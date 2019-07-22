Как поднять стекло, если сломался стеклоподъемник

Если проблема не в отстуствии тока из-за разряженного аккумулятора, то самый правильный выход из сложившейся ситуации — отправиться в автосервис, где устранят все неисправности электрического стеклоподъемника. Однако нередко случается, что оперативно это сделать нет никакой возможности.

Тогда автовладельцу придется временно замуровать открытое окно машины с помощью скотча, пленки или картона. Это действительно простой и подходящий выход, чтобы в плохую погоду доехать до мастерской.

Но и в таком виде машину оставлять без присмотра на улице опасно, поскольку она все равно будет искушать всякого рода любителей легкой наживы. Ведь для того, чтобы вскрыть ножом полиэтилен или картон, особого умения не требуется, да и самое главное, что при этом не будет такого громкого шума, как от разбитого стекла.