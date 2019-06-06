Выжить вопреки: первый тест-драйв нового кроссовера Haval F7

На Haval F7 китайцы буквально молятся. Немудрено, ведь сборку этой машины начали в России, на свежепостроенном заводе Haval под Тулой. Сей факт, должен греть душу всем покупателям. Ведь локальная сборка позволяет сдержать рост цен и не так критично зависеть от курсовых колебаний валют.
Первый взгляд
Внешне кроссовер выглядит грузновато, однако дизайн вполне самобытен и даже симпатичен. Это уже не китайский клон азиатского или европейского бестселлера. По нижней части дверей проходит полоса неокрашенного пластика. Практично. Пороги всегда будут чистыми, а черный пластик не жалко поцарапать.
Спереди виден радар активного круиз-контроля. На носу, корме и в корпусах зеркал вмонтированы камеры системы кругового обзора. Современной электроники у Haval F7 в достатке. Без этого в классе среднеразмерных кроссоверов просто не выжить. Есть бесключевой доступ, система автоторможения, шесть подушек безопасности и другие плюшки.
Открываю водительскую дверь. Дверные панели не скрипят, и не отдает химическим запахом новой машины. Уже хорошо. А каков экран мультимедиа-системы! Его диагональ 9 дюймов. Рекорд в классе. Разрешение безрамочного сенсорного HD-дисплея 1280X720 пикселей.
Да и на процессоре китайцы не экономили. Быстродействие приложений и отклики на нажатие сенсорных клавиш мгновенные. Графика тоже порадовала. Она лучше, чем у Toyota RAV4, Nissan X-Trail и даже премиального Infiniti QX60. Вот только на экране остаются следы от пальцев. Поэтому, возите с собой тряпочку, чтобы монитор не был в жирных разводах. Ну и конечно, с машиной можно подружить телефон через Apple Car Play и Android Auto.
Не спеша обживаюсь в салоне. У кресла водителя есть электрорегулировки. Но подушка короткая, да и профиль спинки не идеален. Чтобы удобно устроиться, приходится откидываться назад.
Креслу нужен нормальный поясничный подпор и практичная тканевая обивка. Кожзам, которым обтянуты кресла топовых версий дубовый и выглядит дешево. К тому же спина от него потеет. Запас пространства над головой большой. При росте 190 см я не чувствую себя в салоне стесненным. В целом, тут неплохо и пухлый руль с приливами в зоне хвата приятно сжимать в руках.
Кот в мешке?
Для российского рынка Haval приготовил два бензиновых мотора. Оба наддувные с непосредственным впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Первый объемом 1,5 литра (150 л. с.), второй 2,0 л (190 л. с.). У обоих чугунный блок цилиндров и алюминиевая «голова». То есть агрегаты должны быть ремонтопригодны. Говорят, моторы ходят больше 200 000 км. Пока поверим…
Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Это собственная разработка китайцев. Агрегат с мокрым сцеплением, то есть более надежный и стойкий к перегреву, нежели коробка с сухим сцеплением. Тут меня кольнуло сомнение. К таким трансмиссиям у нас отношение неоднозначное. Ну да ладно, посмотрим, как он проявит себя в деле.
В Туле налажено производство как переднеприводных, так и полноприводных кроссоверов. У последних, подключением задних колес занимается электромагнитная муфта BorgWarner. Китайцы ничего своего изобретать не стали. За что им спасибо.
Плюсы и минусы
В моем распоряжении 190-сильный полноприводный кроссовер. На городских скоростях автомобиль ведет себя без сюрпризов. В салоне тихо. Двигателя и шума шин не слышно. С коллегой, сидящим сзади, разговариваю, не повышая голоса.
Подвеска неплохо глотает небольшие неровности асфальта. А вот за городом к F7 появились вопросы. По латаной асфальтовой дороге ехать уже жестко. Ходовая быстро выбирает свои возможности. Чувствую, что ей тяжело переваривать частые мелкие пупыри. В руль передается рябь вибраций. Но на высоких скоростях кроссовер вдруг исправляется. Тут в полной мере работает поговорка: «выше скорость — меньше ям».
В целом, подвеска оставила странные впечатления. То она мягкая, то жесткая, то вообще костотряс. При резком движении рулем появляются крены. В общем, над настройками надо бы еще поработать. При этом шины были с 55-м профилем. Он вполне комфортный.
