Как избежать прокола колеса на трассе

Считается, что прокол покрышки — это вроде неизбежной случайности, от которой невозможно уберечься никакими способами. Это так, но лишь отчасти.
Максим Строкер

Никому «не улыбается» заниматься заменой спускающего колеса где-нибудь посреди загородного шоссе или, того хуже, лицезреть напрочь разлохмаченную покрышку на обочине захолустной сельской трассы. Чтобы хоть как-то уменьшить вероятность наступления подобных событий, следует соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего, пусть это и звучит банально, избегайте наездов на любые предметы, валяющиеся на дороге. Даже безобидная маленькая щепочка, лежащая на проезжей части, может быть «оснащена» гвоздем. Про опасность для покрышек даже небольших железяк и более крупных досок, надеюсь, напоминать не нужно никому.

Кроме того, не стоит ехать за грузовым транспортом, особенно преклонного возраста, а также за машинами, перевозящими металлолом, всевозможный строительный мусор и тому подобное. Из них на ходу прямо вам под колеса порой вываливаются такие «сюрпризы», от которых может пострадать не только резина колес, но и подвеска, и радиатор, и картер мотора.

Как бы порой ни хотелось объехать затор или ожидающий возможности свернуть влево автомобиль по обочине, делать это крайне не рекомендуется не только из ради соблюдения ПДД, но и из соображений сохранности покрышек.

Дело в том, что всевозможный мусор и вообще все-все-все с проезжей части в конце концов оказывается именно на обочине. Среди этой самой всячины туда попадают и разнообразные острые железяки, и гвоздики-шурупчики в том числе. По этой причине езда по обочине резко повышает риск получить прокол резины.

Примерно так же, как «склад» для всевозможного мусора, работают и выбоины в асфальте. Туда тоже скатываются всякие колюще-режущие шины предметы. Особенно опасны выбоины большой площади, характерные для захолустных дорог. Понятно, что если каждую из них объезжать, можно вообще никуда не успеть — столько времени этот процесс займет. Вот и приходится рисковать, форсируя большинство из них напрямую, уважительно обруливая лишь самые масштабные разрушения дорожного полотна.

Для минимизации повреждений покрышек стоит внимательно относиться и к лужам. В глубине их мутных вод может скрываться множество острых неприятностей, так и поджидающих момента, чтобы воткнуться в беззащитную автомобильную резину.

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25 мая 2019
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