Как самому изготовить универсальный инструмент для ремонта машины в гараже

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Эпоха гаражного ремонта, совета соседа и самостоятельного обеспечения автомобилю должного должного обслуживания и ремонта возвращается. Автосервисы и прочие дилеры многим уже просто не по карману. Значит, пора вспоминать инструменты и методы, которыми успешно пользовались еще наши родители. Об одном из них и расскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Трудности самостоятельно ремонта начинаются с «трех китов»: отсутствие знаний, опыта и подходящего инвентаря. И если первые два пункта не купить за рубли, то хороший набор инструментов — исключительно вопрос денег. Но даже он не всегда поможет справиться с поставленной задачей.

В дилерских СТО есть специальная комната с вывеской «Специнструмент», где под роспись выдают разные «хитрые» съемники и ключи. Посещение этого помещение похоже на поход в музей: на стенах в строгом порядке висят различные железки, снабженные подписями. Мастер выписывает нужное ему приспособление, а потом сдает его «под роспись». Но как быть тем, у кого такого арсенала нет? Чем все эти сокровища заменить?

Как и много лет назад, сложные задачи на Руси лишь распаляют воображение ремонтирующего. Попробовав все, что есть под рукой, отечественный «гаражник», как и его многочисленные коллеги по всему миру, начинает искать подходящий по смыслу, но требующий доработки инструмент. Один из самых распространенных предметов доработки — простой рожковый ключ. Стоит недорого, имеется в хозяйстве всегда и зачастую продублирован. Значит, не жалко пустить на эксперименты! Рожковые ключи точили под дюймовые гайки, наваривали на них дополнительные ручки, усиливали и удлиняли «жало». Но самым крутым тюнингом стандартного ключа стал его… загиб!

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Еще в прошлом веке, когда гаражное искусство в СССР только зарождалось, «деды» начали дорабатывать скудный набор доступного инструмента под свои нужды. Чтобы подлезть ко многим «хитрым» болтам в двигателе, настроить или отремонтировать узел в полевых условиях или разобраться с проблемой, не выкатывая авто на «яму» или эстакаду, простой рожковый ключ загибали следующим образом: правую часть гнули на 45 градусов вниз, а левую — на аналогичный угол вверх.

Делали это с помощью обычных тисков, даже не нагревая, так как советские инструменты отличались неплохим качеством и, как правило, выдерживали такие испытания. Таким образом, еще пятьдесят лет назад получали инструмент, способный решить сложную даже для накидной головки задачу: подлезть можно везде, а торчащая чуть в сторону ручка позволяет накинуть удлинитель из трубы и добавить «усилия» при необходимости.

Повторить «успех» можно и сегодня, только вот китайские ключи из дешевых наборов лопнут, даже если место сгиба нагреть. Так что для получения качественного набора в «старом стиле» придется покопаться на барахолках и отыскать набор старых советских инструментов. Благо, этого добра в избытке на любом рынке и интернет-аукционе.

автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, тюнинг
12 августа 2019
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