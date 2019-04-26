Почему заряжать мобильный телефон в машине очень опасно

Устройства для беспроводной зарядки смартфонов встречаются исключительно в дорогих авто, да и то не во всех. А потому, чтобы «накормить» мобильник, нужны дополнительные атрибуты — такие, как сам кабель и переходник, если в машине нет USB-разъема. Проблема в том, что оригинальные «причиндалы» стоят немаленьких денег: большей популярностью пользуются дешевые китайские изделия, которые могут спровоцировать как поломку батареи мобильника, так и короткое замыкание в машине.

Вывести из строя батарею смартфона может не только низкокачественный кабель или переходник, но и перепад напряжения в бортовой сети автомобиля. Ведь, как известно, оно в машинах не постоянное. Да, умные мобильники оборудованы специальным контроллером, своеобразным предохранителем. Однако и он далеко не всегда справляется со своими обязанностями. Готовы ли вы рисковать своим кредитным телефоном?

Подводя итог, следует отметить, что пользоваться автомобильными розетками, конечно, не воспрещается, но лучше по возможности этого избегать. И, разумеется, используйте только оригинальные кабели или переходники, ну или — на худой конец — их качественные аналоги.