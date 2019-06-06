Пять ошибок водителя, «убивающих» амортизаторы

Как правило, летом пробег на наших автомобилях растет гораздо быстрее, чем зимой. А кроме того, в дачный сезон, как и в период отпусков, водителям чаще приходится съезжать с асфальта и форсировать грунтовый рельеф. Поэтому сейчас, когда нагрузки на подвеску растут, самое время подумать, как продлить ей срок жизни.
Значительно увеличит ресурс ходовой части ее регулярная диагностика — как минимум, каждые 20 000 км пробега. Если при осмотре выяснится, что амортизатор обладает 80% рабочего потенциала — на нем еще можно спокойно ездить. А вот когда ресурс исчерпан приблизительно на половину, то его пора менять. Чтобы максимально отсрочить этот момент, водителю следует избегать основных ошибок, которые «убивают» подвеску.
Пробой
Ничто не наносит такой вред амортизатору, как сильный удар, от которого он сокращается сильнее, чем это позволяет конструкция. В результате металлические детали бьются друг о друга, что приводит к их повреждению. Это часто происходит при наезде на большой скорости на глубокую яму или крутую кочку. Иногда достаточно пару таких ударов, чтобы амортизатор дал течь и окончательно вышел из строя.
Изношенные пыльники
Резиновые пыльники в подвеске выполняют очень важную функцию — предохраняют шток амортизатора от пыли, песка и грязи. Любая трещина, порез или разрыв этого элемента могут спровоцировать течь, что значительно ускорит износ стойки. А кроме того в теплый сезон грязь внутри амортизатора нарушает теплоотвод, а это чревато его перегревом. Так что своевременная замена пыльников существенно продлит ему жизнь.
Старые расходники
Одними пыльниками расходные элементы ходовой части не ограничиваются. Все узлы и детали подвески взаимодействуют между собой и находятся в зависимости друг от друга, поэтому не стоит игнорировать их своевременное обновление. А к расходникам можно отнести почти все резиновые элементы, которые требуют регулярного контроля, а также сайлентблоки рычагов, шарниры растяжки, втулки стабилизатора, подушки и прочие элементы.
Перегруз
Степень нагрузки на подвеску зависит не только от качества дорожного покрытия, но и от массы автомобиля. Чем чаще машина двигается с перегруженным кузовом, чем больше в ней пассажиров-тяжеловесов и чем внушительнее их багаж, тем серьезнее последствия для ходовой части. В таком режиме амортизаторы долго не протянут.
Нагрузки в жару
На работу гидравлической системы подвески негативно сказываются, как предельно низкая температура зимой, так и высокая летом, и это также влияет на ее ресурс. При непосильных нагрузках в жаркую погоду амортизаторы имеют свойство «вскипать», при этом их функции теряются и высок риск протечки. Так что, чтобы сберечь подвеску, в сильную жару следует дозировать ее нагрузку.