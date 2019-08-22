Как узнать, работают ли в машине подушки безопасности

Подавляющее большинство производителей современных моделей дают на подушки безопасности пожизненную гарантию. А что касается некоторых машин «нулевых» годов выпуска, почти всех «девяностых» и старше, то информация о сроке годности этой опции, как правило, содержится в инструкции по эксплуатации автомобиля. В моделях некоторых марок, например, таких, как Mercedes-Benz, это указывалось еще и на наклейке в салоне.

Чаще всего срок их работоспособности ограничивался 10—15 годами и зависел от возраста и марки машины. Поэтому при выборе вариантов на вторичном рынке необходимо на всякий случай уточнять информацию о своевременной замене подушек безопасности. А еще лучше при покупке по умолчанию диагностировать у специалистов все системы безопасности автомобиля и при необходимости менять их на новые.