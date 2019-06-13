Пиши пропало: китайский Lifan уходит из России?

Как такое могло случиться? Несколько лет кряду Lifan лидировал в России среди всех представленных у нас автобрендов из КНР, а сейчас скатился до сомнительного четвертого места.

И дело тут не только в проблемах, связанных с деятельностью (читай — бездеятельностью) завода «Дервейс», который подпортил репутацию едва ли не всем своим китайским партнерам. Одни — Geely и JAC — вежливо отказались от производства в Черкесске, другие — Hawtai и Haima — провалились в продажах, третьи — Chery и Lifan — занялись поиском новой площадки.

Мало того, что качество сборки выпускаемых на Derways машин оставляло желать лучшего, так еще и взаимодействие с компаньонами вызывало у последних большое недовольство.