Пиши пропало: китайский Lifan уходит из России?

Фото: АвтоВзгляд
Пока владельцы дышащего на ладан черкесского Derways решают проблемы с государством, налоговой и поставщиками, компания Lifan — чуть ли не самый давний партнер этого завода — медленно, но верно сматывает удочки. Из-за остановки производства и прочих сложностей, марка не просто теряет позиции — теряет рынок.
Вячеслав Василенко

Как такое могло случиться? Несколько лет кряду Lifan лидировал в России среди всех представленных у нас автобрендов из КНР, а сейчас скатился до сомнительного четвертого места.

И дело тут не только в проблемах, связанных с деятельностью (читай — бездеятельностью) завода «Дервейс», который подпортил репутацию едва ли не всем своим китайским партнерам. Одни — Geely и JAC — вежливо отказались от производства в Черкесске, другие — Hawtai и Haima — провалились в продажах, третьи — Chery и Lifan — занялись поиском новой площадки.

Мало того, что качество сборки выпускаемых на Derways машин оставляло желать лучшего, так еще и взаимодействие с компаньонами вызывало у последних большое недовольство.

Но вернемся к нашим «лифанам». По итогам четырех месяцев этого года продажи китайских автомобилей в России показывают пусть и небольшой, но все же рост. Если быть точнее, то на 1%. В абсолютных цифрах это немногим больше 10 000 машин. На фоне общего падения авторынка — показатель определенно неплохой. Вот только к Lifan он, увы, никак не относится.

Скажем больше: в апреле компания просела сильнее остальных, а это без малого 500 проданных авто и целых −62%. Что будет дальше даже и представить страшно. Особенно учитывая тот факт, что несколько моделей уже пропали из российской продуктовой линейки марки. К примеру, несмотря на то, что на официальном сайте Lifan все еще числится доступной к заказу Celiya, купить ее у дилеров невозможно. Да что там говорить, если в продаже отсутствуют и недавние новинки бренда.

Сразу в нескольких шоу-румах порталу «АвтоВзгляд» подтвердили, что приобрести кроссовер Lifan X70 при всем желании не получится. Менеджеры записывают данные с обещаниями перезвонить через пару месяцев — «живых» машин нет!

И более того — дилеры даже отказываются брать за автомобили предоплату. Правда, не все. К примеру, в компании Altera порталу «АвтоВзгляд» заявили, что у них есть аж 200 авто в наличии! Мол, выбирайте комплектацию — «Комфорт» или «Люкс», звоните за 1—2 дня до визита в автосалон, и кроссовер будет ждать вас. Вы в это верите? Вот и мы нет. Тем более, что дилеры уже давно не пополняют складские запасы без оформления договора с клиентами и внесения авансового платежа. Иными словами, страхуют собственные риски деньгами покупателей.

Не удивляйтесь, но у дилера Vita Auto найдутся седаны Lifan Cebrium, сохранившиеся до наших дней с 2015 года. Да, еще кто-то торгует совершенно новыми машинами четырехлетней давности. Куда более любопытным выглядит предложение от «Инком-Авто» купить тот же Cebrium, но уже 2019 года выпуска! Похоже, эти ребята имеют свой собственный конвейер. По-видимому, он же клепает и пресловутый Х70.

Одним словом, у многих экспертов рынка возникло ощущение, что «Лифан» сдулся, и готовится покинуть Россию. Тем более, что и усебя на родине дела компании идут из рук вон плохо. Если в 2017-м году она реализовала в КНР около 300 000 авто, то в 2018-м — не дотянула и до 80 000 проданных экземпляров.

Тем не менее, генеральный директор Lifan Motors Rus Лю Цзян заверил портал «АвтоВзгляд», что в уже совсем скоро производство автомобилей будет налажено на новой площадке:

– Дефицит Lifan X70 мы планируем ликвидировать в ближайшие три месяца. В настоящее время мы стремимся максимально удовлетворить спрос всех наших клиентов. Производство автомобилей было прекращено по причинам, не имеющим отношения к Lifan. Несмотря на отрицательные стороны, для нас это стало возможностью заключить партнерство, которое будет гарантировать более высокий уровень качества сборки автомобилей. На текущий момент завершен основной этап переговоров с потенциальными площадками. Также для покрытия части спроса уже сейчас мы сертифицируем автомобили бренда для импорта из Китая…

По нашим собственным данным, «Лифан» обсуждает вопрос сотрудничества с только что открывшимся заводом конкурента-соотечественника — Haval — под Тулой. Правда, официально эту информацию пока не подтвердил ни один из брендов. Впрочем, скоро все тайное станет явным. А как мы знаем, у ребят из Поднебесной слова далеко не всегда вяжутся с делами.

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13 июня 2019
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