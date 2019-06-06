Пять ошибок водителя, «убивающих» амортизаторы

Значительно увеличит ресурс ходовой части ее регулярная диагностика — как минимум, каждые 20 000 км пробега. Если при осмотре выяснится, что амортизатор обладает 80% рабочего потенциала — на нем еще можно спокойно ездить. А вот когда ресурс исчерпан приблизительно на половину, то его пора менять. Чтобы максимально отсрочить этот момент, водителю следует избегать основных ошибок, которые «убивают» подвеску.

Пробой

Ничто не наносит такой вред амортизатору, как сильный удар, от которого он сокращается сильнее, чем это позволяет конструкция. В результате металлические детали бьются друг о друга, что приводит к их повреждению. Это часто происходит при наезде на большой скорости на глубокую яму или крутую кочку. Иногда достаточно пару таких ударов, чтобы амортизатор дал течь и окончательно вышел из строя.

Изношенные пыльники

Резиновые пыльники в подвеске выполняют очень важную функцию — предохраняют шток амортизатора от пыли, песка и грязи. Любая трещина, порез или разрыв этого элемента могут спровоцировать течь, что значительно ускорит износ стойки. А кроме того в теплый сезон грязь внутри амортизатора нарушает теплоотвод, а это чревато его перегревом. Так что своевременная замена пыльников существенно продлит ему жизнь.