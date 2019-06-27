Большой тест летних «стклоомываек»: какие из них опасны для машины

Эксперты портала «АвтоВзгляд» провели сравнительные испытания летних жидкостей, предназначенных для чистки автомобильных стекол и фар. Увы, но многие из проверенных «стеклоомываек» не прошли контрольное тестирование…
Ефим Розкин

Поводом для нынешней проверки сезонной автохимии послужили результаты испытаний различных незамерзаек, а также очистителей стекол и фар, проведенных порталом «АвтоВзгляд» минувшей зимой. Напомним, что тогда у этих продуктов проверялось влияние содержащихся в них красителей на кузовное покрытие. Кроме того, оценивалась степень воздействия на поликарбонатные фары, которыми сегодня комплектуются многие современные легковушки.

Тема эта постоянно вызывает много споров, поэтому мы решили уделить ей самое пристальное внимание, включив в тестирование не только зимние, но и летние стеклоомывающие жидкости. Последние также широко применяются в омывателях фар, однако их воздействие на кузовную краску и на поликарбонат практически не исследовано.

Отметим, что поликарбонат имеет ряд преимуществ перед традиционным стеклом. Например, он значительно легче последнего и по своей механической прочности не уступает ему, обладая к тому же, отменной стойкостью к воздействию различных агрессивных сред — солевых растворов, масел, кислотных образований и т. п.

Фары из поликарбонатного стекла установлены во многих современных легковушках.

В то же время, при сочетании определенных условий, например, повышенной температуре (что характерно для включенных фар) и периодического воздействия некоторых видов поверхностно-активных веществ (ПАВ), отдушек, растворителей и красителей, содержащихся в омывающих жидкостях, на поверхности поликарбонатного стекла могут появляться язвочки, трещины и сколы. Эти дефекты пластика, даже мельчайшие, в лучшем случае приводят к помутнению фары, а в худшем — становятся причиной ее выхода из строя, причем нередко вместе с лампами. Как правило, после этого приходится менять всю блок-фару, что выливается в кругленькую сумму.

Тест на поликарбонаты

К слову, в ряде европейских стран все виды автомобильных стеклоомывающих жидкостей проверяют на совместимость с поликарбонатным стеклом. Например, в Германии эти продукты в обязательном порядке проходят тест «на поликарбонаты», когда их испытывают по специальной методике, предложенной национальной экспертной организацией DEKRA. В нашей стране подобные испытания не являются обязательными, однако дистрибьюторы некоторых немецких компаний, выпускающих автохимию (например, Liqui Moly), регулярно их проводят для подтверждения качества своих продуктов.

Один из этапов теста «на поликарбонаты».

Поэтому, когда дело дошло до сравнительных испытаний летних «стеклоомываек», мы обязательно решили подвергнуть их тесту «на поликарбонаты». Для данного тестирования эксперты «АвтоВзгляда» задействовали модифицированную методику, применяемую в автономной некоммерческой организации «Химическая экспертиза». Согласно ей, контрольную пластину поликарбоната в изогнутом состоянии закрепляют на специальной станине-кондукторе и затем в течение двух суток выдерживают в сушильном шкафу при температуре +80°С.

Об испытаниях и участниках

В начале испытаний на разогретую пластину несколько раз (по определенному временному алгоритму) наносят исследуемую жидкость. По завершении испытаний стекло осматривают на предмет помутнения или появления трещин. Если отмеченных дефектов нет, значит, жидкость хорошая. О результатах данного исследования речь пойдет ниже, а пока несколько слов об участниках нынешнего теста. С их подбором сложностей не возникло, ведь сегодня практически каждый крупный автохимический или топливный бренд выпускает летние «стеклоомывайки».

Воздействие каждой цветной «стеклоомывайки» на кузов проверялось путем ее нанесения на светлое лакокрасочное покрытие.

Для испытаний наши эксперты совместно с коллегами из портала «АвтоПарад» закупили одиннадцать летних жидкостей, окрашенных в разные цвета. Основная часть из них представлена продуктами российских брендов («Роснефть», «Газпромнефть», ЕКА, Eltrans, «Spectrol Мухомой», «Tatneft Весна-Лето», «ЛУКОЙЛ»), меньшая — лицензионными жидкостями, выпускаемыми в нашей стране под контролем зарубежных фирм (стеклоомывайка Liqui Moly Kristallglass, состав Screenwash Summer, поставляемый на «шелловские» АЗС, а также жидкости ВР и NIGRIN Performance). Практически все образцы «работают» лишь при плюсовых температурах, исключение — продукты «Газпромнефти» и NIGRIN Performance, сохраняющие текучесть не только в жару, но и при легких заморозках (до −5 С).

Красный, желтый, зеленый…

Поскольку каждая из купленных для теста жидкостей имеет в своем составе определенный вид красителя, очевидно, что этот компонент в той или иной степени может воздействовать на лакокрасочное кузовное покрытие (ЛКП). Кстати, производители четко представляют для себя, насколько важна для рядового потребителя безопасность в данном вопросе, поэтому многие из них пишут на канистрах своих продуктов успокаивающую фразу типа: «Безопасно для лакокрасочного покрытия». Но соответствует ли это действительности?

Результат негативного воздействия стеклоомывателя на поликарбонатное стекло.

