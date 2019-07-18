Руль до упора: почему не стоит выкручивать «баранку» до удара

Итак, сразу оговоримся: последствия будут, но грозит это лишь обладателям гидроусилителя руля. Тем же, кто владеет автомобилем с электроусилителем, ничего подобного не светит. А вот ГУР от такой эксплуатации страдает. Причем достаточно серьезно.

Дело в том, что ключевым элементом всего механизма гидравлического усилителя руля является гидроцилиндр, соединенный трубками с насосом и бачком. Чтобы водитель мог крутить руль практически без усилия, в системе создается давление. В крайних положениях руля давление на поршень, необходимое для поворота колес, достигает отметки в 100 атмосфер. Колеса дальше повернуться не могут, а шофер, удерживая «баранку», продолжает нагнетать давление. Вот тут-то и начинаются неприятности.

Новые агрегаты и шланги — читай, новая машина — такую задачку переварить еще могут. А вот на изношенном механизме сразу начинают возникать неисправности. Чтобы их предупредить и не попасть в очередь к механику, водитель должен избегать нахождения руля в «финальной точке» продолжительное время. Довернул — и сразу же распустил, проще говоря.