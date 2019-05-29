Почему падает видеорегистратор: простой путь решения проблемы

По закону подлости в самый нужный и важный момент видеорегистратор норовит свалиться с лобового стекла, поцарапав пластик салона и свою же линзу. Дешевые модели «электронного глаза» от таких пируэтов порой просто разваливаются. Нормальный износ и повод обновиться? Справимся своими силами! Подробная инструкция по решению задачи — на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Абсолютное большинство видеорегистраторов сегодня крепятся на своем рабочем месте с помощью присоски. Дорогой ли, дешевый ли прибор был выбран, со временем он начнет падать. Качество изготовления и, соответственно, цена кронштейна позволяют отсрочить этот неприятный момент, но никак не решают его на веки вечные.

И первое, с чего стоит начать решение проблемы, это глобальная мойка лобового стекла. Килограмм грязи и различных наслоений, которые скапливаются на главном автомобильном «визоре», мешают созданию вакуума между резинкой и поверхностью, способствуя очередному падению. И тут подойдет любое подручное средство: бытовая химия и модные флаконы, сухая замша и мокрая «микрофибра». Главное — навести чистоту на внутренней стороне лобовухи. Одного только этого действа будет достаточно, чтобы значительно сократить число «штопоров» у камеры.

Второй пункт позволит улучшить состояние самой присоски: после продолжительной «банной» процедуры, которую нужно проводить под проточной водой с обычным мылом, резинку нужно как следует просушить и обработать техническим силиконом. Притом желательно воспользоваться не флаконом с распылителем, а густым «кремом» — так будет эффективнее. Дело в том, что за время пребывания на солнце, под воздействием температур и их перепадов, мягкая присоска грубеет и теряет львиную долю своих свойств. Их необходимо восстановить. И, наконец, третий параграф: провод и его крепление.

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Обычно именно касание силового кабеля приводит к падению. Чтобы нивелировать саму возможность такого исхода, «питание» лучше проложить под крышей и по стойке — кабеля, как правило, на это хватает. Такой способ позволит также избежать изломов, которые возникают при постоянном сматывании и разматывании. Особенно на морозе, когда провод может просто лопнуть от такого испытания.

Видеорегистратор — необходимый современному водителю прибор, который поможет доказать истину в самой сложной ситуации. Видеодовод принимается во всех инстанциях и зачастую становится основным доводом для вынесения вердикта. Чтобы прибор в нужный момент был на месте и выполнял свою работу, его также, как и сам автомобиль, следует регулярно обслуживать. Тогда и только тогда он сумеет сделать решающие кадры.

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29 мая 2019
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