Почему летом водителю жизненно важно контролировать давление в шинах

Разумеется, перед тем, как отправится в путь, хороший водитель гонит свой автомобиль на ТО, чтобы как следует подготовить его к дальней дороге. Но при этом мало кто вспоминает про шины , которые именно в летний период требуют к себе повышенного внимания. И вот почему…

Наиболее частое колебание давления в шинах наблюдаются именно летом, когда дневная и ночная температуры могут отличаться на 15—20 градусов. К примеру, изменение температуры на 12 градусов в ту или иную сторону означает, что давление в шине может упасть или подняться на 0,069 bar, что соответствует 1 фунту на квадратный дюйм (psi) или 0,068 атмосферы. И если давление в шинах изначально не верное, то такой разницы будет достаточно, чтобы создать вам и вашему автомобилю проблем.

Например, недостаточно накаченная шина имеет большую поверхность пятна контакта, а значит и повышенное трение, что, в свою очередь, замедлит автомобиль, негативно скажется на экономичности двигателя и повысит износ протектора.