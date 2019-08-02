Опасно ли для мотора постоянно заправлять меньше четверти бака

Чтобы понять, чем грозит привычка заправляться по минимуму и рулить в сторону АЗС только когда загорится «лампа» минимального уровня бензина, придется чуть-чуть углубиться в устройство топливной системы. Забор горючего в магистраль располагают в самой нижней точке бака. Обычно — в специальном углублении-колодце, где бензин или дизтопливо плещется до последнего.

Если иметь это обстоятельство в виду, то бытующие представления, будто «при пустом баке бензонасос начинает забирать всю грязь со дна» теряют смысл. Потому что бензонасос всегда сосет именно со дна — вообще при любом уровне топлива.

Другая народная страшилка, связанная с практически пустым бензобаком касается воды, которая может оказаться в нем тем или иным путем. Либо на «левой» АЗС плеснут вместе с топливом, либо сконденсируется из воздуха в свободном от бензина объеме. Считается, что чем меньше его заправлено в бак, тем больше там сконденсируется воды из воздуха. Вода, мол, тяжелее горючего и потому опускается на дно бака.

То есть туда, где собственно, и происходит забор топлива. Если вспомнить описанные выше конструктивные особенности всех без исключения бензобаков, получается, что вода в любом случае сразу же всосется в топливопровод — что при полном баке, что при практически пустом.