Баранке тоже надо бы добавить четкости реакций. У нее слегка размазанный ноль и искусственные усилия. А вот настройки силового агрегата понравились. Робот настроен хорошо, не тупит, а в спортивном режиме не стремится скорее перейти на седьмую передачу. Наоборот, быстро сбрасывает вниз. Передачи щелкаю подрулевиками, загоняя стрелку тахометра в красную зону — машина едет расторопнее.
У кроссовера есть система выбора режимов движения Terrain Response. Она изменяет усилие на руле, педали газа, регулирует настройки двигателя, робота и электромагнитной муфты. Всего режимов шесть: Эко, Спорт, Нормал, Снег, Грязь и Песок. Режимом «Песок» я и воспользовался, когда забуксовал в песчаной ловушке. Жму газ и чувствую, как электроника снижает топливоподачу, чтобы поберечь робот и муфту. Но не грубо. А потом все же дает возможность побуксовать и когда колеса нашли зацеп, я выбрался на твердый грунт. Мне такой алгоритм работы нравится. И агрегаты бережет, и работает грамотно. Кстати, лазить по колейным грунтовкам можно смело. Дорожный просвет автомобиля — 190 мм.
На галерке
Перебираюсь на задний ряд. Тут много пространства над головой и в плечах. К дивану та же претензия, что и к передним креслам. Нет поясничной поддержки. Хорошо хоть, что можно откинуть назад спинку. В общем, на галерке и высокие и полные люди стеснены не будут.
А что с багажником? Его объем всего 329 литров. И это с учетом докатки под полом. Лючка для лыж нет. Вооружившись рулеткой, измерил погрузочную высоту — 81 мм. Высоковато. А встав под открытой багажной дверью, я уперся головой о пластик отделки. Так и шишку набить можно. Ну и как молодая и активная целевая аудитория будет возить тут лыжи, велосипед или детскую коляску?
Пиранья-клуб
Габариты Haval F7 — 4620/1846/1690 мм. База — 2725 мм. То есть в конкуренты запишем Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Добро пожаловать в пиранья-клуб! Таких оппонентов новичку рынка не пожелаешь.
Основной козырь китайцев — низкая цена уже не так актуален. Базовый ценник на Haval F7 – 1 449 000 рублей. Скажем, голый Kia Sportage (150 л. с., механика 6 ступеней) стоит от 1 389 900 рублей. С автоматом 1 549 900 рублей. За эти деньги кореец будет беднее по оснащению, но он понятнее.
Гамма силовых агрегатов тоже вызывает скепсис. К наддувным моторам и роботам у наших граждан неоднозначное отношение. А к китайским агрегатам собственной разработки и подавно. Робот — вообще кот в мешке. Какова его надежность еще предстоит выяснить.
Видимо китайцы забыли изучить немецкий, и корейский опыт. А стоило бы. Многим владельцам Volkswagen коробки DSG попили немало крови. Немцы из кожи вон лезли несколько лет, чтобы решить проблему и, наконец, справились. Но формула «DSG = возможные проблемы» надолго засела в головах покупателей. Смогут ли китайцы сломать стереотип — большой вопрос.
Что касается корейцев, то они совсем недавно убрали из списка силовых агрегатов Kia Sportage наддувный 1,6-литровый мотор и робот с двойным сцеплением. Причина банальна — не покупали! Берут «атмосферник» и «автомат». Потому что надежно. Китайцам хорошо бы учесть и этот факт. Наконец, все машины из Поднебесной неликвидны на вторичном рынке. И Haval F7 поначалу будет таким же. А вот Sportage или Tucson продать через три-пять лет, труда не составит.
Будем жить!
Haval F7 не воспринимается, как пресловутая «китайщина». Машина однозначно не провальная, добротно собранная и богато оснащенная. Робот, так вообще приятно удивил. Настроен грамотно, по-европейски. Выигрышно смотрится и мультимедиа. Остается поработать над настройками ходовой и поставить кресла с хорошим профилем спинки.
В общем, если у вас нет денег на нафаршированный Volkswagen Tiguan и по какой-то причине раздражают корейцы, Haval F7 — очень неплохой вариант выделиться в потоке. А если подождать еще немного, можно будет купить кросс-купе Haval F7x, который придет на смену H6 Coupe. Последний, к слову, увели с российского рынка из-за низкого спроса.