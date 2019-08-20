Грубейшая ошибка при замене колеса, которую допускают почти в любом шиномонтаже

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Каждый водитель хоть раз в жизни посещал шиномонтаж: балансировка или ремонт, сезонная «переобувка» или замена поврежденной покрышки. Услуга широкодоступная, востребованная, да и заниматься самому — грязно и хлопотно. Проще отвезти «по адресу». Только вот как этот самый адрес выбрать, чтобы помогли, а не навредили?
Эдуард Раскин

С резиной, ее монтажом и ремонтом сегодня не возникает трудностей даже в самых отдаленных и заповедных уголках России. Возможно, мастера «покривят» носом, увидев покрышку RunFlat, позволяющую продолжить движение после прокола, или пожурят за слишком большой радиус диска. Впрочем, «твердая валюта» быстро этот вопрос решит.

Проблемы на шиномонтаже, как правило, начинаются в моменте установки собранного уже колеса на свое законное место. Мало, кто догадается обработать поверхность медной высокотемпературной смазкой. Забота о коллегах и клиенте — не самая сильная сторона отечественного бизнеса. Забывчивость обернется сложностями при последующей деинсталляции колеса — диск «прикипит», потребуются усилия и определенная сноровка.

Но самое страшная недоработка — это затяжка болтов. Во-первых, крепежный элемент нужно размещать в строгом порядке, а не как придется. Для четырехболтовой ступицы — 1—3−4—2, для пятиболтовой — 1—4−2—5−3, для шести — 1—4−5—2−3—6. И никак иначе, ведь колесо может встать криво, вызвав непрогнозируемое поведение автомобиля на дороге. Считать, к слову, можно от любого отверстия — тут важно соблюсти принцип.

Во-вторых, шиномонтажные мастерские, все как одна, пренебрегают ключевым элементом безопасности монтажа колесного диска на автомобиль. Усилием, с которым завинчивают гайки и болты. Для каждого автомобиля этот показатель установлен заводом изготовителем. Например, момент затяжки колесного болта для LADA Granta — 80—90 н/м (8.15—9.17 кгс/м), а для «Нивы» — 62,4—77,1 н/м (6,37—7,87 кгс/м) А вы хоть раз видели в руках шиномонтажника динамометрический ключ?

По технологии установка должна выглядеть следующим образом: на заранее поднятый домкратом автомобиль, аккуратно устанавливается колесо и крепится болтами или гайками вручную. Не «мастерком», не ключом, а рукой, насколько это позволяет природа. После этого специальным инструментом с возможностью установки предельного усилия затянуть все болты в том же порядки, в каком их «наживляли».

Если правилами пренебречь, отмахнуться или сделать «как учили», то удивляться летящему в соседа по потоку колесу, а также неприятным эмоциям, когда соединение в самый ответственный момент «не поддается», или, хуже того, шпилька выкручивается из ступицы вместе с гайкой — не стоит. И напоследок: мастер, что дал почву для размышлений, завернул гайки с усилием 16 кгс/м. В походных условиях, на грунтовке, в глубокой колее, из пяти удалось открутить лишь две. Остальные «вышли» вместе со шпильками.

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20 августа 2019
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