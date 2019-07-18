Руль до упора: почему не стоит выкручивать «баранку» до удара

При парковке и резком повороте, увлеченно вращая «баранкой», каждый водитель хоть раз, да «стукал» до отбоя. Чем это грозит механизму и стоил ли корить себя за такую оплошность, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Итак, сразу оговоримся: последствия будут, но грозит это лишь обладателям гидроусилителя руля. Тем же, кто владеет автомобилем с электроусилителем, ничего подобного не светит. А вот ГУР от такой эксплуатации страдает. Причем достаточно серьезно.
Дело в том, что ключевым элементом всего механизма гидравлического усилителя руля является гидроцилиндр, соединенный трубками с насосом и бачком. Чтобы водитель мог крутить руль практически без усилия, в системе создается давление. В крайних положениях руля давление на поршень, необходимое для поворота колес, достигает отметки в 100 атмосфер. Колеса дальше повернуться не могут, а шофер, удерживая «баранку», продолжает нагнетать давление. Вот тут-то и начинаются неприятности.
Новые агрегаты и шланги — читай, новая машина — такую задачку переварить еще могут. А вот на изношенном механизме сразу начинают возникать неисправности. Чтобы их предупредить и не попасть в очередь к механику, водитель должен избегать нахождения руля в «финальной точке» продолжительное время. Довернул — и сразу же распустил, проще говоря.
Более того, система оснащена так называемым перепускным клапаном, который необходим для защиты от повышенного, чрезмерного давления жидкости в системе. Выход перепускного клапана из строя часто становится причиной нарушения работы и поломки. Удали его, и каждый поворот «до отсечки» станет для ГУРа фатальным.Но даже с системой защиты в лице перепускного клапана, давление в системе в крайних положениях чрезвычайно высоко. А вот от самого по себе удара в «финальной точке», который пугает многих водителей, ничего страшного и тем более смертельного не происходит.
Система гидравлического усилителя руля — ГУР — простая и оттого очень надежная схема, которая при правильной эксплуатации прослужит долгие годы и перейдет по наследству следующему владельцу. Единственное, что действительно необходимо, так это периодическая замена жидкости, масла, которое, заметим, требует контроля как по количеству, так и по своим свойствам, и не заливается на весь срок службы. Выбрать нужный состав, подходящий вашему автомобилю, поможет инструкция по эксплуатации, форумы и дилерские центры. Эксперименты и экономия в этом вопросе неуместны.