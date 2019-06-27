Большой тест летних «стклоомываек»: какие из них опасны для машины

Поводом для нынешней проверки сезонной автохимии послужили результаты испытаний различных незамерзаек, а также очистителей стекол и фар, проведенных порталом «АвтоВзгляд» минувшей зимой. Напомним, что тогда у этих продуктов проверялось влияние содержащихся в них красителей на кузовное покрытие. Кроме того, оценивалась степень воздействия на поликарбонатные фары, которыми сегодня комплектуются многие современные легковушки.

Тема эта постоянно вызывает много споров, поэтому мы решили уделить ей самое пристальное внимание, включив в тестирование не только зимние, но и летние стеклоомывающие жидкости. Последние также широко применяются в омывателях фар, однако их воздействие на кузовную краску и на поликарбонат практически не исследовано.

Отметим, что поликарбонат имеет ряд преимуществ перед традиционным стеклом. Например, он значительно легче последнего и по своей механической прочности не уступает ему, обладая к тому же, отменной стойкостью к воздействию различных агрессивных сред — солевых растворов, масел, кислотных образований и т. п.