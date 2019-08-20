Грубейшая ошибка при замене колеса, которую допускают почти в любом шиномонтаже

С резиной, ее монтажом и ремонтом сегодня не возникает трудностей даже в самых отдаленных и заповедных уголках России. Возможно, мастера «покривят» носом, увидев покрышку RunFlat, позволяющую продолжить движение после прокола, или пожурят за слишком большой радиус диска. Впрочем, «твердая валюта» быстро этот вопрос решит.

Проблемы на шиномонтаже, как правило, начинаются в моменте установки собранного уже колеса на свое законное место. Мало, кто догадается обработать поверхность медной высокотемпературной смазкой. Забота о коллегах и клиенте — не самая сильная сторона отечественного бизнеса. Забывчивость обернется сложностями при последующей деинсталляции колеса — диск «прикипит», потребуются усилия и определенная сноровка.

Но самое страшная недоработка — это затяжка болтов. Во-первых, крепежный элемент нужно размещать в строгом порядке, а не как придется. Для четырехболтовой ступицы — 1—3−4—2, для пятиболтовой — 1—4−2—5−3, для шести — 1—4−5—2−3—6. И никак иначе, ведь колесо может встать криво, вызвав непрогнозируемое поведение автомобиля на дороге. Считать, к слову, можно от любого отверстия — тут важно соблюсти принцип.