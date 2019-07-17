Почему гаишники, создавая аварийные ситуации, не несут за это ответственности

При это ситуация, когда гаишники, выполняя какие-то свои служебные обязанности, провоцируют аварийные ситуации — довольно распространенная. Например, на дороге с двух- трехполосным движении в одну сторону они берут и перекрывают одну полосу — чтобы удобнее было останавливать проезжающие машины для проверки документов. А то, что из-за этого «ноу-хау» перед искусственным сужением появляется многокилометровый дорожный затор — так «проблемы индейцев шерифа не волнуют». В пробке из-за сужения — рукой подать до мелких «поцелуев». Кто-то кого-то «притрет» при вызванном перекрытой полосой перестроении, или нечаянно «тюкнет» впереди идущего своим капотом в багажник. Если б не полицейский кордон — ничего бы этого не произошло.

Или, бывает, на узкой двухполосной трассе патруль ГИБДД устраивается на неширокой обочине и начинает тормозить для все той же проверки документов проезжающие авто. Причем, порой, машет «палкой» машинам уже поравнявшимся с засадой. Естественно, автовладелец в такой ситуации резко давит на педаль тормоза — подчиняясь требованию остановиться. Водитель следующего авто, не ожидающий от впереди идущего коллеги внезапного экстренного торможения, может и не успеть среагировать и «догнать» последнего в зад. Получается — авария «на ровном месте» произошла исключительно из-за команд сотрудника ГАИ.