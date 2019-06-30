Как гаишники обманывают водителей в курортных городах

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Омрачить себе летний отдых легко. Обычно это происходит по вине самих отпускников, забывающих чувство меры. А для тех, кто путешествует к южным морям на машине, велик шанс, что это сделают нечистые на руку сотрудники ДПС, которые прячутся в курортных зонах на каждом шагу.
Иван Флягин

Мы убедились в этом, не первый раз проехав сотни верст вдоль черноморского побережья от подножия кавказских гор до Ялты.

Любимое время для организации засад ГИБДД в южных краях — утром от 9 до 11 утра и вечером от 21.00 до полуночи. Что касается мест, где прячутся стражи порядки, то в больших курортных городах и малых поселках это не только главные проспекты и аллеи, ближайшие к морскому побережью, но и подъезды к пляжам, а также выезды из населенных пунктов в сторону дикой прибрежной полосы — туда, куда многие автотуристы приезжают на автомобилях.

Понятное дело, люди стремятся к морю, чтобы отдохнуть и расслабляться по полной программе, и главный расчет стражей порядка — застукать водителя «с выхлопом». Ведь «пьянка» остается самым серьезным нарушением, за которое предусмотрены наиболее суровые санкции.

Чтобы безошибочно определить состояние подозреваемого в нетрезвости гражданина, сотрудники ГИБДД будут стараться всеми способами выманить его из салона машины. Естесственно, особое внимание удостоятся автомобили с номерами крупных мегаполисов.

Кстати, у водителей из Москвы будет хорошая возможность оценить ощутимую разницу в общении и поведении между столичными стражами порядка и их коллегами в южных краях. Надо признать, многие гаишники Краснодарского края ведут себя куда более бесцеремонно, откровенно пользуясь для своей выгоды пробелами в знаниях ПДД и Административного кодекса у «клиентов».

Конечно, это касается не всех полицейских Кубани, среди которых однозначно найдутся сознательные и чистоплотные служащие. Но, увы, нам, неоднократно приходилось быть свидетелями, когда стражи порядка останавливали машины одну за другой, уверенно требуя у водителя выйти из салона для проверки багажника.

На наше возражение, что без протокола досмотра они на это не имеют права, следовала ожидаемая реакция из серии: «Ах, вы такие умные».

Далее звучало приглашение пройти в служебную машину, при этом инспектор старался как можно дальше просунуть голову в салон машины, чтобы унюхать пары алкоголя у того, кто сидел за рулем. В ответ на законный отказ покидать автомобиль, сотрудник небрежно бросил: «Тогда ждите» и удалился вместе с документами водителя. Ждать пришлось около десяти минут — ровно столько, как признались полицейские, они «пробивали» «права» по базе ГИБДД. На вопрос, почему так долго задержали документы вопреки служебному регламенту, нам ответили, что в связи с проведением спецоперации проверять приходится сразу много документов — мол, банальная очередь. «Права» благополучно вернули, и мы уехали.

К сожалению, картину, как водители покорно при первом требовании гаишников покидают салон машины без составления протокола, приходилось видеть не раз и на Северном Кавказе, и в Крыму. Поэтому настоятельно рекомендуем всем автолюбителям перед поездкой к Черному морю закрепить познания о своих правах при общении с ГИБДД, а также знать, чем отличается законное требование стража порядка от предложения. И совсем не лишним будет снимать ваш разговор с полицейскими на видеорегистратор или смартфон.

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1 июля 2019
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