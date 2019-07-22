Чем опасен для любого автомобиля перегрев моторного масла

Большинство шоферских страшилок, где фигурирует перегрев мотора, связанны с антифризом и системой охлаждения. Однако и масло в нем вполне в состоянии нагреться выше оптимальной температуры. В этом случае последствия могут оказаться катастрофическими.
Максим Строкер

В массе своей смазки для двигателей внутреннего сгорания предназначены для работы в диапазоне от −40℃ до не более +180℃. Оптимальный режим — в районе 100—105℃. Превышение до 120℃ большинством смазок переносится без последующих проблем для силового агрегата. А вот при более серьезном нагреве начинаются нюансы.

Масла по своим исходным характеристикам предназначаются для работы в определенной «вилке» температур. Все эти индексы на канистрах типа «0W30», «10W40» и им подобные означают температуру окружающей среды, при которой конкретная марка лубриканта имеет оптимальную вязкость. Понятно, что масло, созданное для сохранения текучести в арктический мороз, будет хуже работать при жаре, когда двигатель больше склонен к перегреву.

При перегреве свыше +180℃ практически любое моторное масло начинает ускоренно деградировать. Для «зимних» смазок этот температурный порог располагается еще ниже. А уж когда дело доходит до 220—250℃ большинство масел уже горит синим пламенем. Но и до этого момента при перегреве ничего хорошего не происходит. Смазка становятся слишком текучей и перестает создавать защитную пленку между трущимися частями.

Кроме того, из-за повышенной текучести оно начинает в больших количествах проникать в цилиндры и там гореть, создавая дополнительный нагар и вылетая в выхлопную трубу. Из-за этого на моторе с перегретым маслом долго не поездишь — он полностью выйдет из строя.

Как же можно перегреть двигатель? Во-первых, это более вероятно в случае использования минерального моторного масла при штатных, но достаточно высоких нагрузках в жару. Дело в том, что смазки на минеральной основе уступают «синтетике», в том числе и с точки зрения стойкости к перегреву. Под высокими нагрузками мы подразумеваем не только езду на тяжело груженой легковушке в гору.

Перегреть масло в моторе можно и при долгом движении с очень высокой скоростью. В таком режиме у любой машины температура в картере повышается до 140—150℃. У бюджетных моделей, явно не рассчитанных на скоростные издевательства со стороны владельца, в отличии от, например, спорткаров, градусы зашкаливают еще выше — со всеми вытекающими последствиями. Кроме высоких нагрузок, перегреть масло можно, залив в мотор не подходящую по вязкости смазку или вообще какой-нибудь некондиционный «левак».

Старое масло, используемое сверх положенного срока, также склонно к перегревы сильнее свежего. Когда присадки уже не действуют и в жидкости присутствует большое количество растворенной грязи, масло не обеспечивает снижение трения. По этой причине температура в местах контакта трущихся частей растет и развивается перегрев.

превышение скорости, двигатель, безопасность дорожного движения, моторное масло
22 июля 2019
1149