Как избежать прокола колеса на трассе

Никому «не улыбается» заниматься заменой спускающего колеса где-нибудь посреди загородного шоссе или, того хуже, лицезреть напрочь разлохмаченную покрышку на обочине захолустной сельской трассы. Чтобы хоть как-то уменьшить вероятность наступления подобных событий, следует соблюдать несколько простых правил.

Прежде всего, пусть это и звучит банально, избегайте наездов на любые предметы, валяющиеся на дороге. Даже безобидная маленькая щепочка, лежащая на проезжей части, может быть «оснащена» гвоздем. Про опасность для покрышек даже небольших железяк и более крупных досок, надеюсь, напоминать не нужно никому.

Кроме того, не стоит ехать за грузовым транспортом, особенно преклонного возраста, а также за машинами, перевозящими металлолом, всевозможный строительный мусор и тому подобное. Из них на ходу прямо вам под колеса порой вываливаются такие «сюрпризы», от которых может пострадать не только резина колес, но и подвеска, и радиатор, и картер мотора.

Как бы порой ни хотелось объехать затор или ожидающий возможности свернуть влево автомобиль по обочине, делать это крайне не рекомендуется не только из ради соблюдения ПДД, но и из соображений сохранности покрышек.