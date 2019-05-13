Затянул пояс потуже — понял жизнь: тест-драйв Volkswagen Multivan

Любители статистики вторят маркетологам: машину сегодня выбирают, сидя на фарфоровом троне, листая интернеты, не отвлекаясь от насущных дел. Тест-драйв, потрогать, посидеть? Забудьте: это каменный век. Пару видеороликов, несколько отчетов да пару статей.

Ищут уже не идеал — куда нам с такими поющими финансами до идеала — а подходящий тандем: цена, качество, надежность, функциональность, остаточная стоимость, страховка и сервис. Золотая середина, исходя из потребностей и возможностей, находится где-то между корейским и японским кроссовером и подпирается снизу похорошевшей LADA. Как говорится, не хочется — а надо!

И тут все расчеты, такие правильные и верные, грамотные и обоснованные, одним махом перечеркивает он — Volkswagen Multivan. К черту эту вашу математику, мнения и доводы. Выбираем ведь испокон веков глазами и душой, а не мозгами и подсчетами. А он так вдохновенно квадратен и расчетливо элегантен, что можно и по сусекам наскрести, и пояса затянуть. Что-что, а затягивать и скрести мы научены, как никто! Не в первый раз, одним словом.