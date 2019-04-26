Почему заряжать мобильный телефон в машине очень опасно

Фото: o4uxrk33.com
В наши дни мало кто представляет свою жизнь без смартфона, ведь это не только средство связи, но еще и фотоаппарат, MP3-плеер, микро-компьютер с выходом интернет, навигатор и тому подобное. Зная об этом, автопроизводители предусмотрели возможность подзаряжать мобильники от бортовой сети машины, но этой удобной опцией лучше не пользоваться. Почему — выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

У современных смартфонов, с легкостью заменяющих нам массу различных устройств, есть один большой минус — они слишком быстро и, как правило, в самый неподходящий момент разряжаются. Хорошо тем, у кого всегда имеется под рукой внешний аккумулятор или запасной мобильник. Остальные же вынуждены время от времени судорожно искать розетки — в торговых центрах, ресторанах, автомобилях.

Безусловно, «подпитывать» смартфон от бортовой сети автомобиля удобно. Пока ты перемещаешься в пространстве — ну, или простаиваешь в «багровых» пробках — мобильник набирает заветные процентики, и к концу поездки он уже в полной боевой готовности. Однако это небезопасно, о чем многие даже не догадываются. Почему лучше воздержаться от зарядки телефона в салоне машины? Давайте разбираться.

Фото: www.ebay.com

Устройства для беспроводной зарядки смартфонов встречаются исключительно в дорогих авто, да и то не во всех. А потому, чтобы «накормить» мобильник, нужны дополнительные атрибуты — такие, как сам кабель и переходник, если в машине нет USB-разъема. Проблема в том, что оригинальные «причиндалы» стоят немаленьких денег: большей популярностью пользуются дешевые китайские изделия, которые могут спровоцировать как поломку батареи мобильника, так и короткое замыкание в машине.

Вывести из строя батарею смартфона может не только низкокачественный кабель или переходник, но и перепад напряжения в бортовой сети автомобиля. Ведь, как известно, оно в машинах не постоянное. Да, умные мобильники оборудованы специальным контроллером, своеобразным предохранителем. Однако и он далеко не всегда справляется со своими обязанностями. Готовы ли вы рисковать своим кредитным телефоном?

Подводя итог, следует отметить, что пользоваться автомобильными розетками, конечно, не воспрещается, но лучше по возможности этого избегать. И, разумеется, используйте только оригинальные кабели или переходники, ну или — на худой конец — их качественные аналоги.

мобильные приложения, смартфон, автосервис, ремонт
10 мая 2019
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