половина не заподозрит, что вы что-то от нее скрываете. Например, кольцо или цепочка для любимой секретарши на работе. А все потому, что высота днища подстаканников будет одинаковой. Век живи — век учись.

3 мая 2019
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