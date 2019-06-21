Дилер не всегда прав: как часто нужно менять фильтры в автомобиле

Что бывает в случаях пренебрежения заменой фильтров в автомобиле? Как часто нужно их обновлять, и стоит ли верить дилерским рекомендациям? Ответы на эти и другие, не менее интересные вопросы — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Своевременная замена элементов очистки в автомобиле поможет владельцу уйти от целой россыпи технических проблем. К примеру, топливные фильтры предотвращают попадание воды и инородных частиц в топливо. А в случае их засорения силовой агрегат рискует потерять в мощности — слабеет подача топлива и производительность топливного насоса.
Вода в «горючке» — та еще проблема. Особенно, если речь идет о дизеле. В связи с тем, что сервисмены — то ли от незнания, то ли развода на деньги для — дают различные рекомендации по замене фильтров, лучше всего воспользоваться общим правилом для львиной доли транспортных средств. В идеале — поменять топливный фильтр после двух-трех замен моторного масла. А это в среднем около 20 000 — 30 000 пройденных километров.
МАСЛЯНЫЙ И ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТРЫ
Масляный фильтр призван обезопасить движок от содержащихся в смазке примесей, а также продуктов распада трущихся деталей и масла, включая продуктов его окисления. Менять его следует вместе с самим маслом.
Воздушный фильтр защищает мотор от попадания пыли, грязи, мелкого сора и прочих инородных частиц. А еще способствует снижению уровня шума. Для сжигания 1 литра топлива необходимо где-то 15 литров воздуха, поэтому воздушный фильтр лучше всего менять раз в 10 000 — 15 000 километров.
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР
Если вы думаете, что речь идет лишь о чистоте воздуха в салоне автомобиля, то сильно ошибаетесь. Прежде всего, салонный фильтр влияет на безопасность.
В случае засорения он накапливает всевозможные бактерии и вредоносные аллергены, вызывая заболевания воздушно-дыхательных путей. Включая, пыльцу растений и обычную пыль. Согласитесь, что чихать или задыхаться за рулем — дело крайне опасное. Поэтому запускать салонный очистной элемент не стоит — его замену рекомендуется производить каждый 15 000 километров.