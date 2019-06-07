Почему летом водителю жизненно важно контролировать давление в шинах

Лето — сезон сухих дорог, высоких скоростей и, конечно же, отпусков. Наиболее распространенный способ провести каникулы интересно, весело, с пользой — отправится в автопутешествие. Ко всему прочему, такой вояж позволит большой компании или семье существенно сэкономить на билетах и экскурсиях.
Разумеется, перед тем, как отправится в путь, хороший водитель гонит свой автомобиль на ТО, чтобы как следует подготовить его к дальней дороге. Но при этом мало кто вспоминает про шины, которые именно в летний период требуют к себе повышенного внимания. И вот почему…
Наиболее частое колебание давления в шинах наблюдаются именно летом, когда дневная и ночная температуры могут отличаться на 15—20 градусов. К примеру, изменение температуры на 12 градусов в ту или иную сторону означает, что давление в шине может упасть или подняться на 0,069 bar, что соответствует 1 фунту на квадратный дюйм (psi) или 0,068 атмосферы. И если давление в шинах изначально не верное, то такой разницы будет достаточно, чтобы создать вам и вашему автомобилю проблем.
Например, недостаточно накаченная шина имеет большую поверхность пятна контакта, а значит и повышенное трение, что, в свою очередь, замедлит автомобиль, негативно скажется на экономичности двигателя и повысит износ протектора.
Перекаченная шина, напротив, имеет меньшее пятно контакта с дорогой, что так же вызывает ее неравномерный износ. Ко всему прочему, снижается комфорт поездки, авто теряет в управляемости и интенсивности торможения. Сильно перекаченная шина может и вовсе взорваться — при езде она нагревается, а закаченный в шину воздух расширяется.
Поэтому, всегда нужно контролировать давление в шинах. Для этого можно использовать измерительный прибор — манометр, которым, как правило, оснащены все компрессоры для подкачки колес. И ни в коем случае нельзя игнорировать подсказки системы мониторинга давления в шинах, если ваш автомобиль оснащен таковой.
Чтобы правильно накачать шину, используйте подсказку в виде наклейки в дверном проеме на средней стойке кузова со стороны водителя (эта информация также есть в инструкции по эксплуатации, а в некоторых автомобилях — на лючке бензобака).
Изучить табличку нужно тщательно, потому как давление в шинах на передней и задней оси может различаться. К тому же, в таблички учтен такой параметр, как загрузка автомобиля, который тоже необходимо учитывать, отправляясь в автопутешествие.
Мониторинг давления в шинах в летнее время рекомендуется проводить в утренние часы, потому как температура в шинах в этот период самая низкая. Измеряя давление, необходимо убедиться, что все четыре колеса стоят на ровной поверхности.