Пять главных источников загрязнения салона авто летом

Фото http://www.autoria.org
Необязательно регулярно проводить капитальную уборку внутри машины, чтобы поддерживать там чистоту и порядок. Достаточно просто знать откуда конкретно берется грязь в салоне вашего авто.
Иван Флягин

Чаще всего грязь попадает в машину на подошвах нашей обуви. Чтобы ее удалить — достаточно вытряхнуть коврик. Но у нас речь пойдет о более «хитром» мусоре, который остается не только на ковриках.

В любом случае чтобы испачкать салон автомобиля особого ума не надо, и в большинстве случаев этот процесс происходит неосознанно. Например, когда мы едим, курим или кладем на соседнее сидение букет полевых цветов.

Еда

Как бы кто не старался есть в машине аккуратно, все равно малые и большие частицы трапезы незаметно падают на пол, прячутся в самых укромных уголках и со временем начинают тухнуть, издавая неприятный запах. Именно через характерный аромат мы узнаем об остатках пищи, оставшихся под ковриком или сиденьем. Обычно это кусочки мяса, фруктов и овощей. Конечно, можно не обращать внимание на вездесущие крошки хлеба, которые легко удаляются пылесосом, а вот смириться с трудновыводимыми каплями от жирного соуса или пролитого сладкого сока на тканевой обивке непросто. Так что лучше не устраивать в машине кафе, а принимать пищу там, где это принято делать.

Сигареты

Курящий человек не только напоминает о себе неприятным запахом табака, но и оставшимися крошками пепла. Особенно это заметно в автомобиле с включенной системой вентиляции, где потоки воздуха разносят пепел по всему салону, и он оседает на торпедо и панелях. Такие крошки легко удалить, но они буквально вездесущи.

Домашние животные

Любовь к питомцам требует жертв, одна из которых — необходимость регулярной уборки. Хорошо, если от них остается только шерсть, которая прочно вьедается в тканевую обивку, но иногда любители поточить зубы грызут все, что им попадется на глаза, и от этого остаются масса кусков и крошек. А уж совсем невоспитанные особы позволяют себе внутри машины совсем непотрбные вещи, надолго оставляя в салоне крайне неприятные запахи.

Пыль

Основное количество пыли в салон автомобиля поступает через открытые окна. Особенно это заметно во время езды по сухой грунтовой дороге. Пыль плотным слоем оседает на пластике и коже, но если речь идет о тканевой обивке сидений, которые используются без чехлов, то вытряхнуть ее оттуда совсем непросто, и обычно она там накапливается в огромных количествах.

Растения

Представьте, что молодой человек преподнес даме сердца букет полевых цветов, ветку сирени, или, что еще опаснее — изящный пучок сухоцветов. А она положила их на время поездки на торпедо, сиденье или заднюю полку. Салон машины в этом случае наполнится не только приятным благоуханием, но и разноцветный пыльцой, лепестками, частицами травы и листьев. И чем дольше букет пролежит в автомобиле, тем больше он будет опадать.

техническое обслуживание, автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога
2 июля 2019
2