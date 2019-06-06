Выжить вопреки: первый тест-драйв нового кроссовера Haval F7

У кроссовера есть система выбора режимов движения Terrain Response. Она изменяет усилие на руле, педали газа, регулирует настройки двигателя, робота и электромагнитной муфты. Всего режимов шесть: Эко, Спорт, Нормал, Снег, Грязь и Песок. Режимом «Песок» я и воспользовался, когда забуксовал в песчаной ловушке. Жму газ и чувствую, как электроника снижает топливоподачу, чтобы поберечь робот и муфту. Но не грубо. А потом все же дает возможность побуксовать и когда колеса нашли зацеп, я выбрался на твердый грунт. Мне такой алгоритм работы нравится. И агрегаты бережет, и работает грамотно. Кстати, лазить по колейным грунтовкам можно смело. Дорожный просвет автомобиля — 190 мм.

На галерке

Перебираюсь на задний ряд. Тут много пространства над головой и в плечах. К дивану та же претензия, что и к передним креслам. Нет поясничной поддержки. Хорошо хоть, что можно откинуть назад спинку. В общем, на галерке и высокие и полные люди стеснены не будут.

А что с багажником? Его объем всего 329 литров. И это с учетом докатки под полом. Лючка для лыж нет. Вооружившись рулеткой, измерил погрузочную высоту — 81 мм. Высоковато. А встав под открытой багажной дверью, я уперся головой о пластик отделки. Так и шишку набить можно. Ну и как молодая и активная целевая аудитория будет возить тут лыжи, велосипед или детскую коляску?