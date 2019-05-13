Затянул пояс потуже — понял жизнь: тест-драйв Volkswagen Multivan

Фото: АвтоВзгляд
Подобрать автомобиль сегодня — как найти невесту. Предложений много, а выбрать нечего. То не едет, то ржавеет, то угоняемо до безобразия. А иногда и все разом. И как тут, прикажете, ячейку гаражного кооператива создавать, когда в шкафу такие скелеты?
Евгений Васин

Любители статистики вторят маркетологам: машину сегодня выбирают, сидя на фарфоровом троне, листая интернеты, не отвлекаясь от насущных дел. Тест-драйв, потрогать, посидеть? Забудьте: это каменный век. Пару видеороликов, несколько отчетов да пару статей.

Ищут уже не идеал — куда нам с такими поющими финансами до идеала — а подходящий тандем: цена, качество, надежность, функциональность, остаточная стоимость, страховка и сервис. Золотая середина, исходя из потребностей и возможностей, находится где-то между корейским и японским кроссовером и подпирается снизу похорошевшей LADA. Как говорится, не хочется — а надо!

И тут все расчеты, такие правильные и верные, грамотные и обоснованные, одним махом перечеркивает он — Volkswagen Multivan. К черту эту вашу математику, мнения и доводы. Выбираем ведь испокон веков глазами и душой, а не мозгами и подсчетами. А он так вдохновенно квадратен и расчетливо элегантен, что можно и по сусекам наскрести, и пояса затянуть. Что-что, а затягивать и скрести мы научены, как никто! Не в первый раз, одним словом.

«Басы» Volkswаgen пятого поколения были настолько хороши, что их решили не перекраивать полностью: добавили пару деталей, несколько новых «фишек», чуть доработали шпателем. И вот она, новая генерация Т6, которая визуально не выбивается из общей гаммы новых «фольцов», но остается самым узнаваемым «ВАГом» последних десятилетий.

Все, что нужно знать о внешности Multivan: пять метров в длину, два — в ширину. Две «длины», 5 метров и 5 метров 40 сантиметров, одна высота, 197 сантиметров, и пара вариаций дверей. Правильный прямоугольный «однообъемник», у которого небольшая морда и корма, «обрезанная» под прямым углом. Остальное — не столь важно. Лаконичному автомобилю — лаконичное описание. А вот убранство — уже куда интереснее.

Богатый внутренний мир

На вершине «автобусной» пирамиды Volkswagen он — Multivan. Самый комфортный и богато оснащенный, самый роскошный. По уровню оснащения «Мультивен» даст фору многим «семейным гнездам» россиян. И в первую очередь — по функционалу, заложенному в дизайн интерьера.

Чтобы просто перечислить все доступные опции, даже без краткого описания их работы, потребуется несколько блокнотов. «Мультивен» может быть удобным семейным транспортом, а может — полноценным «кабинетом» для вершителей судеб и властителей умов. Сонмы всевозможных вариаций автомобиля позволяют выбрать необходимый, а найти хотя бы несколько похожих на вторичном рынке достаточно сложно: Multivan приобретают под конкретные цели и задачи.

Восемь отдельных кресел или диван, причем третий ряд действительно просторный — на то он и микроавтобус — раскладной столик и россыпь мониторов по желанию будущего владельца. Багажник будет таким, каким вы сами захотите, а перестройку в салоне можно производить хоть каждый день — модификаций хватит надолго. Места здесь столько, что можно потеряться. Да что уж: тут можно жить! Есть, спать и жить.

Но ключ его великолепия в фантастически чопорном, удушливо правильном и непревзойденно грамотном устройстве водительского отсека. Здесь Volkswagen во всем немецком великолепии: даже впервые разместившись на водительском месте, каждому будет понятен алгоритм действия в любой ситуации и расположение клавиш активации опций. Руки сами тянутся в нужном направлении. Принцип Стива Джобса в действии: Multivan — это аналог IPhone в мире четырех колес. Лаконично, аккуратно, понятно на уровне подсознания. Сел, завел и поехал. Мгновенное привыкание.

Квадратная динамика

Оказывается, гротескные, наковальне подобные формы чрезвычайно комфортабельны при маневрировании: водитель уже через несколько секунд за рулем может позволить себе отчаянные по точности маневры, элегантные гусарские перестроения и совсем уж «легковые поступки».

Габариты понятны и ясны, как таблица умножения, дуэт двигателя и коробки — в нашем случае 180-сильный битурбированный двухлитровый дизель и 7-ступенчатый «робот» о двух сцеплениях — действует еще более сплоченно, чем самый известный в России тандем. Что во дворе, что на магистрали, что на изуродованных стыками мостах Третьего Транспортного Кольца — везде хорошо.

Multivan отличается от родственной Caravelle более мягкой, лояльной к пассажиром подвеской, которую можно настраивать в трех положениях, хотите «спорт» — будет спорт… И улучшенной шумоизоляцией. Образцово настроены руль и тормозная система. «Чемодан» легко останавливается, даже когда соседние легковушки уже свистят покрышками — спасибо дисковым тормозам «по кругу».

И, конечно, мотора хватает на комфортный, отнюдь не академичный разгон: машина едет, и, по желанию рулевого, может это делать «красиво». Удивительно, но факт: автобус получился шустрым и не отстает от легкового собрата. Но самый яркий эффект — это экономия топлива.

На трассе от «Мульта» даже в загруженном состоянии можно без труда добиться сногсшибательного показателя в 7 литров солярки на сотню километров пробега. На одном баке можно из Москвы доехать до Ростова-на-Дону, Бреста или Петрозаводска. Фантастика? Нет, сынок: это Volkswagen Multivan!

Обратная сторона монеты

Есть, конечно есть у этой машины недостатки: сервисный интервал в 20 000 км — это здорово, но силовой агрегат чрезвычайно требователен к качеству топлива и не переживет «тракторную соляру». Про DSG и ее скудный ресурс в городской эксплуатации уже пошутили все, а полного привода хватит только на заснеженный двор — русскую распутицу он, увы, не готов переваривать в регулярном режиме. Но главный «недуг», чего греха таить, это начальная стоимость — Multivan не по карману абсолютному большинству.

Цена автобуса стартует с отметки в 2 635 600 рублей за дизельную, 102-сильную машину на «механике», а интересный 140-сильный автомобиль «о двух педалях» обойдется уже в 2 751 800 рублей. За полный привод придется доплатить еще 200 тысяч. Наш автомобиль в комплектации Highline стоит уже совсем недружелюбно: 4 650 600. Ну а топовая версия Business обойдется в 7 600 000. Как «двушка» в новой Москве и таунхаус в дальнем Подмосковье. Но зачем нужна квартира или дом, если есть «Мультивен»?

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13 мая 2019
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