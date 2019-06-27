Как удалить нагар в двигателе с помощью дешевых лекарств

Димексид — диметилсульфоксид (ДМСО) — обычный противовоспалительный и обеззараживающий препарат, хорошо проникающий в ткани. (продается без рецепта) Однако, утверждают знатоки, он может пригодиться и автовладельцу, поскольку вещество очень активно уничтожает нагар в двигателе — причем не только в разобранном виде, но и «на живую». Чудодейственная жидкость, в мгновение ока продлевающая жизнь мотору, чистит поршни, кольца и камеру сгорания даже от устойчивых отложений. Инструкция по применению проста.

Для щадяще-профилактической промывки движка готовят смесь из димексида и ацетона в пропорции 1 к 4. Готовая смесь заливается в бензин из расчета 250 мл на 60 л бензина. Если речь идет о дизеле, то димексид разводят с трибутилфосфатом (1 к 5; 360 мл на 60 л солярки). Бак и в том, и в другом случае нужно откатать как можно быстрее, оставлять в нем очиститель надолго нельзя — сожрет все, что можно.

Если же использовать димексид, как радикальное средство для раскоксовки, то сначала его разогревают — флаконы лекарства ставят в кипяток. Затем выкручивают свечи и шприцем заливают в каждый цилиндр порцию димексида — примерно 50 мл на один «горшок». Через пару часов откачивают получившуюся жижу (до последней капли, чтобы не словит гидроудар) с помощью того же шприца, возвращают свечи на место и — поехали. Но вот далеко ли?