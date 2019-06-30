Как гаишники обманывают водителей в курортных городах

Мы убедились в этом, не первый раз проехав сотни верст вдоль черноморского побережья от подножия кавказских гор до Ялты.

Любимое время для организации засад ГИБДД в южных краях — утром от 9 до 11 утра и вечером от 21.00 до полуночи. Что касается мест, где прячутся стражи порядки, то в больших курортных городах и малых поселках это не только главные проспекты и аллеи, ближайшие к морскому побережью, но и подъезды к пляжам, а также выезды из населенных пунктов в сторону дикой прибрежной полосы — туда, куда многие автотуристы приезжают на автомобилях.

Понятное дело, люди стремятся к морю, чтобы отдохнуть и расслабляться по полной программе, и главный расчет стражей порядка — застукать водителя «с выхлопом». Ведь «пьянка» остается самым серьезным нарушением, за которое предусмотрены наиболее суровые санкции.