Опасно ли для мотора постоянно заправлять меньше четверти бака

«В интернетах» до сих пор на каждом шагу встречаются авторитетные публикации о том, что ездить на остатках топлива в баке — смертельно опасно для мотора. Так ли это на самом деле?
Максим Строкер

Чтобы понять, чем грозит привычка заправляться по минимуму и рулить в сторону АЗС только когда загорится «лампа» минимального уровня бензина, придется чуть-чуть углубиться в устройство топливной системы. Забор горючего в магистраль располагают в самой нижней точке бака. Обычно — в специальном углублении-колодце, где бензин или дизтопливо плещется до последнего.

Если иметь это обстоятельство в виду, то бытующие представления, будто «при пустом баке бензонасос начинает забирать всю грязь со дна» теряют смысл. Потому что бензонасос всегда сосет именно со дна — вообще при любом уровне топлива.

Другая народная страшилка, связанная с практически пустым бензобаком касается воды, которая может оказаться в нем тем или иным путем. Либо на «левой» АЗС плеснут вместе с топливом, либо сконденсируется из воздуха в свободном от бензина объеме. Считается, что чем меньше его заправлено в бак, тем больше там сконденсируется воды из воздуха. Вода, мол, тяжелее горючего и потому опускается на дно бака.

То есть туда, где собственно, и происходит забор топлива. Если вспомнить описанные выше конструктивные особенности всех без исключения бензобаков, получается, что вода в любом случае сразу же всосется в топливопровод — что при полном баке, что при практически пустом.

С водой, сконденсировавшейся в бензобаке, связана еще одна народная фобия. Якобы попав в бензобак, она запускает там процесс коррозии стенок. Образовавшиеся при этом частицы ржавчины скапливаются все там же — на дне емкости и попадают в топливную магистраль, засоряя фильтры и форсунки.

В какой-то мере это утверждение справедливо. Но только для машин, где бензобак металлический, а не пластиковый, как на большинстве современных легковушек. Пластмасса, как известно, не ржавеет.

Многие автовладельцы отлично осведомлены о несостоятельности теории «грязи со дна». Их волнует иной аспект: вдруг при малом количестве горючего, на кочках или на подъеме/спуске, бензонасос начнет всасывать воздух. Его механизм, надо заметить, смазывается и охлаждается прокачиваемым горючим. Поэтому завоздушенная топливная магистраль в представлении многих автовладельцев означает чуть ли не мгновенную гибель насоса.

Это не так. Для подобных случаев предусмотрена специальная защита. Когда насос «обсыхает», он начинает перегреваться — в отсутствии смазки и охлаждения. Срабатывает термодатчик и его электропитание отключается — еще до того, как устройству будет нанесен какой-либо ущерб.

бензин, цены на топливо, двигатель, мототехника, дизельное топливо
3 августа 2019
3