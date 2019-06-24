Что в первую очередь ломается в машине из-за жары

Батарея словила солнечный удар

Технические неприятности, которые способна вызвать 30-градусная жара и палящее солнце, в большинстве своем не столь критичны как те, что могут случиться в лютую стужу. Однако и они могут капитально испортить автовладельцу жизнь.

Первая нежданная «пакость», вызываемая жарой, связана, как ни странно, с аккумулятором, страдающим и от мороза. Наиболее комфортной для АКБ температурой, когда он максимально эффективен, считается +20ºС. А на жаре (например, после остановки машины или в пробке), под капотом можно порой намерять и +90º, и +100ºС. При росте температуры в батарее ускоряются электрохимические реакции, начинается коррозия сетки, падает уровень электролита. Из-за этого падает ее емкость, ресурс, она быстро разряжается.

Весь в пуху

Очень часто даже на достаточно свежих авто кондиционер перестает охлаждать салон именно в самую жару. То есть при +25ºС за бортом он может работать вполне эффективно, а когда температура в тени переваливает через отметку 30ºС — перестает выполнять свои функции.