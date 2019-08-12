Как самому изготовить универсальный инструмент для ремонта машины в гараже

Трудности самостоятельно ремонта начинаются с «трех китов»: отсутствие знаний, опыта и подходящего инвентаря. И если первые два пункта не купить за рубли, то хороший набор инструментов — исключительно вопрос денег. Но даже он не всегда поможет справиться с поставленной задачей.

В дилерских СТО есть специальная комната с вывеской «Специнструмент», где под роспись выдают разные «хитрые» съемники и ключи. Посещение этого помещение похоже на поход в музей: на стенах в строгом порядке висят различные железки, снабженные подписями. Мастер выписывает нужное ему приспособление, а потом сдает его «под роспись». Но как быть тем, у кого такого арсенала нет? Чем все эти сокровища заменить?

Как и много лет назад, сложные задачи на Руси лишь распаляют воображение ремонтирующего. Попробовав все, что есть под рукой, отечественный «гаражник», как и его многочисленные коллеги по всему миру, начинает искать подходящий по смыслу, но требующий доработки инструмент. Один из самых распространенных предметов доработки — простой рожковый ключ. Стоит недорого, имеется в хозяйстве всегда и зачастую продублирован. Значит, не жалко пустить на эксперименты! Рожковые ключи точили под дюймовые гайки, наваривали на них дополнительные ручки, усиливали и удлиняли «жало». Но самым крутым тюнингом стандартного ключа стал его… загиб!