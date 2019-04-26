Почему заряжать мобильный телефон в машине очень опасно

У современных смартфонов, с легкостью заменяющих нам массу различных устройств, есть один большой минус — они слишком быстро и, как правило, в самый неподходящий момент разряжаются. Хорошо тем, у кого всегда имеется под рукой внешний аккумулятор или запасной мобильник. Остальные же вынуждены время от времени судорожно искать розетки — в торговых центрах, ресторанах, автомобилях.
Безусловно, «подпитывать» смартфон от бортовой сети автомобиля удобно. Пока ты перемещаешься в пространстве — ну, или простаиваешь в «багровых» пробках — мобильник набирает заветные процентики, и к концу поездки он уже в полной боевой готовности. Однако это небезопасно, о чем многие даже не догадываются. Почему лучше воздержаться от зарядки телефона в салоне машины? Давайте разбираться.