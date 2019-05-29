«Ралли Казахстан-2019»: что губит пилотов в тяжелых пустынных рейдах

Завершился второй этап «Ралли Казахстан-2019». В Чемпионате мира по ралли-рейдам участвуют лучшие автогонщики планеты, так что в песках Казахстана идет жесткая рубка. Уже есть победители, но побежденные отсутствуют, поскольку лидер опережает соперников на считанные секунды. Малейшая поломка, незначительная задержка могут кардинально изменить ситуацию. И каждый день приносит потери — даже мастера совершают ошибки и выбывают из соревнования.
В первый день «Ралли Казахстан-2019» попал в тяжелейшую аварию экипаж команды «КАМАЗ Мастер» Эдуарда Николаева. Опытнейшие гонщики совершили глупую ошибку. Обнаружив разночтения в показаниях приборов, весь экипаж — три человека — так увлеклись поиском решения проблемы, что отвлеклись от дороги. В результате машина ввалилась в промоину и перевернулась: деформирован каркас автомобиля, дальнейшее участие в соревновании невозможно. Классный экипаж, один из фаворитов гонки, выбыл из соревнования.
Основной интригой гонки считалось соперничество между 13-кратным победителем ралли «Дакар» Стефаном Петранселем и четырехкратным обладателем Кубка мира по ралли-рейдам Нассером Салех Аль-Аттия. Но оказалось, что эти прославленные гонщики лишь «одни из». В первый день соревнования чемпионы получили щелчок по носу от другого чемпиона — победителя прошлогоднего «Ралли Казахстан» Язида Аль-Раджи.
Но на второй день Нассер взял свое и пришел первым. Он сразу вырвался вперед и удерживал лидирующую позицию до самого финиша. Догнать его было просто нереально, на весь тяжелейший путь длиной 414 км у него ушло 3 часа 42 минут и 14 секунд. За вторую позицию бились Бернхард Тен Бринке из Нидерландов и Якуб Пшигонски из Польши. Лучшим из них оказался голландский пилот.
А как же француз Стефан Петрансель? Прославленный гонщик на MINI John Cooper Works Rally, в экипаже которого место штурмана занимает его супруга Андреа Петрансель, финишировал четвертым. Сейчас он отстает от Нассера на 4 минуты и 16 секунд, а в итоговой квалификации занимает пятую позицию. Пока занимает. Временная разница в позициях ничтожна, так что ситуация может поменяться мгновенно.
– Мне очень нравится трасса. Был тяжелый 15-километровый участок из песчаных дюн, который сменился каменистым плато. Затем мы ехали по удивительной дороге, просто в сказку попали: вокруг исключительно белый песок, создается впечатление, что оказался в сахарнице, — делится впечатлениями от гонки пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев.
Другой экипаж «ГАЗ Рейд Спорт» в составе Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева попал глупую ситуацию. Парни застряли в бархане и стали вытаскивать машину гидроопорами. Увы, точка опоры оказалась нестабильной, машина слегка накренилась и погнула гидроопору. Убрать ее оказалось невозможно и она превратилась в плуг. Ребята потратили почти полтора часа на отсоединение опоры.
Зато другой экипаж на «Газель Next» в составе Алексея Игнатова и Евгения Павлова решил рискнуть и прямо на старте слегка понизил давление в шинах. Шины BF Goodrich выдержали испытание, а экипаж поднялся на две позиции в гонке — сейчас он на 12-м месте в абсолютном зачете.
Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru
Уже в конце второго дня соревнований пришло странное известие: гонку покидает один из фаворитов — Владимир Васильев. Он отлично шел и занимал девятое место. Но был вынужден покинуть Казахстан по личным причинам. Поговаривают, что у него возникли проблемы с бизнесом и Владимир Васильев срочно улетел в Москву.
29 мая гонщиков ждет третий соревновательный день, протяженность маршрута составит 450 км, из которых 327 километров — спецучастки. Маршрут уходит вглубь Мангистауской области к востоку от Кендирли. Через дюны и каменистые дороги участники выйдут в живописную скалистую долину, где их ждет скоростной участок вдоль плато Устюрт.