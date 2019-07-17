Почему гаишники, создавая аварийные ситуации, не несут за это ответственности

Когда автомобилисты по собственной инициативе устраивают на дороге ДТП, виновника инцидента определяют, как правило, довольно быстро. Однако случается, что к аварийной ситуации приводят совершенно конкретные действия сотрудников ГИБДД, обосновавшихся у дороги. Кого считать «автором» таких дорожных происшествий?
При это ситуация, когда гаишники, выполняя какие-то свои служебные обязанности, провоцируют аварийные ситуации — довольно распространенная. Например, на дороге с двух- трехполосным движении в одну сторону они берут и перекрывают одну полосу — чтобы удобнее было останавливать проезжающие машины для проверки документов. А то, что из-за этого «ноу-хау» перед искусственным сужением появляется многокилометровый дорожный затор — так «проблемы индейцев шерифа не волнуют». В пробке из-за сужения — рукой подать до мелких «поцелуев». Кто-то кого-то «притрет» при вызванном перекрытой полосой перестроении, или нечаянно «тюкнет» впереди идущего своим капотом в багажник. Если б не полицейский кордон — ничего бы этого не произошло.
Или, бывает, на узкой двухполосной трассе патруль ГИБДД устраивается на неширокой обочине и начинает тормозить для все той же проверки документов проезжающие авто. Причем, порой, машет «палкой» машинам уже поравнявшимся с засадой. Естественно, автовладелец в такой ситуации резко давит на педаль тормоза — подчиняясь требованию остановиться. Водитель следующего авто, не ожидающий от впереди идущего коллеги внезапного экстренного торможения, может и не успеть среагировать и «догнать» последнего в зад. Получается — авария «на ровном месте» произошла исключительно из-за команд сотрудника ГАИ.
Еще один вариант подобных инцидентов — когда на многополосной дороге стоящий на обочине офицер взмахом жезла «выхватывает» машину из крайнего левого ряда. Ей, чтобы экстренно съехать на обочину, приходится «резать» всех, кто идет в правых рядах. В результате либо «объект интереса» полицейских может получить удар в правый борт, либо кто-то кого-то «догонит» в вынужденно тормозящих правых рядах. Без вмешательства гайцов такая авария точно не произошла бы.
Можно ли доказать, что в подобном ДТП виноват не ты, а сотрудник, не позаботившийся о безопасности на дороге? Теоретически, чтобы ничего подобного не случалось, в Регламенте ГИБДД имеются специальные требования в пунктах 87 и 88. Так п. 87 гласит, что «остановка транспортного средства осуществляется с учетом требований Правил дорожного движения и соблюдением мер, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения».
А п. 88 утверждает, что останавливать машины в запрещенных ПДД местах можно только для пресечения преступления или правонарушения, предотвращения реальной угрозы жизни, здоровью и имуществу и т. п., а не простой проверке документов.
Теоретически, при наличии видеодоказательств неправильных действий сотрудников, можно попытаться призвать их к ответственности за ДТП. Однако не будем забывать, что в любом из перечисленных выше случаев никто не заставляет водителя, выполняя требований инспектора, обязательно нарушать Правила или совершать самоубийственые поступки.
В случае «притерлись в сужении» полицию виновной не признают, поскольку на месте авто ДПС в перекрытой полосе вполне мог бы стоять «на аварийке» сломавшийся грузовик, например.
А в примере с резким торможением по взмаху палки водитель задней машины в любом случае должен был держать дистанцию, достаточную для безопасного торможения — мало ли какой лось внезапно выскочит на дорогу. Ну, и на многополосной дороге никто не обязывает автовладельца по команде полицейского двигаться в сторону обочины строго перпендикулярно потоку. Можно спокойно и неторопливо сбросить скорость, аккуратно перестраиваясь правее и правее. Ну и что, что офицеру ГИБДД потом придется топать к остановившейся машине метров 500. У него работа такая…