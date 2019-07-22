Как поднять стекло, если сломался стеклоподъемник

Представьте ситуацию, что в вашей машине по какой-то причине выходит из строя стеклоподъемник, а стекло при этом опущено. В таких условиях во время езды в салоне будет хозяйничать ветерок, но самая большая проблема заключается в том, что оставлять на улице автомобиль с открытым окном небезопасно. Что делать в этой ситуации водителю, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Если проблема не в отстуствии тока из-за разряженного аккумулятора, то самый правильный выход из сложившейся ситуации — отправиться в автосервис, где устранят все неисправности электрического стеклоподъемника. Однако нередко случается, что оперативно это сделать нет никакой возможности.
Тогда автовладельцу придется временно замуровать открытое окно машины с помощью скотча, пленки или картона. Это действительно простой и подходящий выход, чтобы в плохую погоду доехать до мастерской.
Но и в таком виде машину оставлять без присмотра на улице опасно, поскольку она все равно будет искушать всякого рода любителей легкой наживы. Ведь для того, чтобы вскрыть ножом полиэтилен или картон, особого умения не требуется, да и самое главное, что при этом не будет такого громкого шума, как от разбитого стекла.
Поэтому желательно найти способ временно закрыть окно вручную. Причин неисправности электрического стеклоподъемника может быть несколько — перегоревший предохранитель, вышедший из строя моторчик, проблемы с электопроводкой, западание кнопки и прочие неприятности. Точный диагноз поставит мастер в автосервисе.
Обычному водителю остаются попытки поднять стекло, не снимая обшивки, но это может получиться при условии, если оно в момент выхода из строя этой функции окажется хотя бы частично приподнятым. Иначе придется снимать нижний резиновый уплотнитель. Главное, чтобы можно было ухватиться, крепко зажав стекло с двух сторон руками и дотянуть вверх до упора. Если получится, вам несказанно повезет, но, увы, в большинстве случаев оно не держится и падает вниз.
В этой ситуации все-таки придется аккуратно вскрыть внутреннюю панель двери с помощью отвертки и плоскогубцев. Отсоединив стекло от исполнительного механизма, его можно поднять вверх указанным выше способом и подпереть рамку внутри каркаса двери любым подручным средством — палкой или распоркой. Разобраться в этом нехитром устройстве несложно. Главное, чтобы стекло было прочно прижато кверху и не падало. Известны случаи, когда таксисты ездили таким образом в течение года.