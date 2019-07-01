Пять главных источников загрязнения салона авто летом

Чаще всего грязь попадает в машину на подошвах нашей обуви. Чтобы ее удалить — достаточно вытряхнуть коврик. Но у нас речь пойдет о более «хитром» мусоре, который остается не только на ковриках.

В любом случае чтобы испачкать салон автомобиля особого ума не надо, и в большинстве случаев этот процесс происходит неосознанно. Например, когда мы едим, курим или кладем на соседнее сидение букет полевых цветов.

Еда

Как бы кто не старался есть в машине аккуратно, все равно малые и большие частицы трапезы незаметно падают на пол, прячутся в самых укромных уголках и со временем начинают тухнуть, издавая неприятный запах. Именно через характерный аромат мы узнаем об остатках пищи, оставшихся под ковриком или сиденьем. Обычно это кусочки мяса, фруктов и овощей. Конечно, можно не обращать внимание на вездесущие крошки хлеба, которые легко удаляются пылесосом, а вот смириться с трудновыводимыми каплями от жирного соуса или пролитого сладкого сока на тканевой обивке непросто. Так что лучше не устраивать в машине кафе, а принимать пищу там, где это принято делать.

Сигареты

Курящий человек не только напоминает о себе неприятным запахом табака, но и оставшимися крошками пепла. Особенно это заметно в автомобиле с включенной системой вентиляции, где потоки воздуха разносят пепел по всему салону, и он оседает на торпедо и панелях. Такие крошки легко удалить, но они буквально вездесущи.