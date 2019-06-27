Как удалить нагар в двигателе с помощью дешевых лекарств

Нагар в двигателе — головная боль многих поколений автолюбителей. Возникая в процессе эксплуатации, он уменьшает сечение маслоканалов, откладывается в проточке поршня под маслосъемными кольцами, что в конце концов может привести к их залеганию. А до этого печального итога машина начинает плохо заводиться на холодную, мотор дымит, падает его мощность. Так что — регулярно заезжать в сервис, тратя немалые деньги на промывку силового агрегата? Конечно же нет, уверены бывалые автовладельцы. Справиться с проблемой можно легко, дешево и сердито с помощью димексида, продающегося в любой аптеке. Так ли это, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Димексид — диметилсульфоксид (ДМСО) — обычный противовоспалительный и обеззараживающий препарат, хорошо проникающий в ткани. (продается без рецепта) Однако, утверждают знатоки, он может пригодиться и автовладельцу, поскольку вещество очень активно уничтожает нагар в двигателе — причем не только в разобранном виде, но и «на живую». Чудодейственная жидкость, в мгновение ока продлевающая жизнь мотору, чистит поршни, кольца и камеру сгорания даже от устойчивых отложений. Инструкция по применению проста.
Для щадяще-профилактической промывки движка готовят смесь из димексида и ацетона в пропорции 1 к 4. Готовая смесь заливается в бензин из расчета 250 мл на 60 л бензина. Если речь идет о дизеле, то димексид разводят с трибутилфосфатом (1 к 5; 360 мл на 60 л солярки). Бак и в том, и в другом случае нужно откатать как можно быстрее, оставлять в нем очиститель надолго нельзя — сожрет все, что можно.
Если же использовать димексид, как радикальное средство для раскоксовки, то сначала его разогревают — флаконы лекарства ставят в кипяток. Затем выкручивают свечи и шприцем заливают в каждый цилиндр порцию димексида — примерно 50 мл на один «горшок». Через пару часов откачивают получившуюся жижу (до последней капли, чтобы не словит гидроудар) с помощью того же шприца, возвращают свечи на место и — поехали. Но вот далеко ли?
Нельзя забывать, что димексид хорошо снимает практически любую краску, а также агрессивен к герметикам и резине. То есть если в масляной системе есть пластиковые части — они могут быть разрушены раствором. А если димексид попадет на сальники — они, скорее всего, разбухнут и придут в негодность.
К тому же большинство масляных поддонов окрашены изнутри, так что под действием раствора краска будет сходить и начнет забивать маслоприемник (если это произойдет на трассе, то резкое падение давления масла приведет к капитальному ремонту двигателя). В таком случае нужно либо отказаться от промывки, либо краску с внутренней стороны поддона удалить самостоятельно. При этом использовать средство зимой нельзя — уже при +19 °C вещество кристаллизуется. А летом для достижения максимальной эффективности его требуется разогревать до 90—100 °C.
Но главное, что все описанные выше манипуляции проводятся исключительно на свой страх и риск. Никаких официальных инструкций по использованию раствора в автосервисных мероприятиях не существует. И коли после димексида мотор придет в негодность — это не гарантийный случай. А еще при неаккуратном обращении «бальзам» быстро и болезненно разъедает кожу до мяса. Одним словом, использование ДМСО — дело муторное, довольно опасное и не гарантирующее искомого результата. Впрочем, не запрещенное. Поэтому, как говорится, решайте сами.