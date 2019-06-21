Дилер не всегда прав: как часто нужно менять фильтры в автомобиле

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Своевременная замена элементов очистки в автомобиле поможет владельцу уйти от целой россыпи технических проблем. К примеру, топливные фильтры предотвращают попадание воды и инородных частиц в топливо. А в случае их засорения силовой агрегат рискует потерять в мощности — слабеет подача топлива и производительность топливного насоса.

Вода в «горючке» — та еще проблема. Особенно, если речь идет о дизеле. В связи с тем, что сервисмены — то ли от незнания, то ли развода на деньги для — дают различные рекомендации по замене фильтров, лучше всего воспользоваться общим правилом для львиной доли транспортных средств. В идеале — поменять топливный фильтр после двух-трех замен моторного масла. А это в среднем около 20 000 — 30 000 пройденных километров.

МАСЛЯНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТРЫ

Масляный фильтр призван обезопасить движок от содержащихся в смазке примесей, а также продуктов распада трущихся деталей и масла, включая продуктов его окисления. Менять его следует вместе с самим маслом.