Сразу оговоримся: нам удалось в ходе проведенных испытаний получить достаточно четкий ответ на данный вопрос. Но прежде, чем мы расскажем об этом, озвучим итоги проверки закупленных «стеклоомываек» в части их воздействия на поликарбонатное стекло. Если сравнивать эти результаты с итогами тестирования зимних стеклоомывателей (когда была выявлена лишь одна нормальная жидкость!), то у летних продуктов ситуация выглядит оптимистичнее, чем у морозостойких аналогов.

В частности, из нынешней партии сразу три стеклоомывайки (брендов Liqui Moly, «Роснефть» и «Газпромнефть») успешно выдержали жесткое испытание на поликарбонаты. Оно, напомним, для каждого образца включало двухсуточное выдерживание контрольной пластины из поликарбонатного стекла (предварительно обработанного жидкостью) в разогретом сушильном шкафу. Осмотр стекол после изъятия из шкафа не выявил на них помутнений или трещин.

А вот состояние поликарбонатных пластин, подвергшихся воздействию остальных летних жидкостей, участвовавших в испытаниях, дает повод для серьезных опасений из-за появившихся дефектов различной «степени тяжести».

Победители сравнительного теста среди летних стеклоомывающих жидкостей.

Теперь что касается итогов проверки цветных летних стеклоомывающих жидкостей по их воздействию на кузовную краску. Чтобы ответить на данный вопрос, эксперты разработали собственную методику испытаний, учитывающую условия реальной эксплуатации авто.

Для этой цели были изготовлены окрашенные белой автоэмалью металлические пластины, имитирующие элементы кузова. Далее на них три раза в день в небольшом количестве наносились испытуемые жидкости. После каждой обработки пластины выдерживалась в горизонтальном положении на открытом воздухе (при температуре от +20 до +35 С) до полного высыхания обработанного фрагмента ЛКП.

Такой цикл тестирование всех отобранных образцов поддерживался в течение 10 дней. Понятно, что после испарения каждой конкретной жидкости на белой эмали оставались следы красящего вещества. Эти высохшие пятна красителя, в зависимости от степени его воздействия на ЛКП, эксперты пробовали удалить тем или иным способом. Собственно говоря, данные способы и стали теми критериями, которые позволили четко оценить степень воздействия «стеклоомываек» на кузовную краску.

Эти жидкости не прошли тест на поликарбонаты, однако их воздействие на кузовную краску минимально. Итог – второе место.

Отлично, хорошо, плохо

В итоге, дополнив эти исследования результатами теста на поликарбонаты, эксперты обозначили четыре варианта оценки летних жидкостей: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Так, оценку «отлично» получили только те летние жидкости, что подтвердили свою безопасность для пластиковых фар, и следы которых можно было удалить тонкой струйкой воды, выливаемой на кузов из пластиковой бутылки. Фактически, таким образом имитировался легкий летний дождь, который мог смыть остатки красителя. Этой оценки по итогам испытаний удостоились летние очистители стекол брендов Liqui Moly, «Роснефть» и «Газпромнефть», которые и стали победителями данного теста.

Следующими в рейтинг нашего тестирования попали продукты, получившие оценку «хорошо». В этой группе оказались образцы также трех брендов — ЛУКОЙЛ, ВР и Screenwash Summer. Это трио «стеклоомываек» хотя и не прошло тест на поликарбонаты, но хорошо проявило себя в испытаниях по воздействию на ЛКП. Остатки содержащихся в них красителей удаляются с кузова так же легко, как и при использовании жидкостей из группы лидеров.

Группа жидкостей, занявших третье место.

Что касается жидкостей, получивших оценку «удовлетворительно», то в нее вошли продукты четырех российских брендов — ЕКА, Eltrans, «Spectrol Мухомой» и «Tatneft Весна-Лето». В ходе эксперимента выяснилось, что пятна красителей, оставленных данными составами на ЛКП, просто так смыть водой не получается. Полностью ликвидировать краситель удалось только с помощью протирания пластин влажной губкой по типу того, как это обычно делается на автомойке. В итоге — почетное третье место.

Кто в аутсайдерах?

Аутсайдером среди летних стеклоомывающих жидкостей, протестированных в рамках нашей методики, стал продукт бренда NIGRIN Performance, получивший по итогам испытаний «неуд». Светло-красные разводы от пигмента, образовавшиеся после высыхания состава, довольно сильно въелись в ЛКП контрольной пластины, и его не удалось убрать даже намыленной губкой. Сейчас эксперты «АвтоВзгляда» работают над тем, чтобы попытаться удалить эти пигментные пятна с помощью какого-нибудь другого автокосметического средства. Впрочем, сам по себе негативный результат применения стеклоомывайки NIGRIN Performance дает повод для серьезных размышлений и говорит об актуальности проблемы выбора жидкости для чистки стекол.

Аутсайдер теста. Розовая «стеклоомывайка» NIGRIN Performance в контрольных испытаниях по воздействию на ЛКП показала худший результат.

Бдительность не повредит

Подводя итоги сравнительных испытаний летних стеклоомывающих жидкостей, можно однозначно констатировать, что продукты этой категории сильно различаются степенью воздействия на кузовную краску. Некоторые из них, попав на кузов или фары, могут реально подпортить не только лакокрасочное покрытие, но и светотехнический пластик.

Очевидно, что при покупке таких жидкостей следует быть столь же осмотрительным, как и при выборе зимних «стеклоомываек». Полагаем, что результаты нынешнего теста помогут автовладельцам лучше сориентироваться в выборе сезонных стеклоомывающих жидкостей.

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
27 июня 2019
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