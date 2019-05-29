Почему падает видеорегистратор: простой путь решения проблемы

Абсолютное большинство видеорегистраторов сегодня крепятся на своем рабочем месте с помощью присоски. Дорогой ли, дешевый ли прибор был выбран, со временем он начнет падать. Качество изготовления и, соответственно, цена кронштейна позволяют отсрочить этот неприятный момент, но никак не решают его на веки вечные.

И первое, с чего стоит начать решение проблемы, это глобальная мойка лобового стекла. Килограмм грязи и различных наслоений, которые скапливаются на главном автомобильном «визоре», мешают созданию вакуума между резинкой и поверхностью, способствуя очередному падению. И тут подойдет любое подручное средство: бытовая химия и модные флаконы, сухая замша и мокрая «микрофибра». Главное — навести чистоту на внутренней стороне лобовухи. Одного только этого действа будет достаточно, чтобы значительно сократить число «штопоров» у камеры.

Второй пункт позволит улучшить состояние самой присоски: после продолжительной «банной» процедуры, которую нужно проводить под проточной водой с обычным мылом, резинку нужно как следует просушить и обработать техническим силиконом. Притом желательно воспользоваться не флаконом с распылителем, а густым «кремом» — так будет эффективнее. Дело в том, что за время пребывания на солнце, под воздействием температур и их перепадов, мягкая присоска грубеет и теряет львиную долю своих свойств. Их необходимо восстановить. И, наконец, третий параграф: провод и его крепление.