«Ралли Казахстан-2019»: что губит пилотов в тяжелых пустынных рейдах

Но на второй день Нассер взял свое и пришел первым. Он сразу вырвался вперед и удерживал лидирующую позицию до самого финиша. Догнать его было просто нереально, на весь тяжелейший путь длиной 414 км у него ушло 3 часа 42 минут и 14 секунд. За вторую позицию бились Бернхард Тен Бринке из Нидерландов и Якуб Пшигонски из Польши. Лучшим из них оказался голландский пилот.

А как же француз Стефан Петрансель? Прославленный гонщик на MINI John Cooper Works Rally, в экипаже которого место штурмана занимает его супруга Андреа Петрансель, финишировал четвертым. Сейчас он отстает от Нассера на 4 минуты и 16 секунд, а в итоговой квалификации занимает пятую позицию. Пока занимает. Временная разница в позициях ничтожна, так что ситуация может поменяться мгновенно.

– Мне очень нравится трасса. Был тяжелый 15-километровый участок из песчаных дюн, который сменился каменистым плато. Затем мы ехали по удивительной дороге, просто в сказку попали: вокруг исключительно белый песок, создается впечатление, что оказался в сахарнице, — делится впечатлениями от гонки пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев.