Что в первую очередь ломается в машине из-за жары

Пекло на улице проверяет на прочность автомобиль порой не менее сурово, чем это делают низкие зимние температуры. Да, двигатель летом заводится гораздо легче чем в мороз, однако мотор — это еще не вся машина…
Максим Строкер

Батарея словила солнечный удар

Технические неприятности, которые способна вызвать 30-градусная жара и палящее солнце, в большинстве своем не столь критичны как те, что могут случиться в лютую стужу. Однако и они могут капитально испортить автовладельцу жизнь.

Первая нежданная «пакость», вызываемая жарой, связана, как ни странно, с аккумулятором, страдающим и от мороза. Наиболее комфортной для АКБ температурой, когда он максимально эффективен, считается +20ºС. А на жаре (например, после остановки машины или в пробке), под капотом можно порой намерять и +90º, и +100ºС. При росте температуры в батарее ускоряются электрохимические реакции, начинается коррозия сетки, падает уровень электролита. Из-за этого падает ее емкость, ресурс, она быстро разряжается.

Весь в пуху

Очень часто даже на достаточно свежих авто кондиционер перестает охлаждать салон именно в самую жару. То есть при +25ºС за бортом он может работать вполне эффективно, а когда температура в тени переваливает через отметку 30ºС — перестает выполнять свои функции.

Это признак того, что радиатор кондиционера перестает справляться со своими функциями. Как правило — из-за накопившихся между ним и радиатором системы охлаждения мотора пуха и грязи, которые резко ухудшают теплообмен. И когда система кондиционирования перегревается, происходит ее автоматическое отключение. «Болезнь» лечится только демонтажом и промывкой радиаторов.

Вредный антикор

Летние неприятности грозят тем машинам, чьи хозяева обрабатывали их дополнительным антикоррозийным покрытием. Во время нанесения антикора он попадает и на всевозможные шланги и патрубки под днищем авто и в подкапотном пространстве. Между тем, некоторые антикоррозийные составы способны размягчать некоторые сорта резины, используемые в автопроме.

В жару, которая тоже делает резину и пластик более пластичным, возможны растрескивание или просто отсоединение щедро политых антикором шлангов.

На машине автора этих строк однажды таким образом самостоятельно отсоединился шланг, идущий от бачка омывателя к форсункам. После этого я на всякий случай протер от потеков антикора тормозные шланги и все «резинки», до которых удалось добраться под днищем своего авто.

И исправный кондей не поможет

Под палящими лучами солнца зачастую «вылезает» такая проблема, как неисправные клапаны системы вентиляции бензобака. Именно из-за них в жаркую погоду, когда бензин интенсивно там испаряется, его пары «лезут» в салон и никакой кондиционер с этой напастью не справляется.

Нельзя обойти вниманием и трескающееся летом лобовое стекло. Уж сколько сказано слов об опасности направлять ледяной воздух из кондиционера на «лобовуху» долго простоявшей под палящим солнцем машины! И все равно периодически автовладельцы устраивают подобное в попытке максимально быстро охладить салон. В результате стекло испытывает сильнейший перепад температур и частенько не выдерживает — трескается по всей ширине.

ДТП, ремонт, техническое обслуживание
24 июня 2019
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