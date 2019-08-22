Как узнать, работают ли в машине подушки безопасности

Многие автовладельцы даже и не догадываются, что у подушек безопасности может быть определенный срок годности, после которого их необходимо менять. Иначе нет никакой гарантии, что в нужный момент подушки не отработают свою важнейшую функцию. К счастью, речь идет только о старых автомобилях.
Подавляющее большинство производителей современных моделей дают на подушки безопасности пожизненную гарантию. А что касается некоторых машин «нулевых» годов выпуска, почти всех «девяностых» и старше, то информация о сроке годности этой опции, как правило, содержится в инструкции по эксплуатации автомобиля. В моделях некоторых марок, например, таких, как Mercedes-Benz, это указывалось еще и на наклейке в салоне.
Чаще всего срок их работоспособности ограничивался 10—15 годами и зависел от возраста и марки машины. Поэтому при выборе вариантов на вторичном рынке необходимо на всякий случай уточнять информацию о своевременной замене подушек безопасности. А еще лучше при покупке по умолчанию диагностировать у специалистов все системы безопасности автомобиля и при необходимости менять их на новые.
Обычно рекомендации производителей сводятся к замене пиропатронов, которые при срабатывании наполняют подушки воздухом. У некоторых, совсем старых автомобилей сроки годности элементов системы полушек безопасности не указана, и тогда об этом можно узнать в Сети.
Особенно внимательным нужно быть владельцам автомобилей 2002 — 2015 годов выпуска, где установлены «эйрбэги» фирмы Takata, которые «прославились» своей экстремальной работой. Осведомиться, какой марки подушки безопасности установлены в вашей машине можно, связавшись с дилером, который определит это по VIN-номеру. Изделия «Такаты» лучше от греха подальше заменить новой моделью другого производителя.
А что касается современных автомобилей, то пожизненная гарантия на подушки совсем не означает, что они будут исправно работать до скончания века. При каждом запуске мотора электроника запускает самотестирование системы подушек безопасности, и при обнаружении неисправности обязательно загорится соответствующий индикатор на панели приборов. В такой ситуации необходимо срочно обратиться в автосервис.